Iskun kohteena oli albanialainen sotilaskohde – tehdas, jossa hajotetaan aseita. Albania on pidättänyt kolme henkilöä, joita epäillään vakoilusta.

Kaksi Venäjän ja yksi Ukrainan kansalainen on pidätetty Keski-Albaniassa sijaitsevaan sotilaskohteeseen tehdyn epäonnistuneen vakoiluiskun jälkeen, kertoo Albanian puolustusministeriö Guardianin uutisen mukaan.

Kolmikkoa epäillään vakoilusta. Kun he yrittivät ottaa valokuvia Gramshin tehtaasta, yhden heistä epäillään hyökänneen vartijoiden kimppuun lamauttavalla suihkeella, jonkinlaisella hermomyrkyllä. Kaksi Albanian sotilasta haavoittui, kun he yrittivät pysäyttää kolmikon toimet tehtaalla.

Albanian median tietojen mukaan venäläiset olivat tulleet maahan turisteina. Paikallisen Exit-uutissivuston mukaan venäläiset eivät tarvitse kesäkuukausina lainkaan viisumia, jos he saapuvat maahan turisteina. Väliaikainen käytäntö otettiin käyttöön keväällä.

Visegrád 24 -sivusto kertoo taas Twitterissä, että tehtaaseen tunkeutuneet olivat Albaniassa liikkeellä turistiviisumeilla.

Sotilaita vastaan iski 24-vuotias venäläinen mies, jonka Albania on nimennyt nimikirjaimin MZ. Kaksi muuta tehtaaseen iskenyttä olivat 33-vuotias venäläinen nainen ST ja ukrainalainen 25-vuotias mies FA.

Albanialaismedian mukaan sotilaat ovat vaarassa sokeutua. Albanialainen englanninkielinen uutissivusto Albanian Daily News kertoo, että kolmikko on kertonut kuulusteluissa, että he ovat valokuvaajia, joilla on blogisivusto, jossa he julkaisevat kuvia ja videoita entisistä Neuvostoliiton sotilaskohteista. Epäillyt ovat selittäneet, että he kuvaavat muun muassa maanalaisia bunkkereita ja tunneleita sekä hylättyjä tehtaita.

Albanian pääministeri Edi Rama kertoi Twitterissä olevansa hyvin ylpeä sotilasvartijoista, jotka onnistuivat nappaamaan kolme vakoilusta epäiltyä henkilöä.

– Odotetaan tämän tapahtuman täydellistä selvittämistä, Rama jatkoi.

Albania on kesäisin venäläis- ja ukrainalaisturistien suosima lomakohde. Maan rannikko sijaitsee vain 70 kilometrin päässä sotilaskohteesta, johon isku tehtiin. Neuvostoaikoina Gramshin tehtaalla tuotettiin venäläistä AK-47 -kiväärityyppiä, kertoo Guardian.

Albania kuuluu Natoon.