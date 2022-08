FSB julkaisi kuvia Darja Duginan väitetyn murhaajan paosta Viroon – RT:n Simonjan uhkaili jo Tallinnaa ”tornien ihailijoilla”

Venäjän turvallisuuspalvelu on antanut julkisuuteen videoita, joissa näkyy autopommi-iskun toteuttajaksi syytetty ukrainalainen Natalja Vovk. Jos väitteet pitäisivät paikkaansa, ne todistaisivat samalla FSB:n itsensä tekemistä lukuisista virheistä.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB väittää ratkaisseensa pikavauhdilla filosofi Aleksandr Duginin tyttären Darja Duginan kohtaloksi koituneen autopommi-iskun.

FSB:n mukaan murhan toteuttaja on Ukrainan armeijaan ja turvallisuuspalveluun kytkeytyvä Natalja Vovk, joka oli saapunut niin kutsutun Donetskin kansantasavallan kautta Venäjälle jo 23. heinäkuuta valmistelemaan veritekoaan.

FSB:n mukaan Vovk oli asettunut asumaan Darja Duginan kanssa samaan moskovalaiseen kerrostaloon, josta hän oli vuokrannut asunnon. Vovkin mukana oli ollut hänen 12-vuotias tyttärensä, ja Venäjän median mukaan lapsen läsnäoloa oli käytetty hyväksi hämäämään viranomaisia äidin todellisista aikeista.

Venäjän Kremlin-mielisen propagandamedian toimittajana työskennellyt Darja Dugina sai surmansa lauantai-iltana noin kello 21.00 tapahtuneessa autopommi-iskussa Moskovan lähellä.

Vovkin kerrotaan seuranneen Duginaa ja selvittäneen tämän liikkeitä käyttämällä kulkuneuvonaan tummanharmaata Mini Cooper -autoa.

Väitteiden mukaan Vovk oli vaihtanut autoon useaan kertaan rekisterikilvet hämäyksen vuoksi. Ukrainasta hän oli saapunut Venäjälle Donetskin kansantasavallan kilvillä ja Moskovassa hän oli käyttänyt kazakstanilaisia kilpiä. Murhan jälkeen hän oli väitetysti ajanut autonsa Venäjältä Viroon Ukrainan kilvissä – teeskennellen siten olevansa ikään kuin sotaa pakeneva pakolainen.

FSB on myös julkaissut videon, jonka väitetään esittävän Vovkia pakenemassa Pskovin alueen eli Pihkovan kautta Viroon sunnuntaina 21. elokuuta noin kello 12.00.

Videolla näkyy, kuinka FSB:n alaisuuteen kuuluva Venäjän rajapalvelu ja tulli tarkastavat Vovkin autoa ennen kuin hänet päästetään jatkamaan matkaansa Viroon. Väitetty rajanylitys tapahtui siten vain noin 15 tuntia sen jälkeen, kun pommiräjähdys oli vienyt Darja Duginan hengen Moskovan ulkopuolella sijaitsevalla valtatiellä.

(Alla olevalla videolla näkyy FSB:n julkaisemaa valvontakameroiden materiaalia Natalja Vovkista.)

Venäjän propagandamediat ryhtyivät välittömästi syyttelemään Viroa Duginan murhaajan suojelemisesta ja vaativat tämän luovuttamista Venäjälle.

Venäjän omassa propagandamediassa ei ole sen sijaan ihmetelty lainkaan sitä, kuinka FSB:n mitä ilmeisimmin hyvin tuntema ja tietämä ”Ukrainan agentti Vovk” onnistui asumaan Moskovassa peräti kaksi kuukautta, toteuttamaan salamurhan ja pakenemaan sen jälkeen virallisen FSB:n valvoman rajanylityspaikan kautta Viroon.

Huomiota herätti myös valtiollisen RT-kanavan päätoimittajan Margarita Simonjanin twiitti, jossa hän vihjailee venäläisten myrkyttäjien saattavan tulla Vovkin perässä Viroon.

– Uskon, että meiltä löytyy ammattilaisia, jotka haluavat ihailla Tallinnan lähistöllä olevia torneja, Simonjan twiittasi.

Vihjaus tornien ihailusta liittyy Sergei Skripalin ja tämä Julia-tyttären murhayritykseen, kun murhasta epäillyt GRU:n agentit väittivät Simonjanin haastattelussa olleensa Britanniassa vain ihailemassa Salisburyn katedraalin kaunista tornia. Skripalit yritettiin surmata hermomyrkyllä maalikuussa 2018.

Lue lisää: Hermomyrkkyiskusta epäillyt: ”Halusimme vain nähdä katedraalin”

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu on kuitannut väitteet Duginan murhaajan pakenemisesta Viroon ”Kremlin provokaatioksi”. Reinsalun mukaan tapaus on vain yksi monista Venäjän provokaatioista eikä Virolla ole asiaan tällä hetkellä mitään muuta sanottavaa, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

FSB:n väitetty ripeys murhan ratkaisemisessa on herättänyt Venäjällä ja maailmalla suurta ihmetystä myös sen vuoksi, että Venäjän viranomaisilla on aiemmin ollut suuria vaikeuksia ratkaista muita salamurhia ja murhan yrityksiä.

Esimerkiksi Kremlin sillan edustalla tapahtunut oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin murha vuonna 2015, vuonna 2006 tapahtunut toimittaja Anna Politkovskajan murha ja oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vajoaminen myrkytyskoomaan syksyllä 2020 ovat yhä suurelta osin arvoituksia – ainakin Venäjän viranomaisten virallisten tietojen mukaan.

Venäjän mediassa on julkaistu myös kuvia henkilöllisyystodistuksesta, jonka väitetään todistavan 43-vuotiaan Vovkin yhteyksistä Ukrainan pahamaineiseen Azovin rykmenttiin. Kuva henkilöllisyystodistuksesta on päätynyt väitetysti venäläisten hakkereiden haltuun. Dokumentissa on Vovkin valokuva ja hänen sukunimensä on muodossa Shaban, jonka kerrotaan olevan hänen tyttönimensä.

(Alla olevassa twiittiketjussa esitetään epäilyjä, joiden mukaan Vovkin väitetty Azov-henkilöllisyystodistus on väärennetty.)

Twitterissä Lauri Linnamäe on julkaissut viestiketjun, jossa hän esittää kuvakaappausten kera epäilyjä siitä, että Vovkin väitetty henkilöllisyystodistus on heikkolaatuinen photoshoppauksen tuote.

Ukrainan mediassa on julkaistu myös todisteita siitä, kuinka helppoa on väärentää valokuvia samantyyppisistä henkilöllisyystodistuksista. Twitterissä kiertääkin jo kuvamanipulaatio, jossa on tehty samanlaiset henkilöllisyystodistukset useille Venäjän valtiollisille naispuolisille propagandisteille. Ukrainan johto on ilmoittanut, että Ukrainalla ei ole tekemistä tapahtuneen kanssa.

Darja Duginaa on muisteltu Venäjällä.

Darja Duginalle jätettiin jäähyväisiä tiistaina Moskovassa järjestetyssä muistotilaisuudessa. Hänet on määrä laskea haudan lepoon myöhemmin.

Presidentti Vladimir Putin esitti surunvalittelunsa Duginan vanhemmille ja kehui tätä rehelliseksi patriootiksi. Putin myös myönsi Duginalle postuumisti Venäjän valtiollisen kunniamerkin urhoollisuudesta ja ansioista toimittajana. Darja Dugina tunnettiin kiivaana Ukrainan vastustajana ja Putinin politiikan puolustajana.