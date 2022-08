Kreikkaan lähetettiin elokuussa kaksi suomalaisryhmää maastopaloja sammuttamaan. Jälkimmäinen ryhmä joutui heti maahan saapumisen jälkeen tositoimiin.

Suomesta on lähtenyt Kreikkaan noin 50 palomiestä auttamaan maastopalojen sammutustöissä. Palomiehet jakautuivat kahteen ryhmään, joista ensimmäinen auttoi palotehtävissä elokuun ensimmäisen puolikkaan. Toinen ryhmä suuntasi Kreikkaan viime viikon maanantaina.

Kreikassa tällä hetkellä olevien suomalaisten ryhmää johtaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palomestari Petri Lyttinen.

Kreikkaan saapumisen jälkeen ensimmäinen päivä oli varattu koulutukselle, mutta luvassa olikin heti ensimmäinen työtehtävä.

– Ei ehditty montaa tuntia tässä olla, kun tuli käsky, että nyt lähdetään, Lyttinen kertoo.

Katso videolta, miltä maastopalojen keskellä näyttää:

Ensimmäiseen tehtävään lähdettiin yhteisymmärryksessä paikallisten kanssa. Pienen neuvonpidon jälkeen suomalaiset päättivät lähteä apuun.

Tiistainen sammutustehtävä kesti seitsemän tunnin ajan ja takaisin palattiin yömyöhään.

Suomalaisporukka sai heti kiitosta toimintatavoistaan. Ammattitaito, motivaatio sekä varsinkin huoltokulttuuri keräsivät paikallisilta huomiota.

– Ensimmäinen huolto silloin tiistai-iltana, niin paikalliset katselivat, ettei tuommoinen menisi läpi Kreikassa, että keikan jälkeen lähdetään heti huoltamaan tavaroita.

– Me siitä saatiin isoa krediittiä ja huomiota.

Suomalaiset sammuttajat ovat keränneet paljon positiivista huomiota.

Enimmäkseen kakkosryhmän ensimmäinen viikko on kulunut valmiudessa ollessa. Palomiesryhmiä siirrellään valmiuteen paikallisen paloindeksin mukaan alueille, joissa indeksi on noussut korkealle. Siirto tapahtuu indeksin noustessa neljään, korkein asteikko on viisi.

Näin tapahtui sunnuntaina, kun ryhmä siirrettiin Meligalasiin, Kalamatan kaupungin lähistölle Kreikan etelärannikolle. Valmius muuttui pian tositoimiksi, kun toisella puolella saarta Katakalissa, Korintin lähistöllä syttyi suuri maastopalo.

Kahden tunnin bussimatkan jälkeen luvassa oli rinteen kapuamista ennen palopaikalle saapumista.

– Siellä tehtiin jonkin aikaa hommia hallitussa kaaoksessa, Lyttinen toteaa.

Iltapäivä muuttui pian yöksi. Alun perin oli ollut puhe, ettei sammutustöitä tehdä yöaikaan, mutta saapuminen paloalueelle kesti niin kauan, että töitä päädyttiin turvallisuusarvion jälkeen jatkamaan lopulta puoli yhteentoista asti illalla. Takaisin hotellilla suomalaiset olivat kahden aikaan aamuyöstä.

Kyseessä oli suuri maastopalo. Sitä oli sammuttamassa kuusi lentokonetta ja kolme helikopteria. Illan hämärtyessä ilmasta käsin sammutustyötä ei voida tehdä ja liekkien kesyttäminen jatkuu maasammutuksena.

Kuusi lentokonetta ja kolme helikopteria olivat sammuttamassa maastopaloa.

Maanantaiaamuna palopaikalle palasi toinen ryhmä suomalaisia, mutta heidän työnsä päättyi lyhyeen, kun alueelle luvattiin ukkosta, joka on Kreikassa työturvallisuusriski.

Suomeen verrattuna Kreikassa käytetään pienempiä letkuja ja niitä joudutaan kantamaan palopaikoille vaikean maaston vuoksi. Lisäksi vuoristoinen maasto on hyvin erilainen kuin Suomessa.

– Palon haltuun saamisessa on täällä vähän enemmän kiire. Heidän (paikallisten) taktiikka perustuu siihen nopeuteen.

Varustus Kreikassa eroaa siitä, mihin Suomessa ollaan totuttu.

Ennen Kreikkaan lähtöä Lyttistä huolettivat eniten kohdemaan kuumat olosuhteet. Suomalaisporukka on toistaiseksi kuitenkin säästynyt lämpöuupumisilta ja -halvauksilta.

Nesteytyksestä pidetään jatkuvasti huolta. Veden lisäksi käytössä on suoloja sisältäviä energiatabletteja.

Suomalaisten tukikohtana toimii vanha koulurakennus, joka on keväästä syksyyn kausipaloasemana.

Suomalaiset ovat ideoineet koulun läheiseen metsikköön lentopallokentän. Myös koulun vanha urheilukenttä raivattiin kuokilla heinistä jalkapallopelejä varten.

– Semmoista ideointia ja oma-aloitteisuutta. Saa aikaa kulumaan, pystyy liikkumaan ja vähän harrastamaan.