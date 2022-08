Tutkija: Länsi on tehnyt pahimman virheensä Venäjän kanssa

Virolainen tutkija Kristi Raik varoittaa länttä taipumasta Venäjän ydinaseen pelon alla.

Viron Ulkopoliittisen instituutin johtajan Kristi Raikin mukaan länsi on Ukrainan sodan myötä aiempaa vahvempi ja yhtenäisempi.

– Tietenkin on huoli siitä, miten pitää yllä tätä dynamiikkaa sodan hinnan kasvaessa, varoittaa Raik Twitter-ketjussaan.

Raikia häiritsee se, kuinka lännen turvallisuusasiantuntijat ovat koko ajan huolissaan kriisin mahdollisesta eskaloitumisesta.

– Toiveet sodan eskaloitumisen välttämisestä on vain pitkittäneet sotaa ja lisänneet ukrainalaisten kärsimyksiä. Lännen nopeamman ja vahvemman tuen avulla sota loppuisi paljon pikemmin, Raik kirjoittaa.

Hänen mukaansa lännessä ollaan erityisen huolissaan kahdesta asiasta, jotka voisivat tapahtua joko yhtä aikaa tai erikseen: sodan laajentumisesta Naton ja Venäjän väliseksi sekä ydinaseellista eskaloitumista.

– Naton perustavoite on ollut välttää sotaa Venäjän kanssa ja siinä on tähän saakka onnistuttu menestyksellisesti. Nato ei hyökkää Venäjää vastaan. Ja venäläiset tietävät, etteivät voita sotaa Naton kanssa, joten siksi on erittäin epätodennäköistä, että he hyökkäisivät Natoa vastaan, Raik huomauttaa.

Mutta ydinase-eskalaation osalta länsi on tehnyt pahimman mahdollisen virheensä: osoittanut pelkoa, sanoo Raik.

– Mitä enemmän osoitamme pelkoa sitä enemmän Venäjä manipuloi sitä törkeillä ydinaseuhkauksillaan toivoen halvaannuttavansa lännen.

Raik huomauttaa, että ydinaseiden käyttö missä skaalassa tahansa olisi itsetuhoista Venäjälle.

– Sitä ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois, mutta pelon osoittamisen sijaan lännen olisi tehtävä selväksi venäläisille, että ydinsota ei auta heitä saavuttamaan strategisia tavoitteitaan.

Raik toteaakin, että lännen vähäisempi aseapu Ukrainalle ei saa Venäjää toimimaan vähemmän aggressiivisesti.

– Tämän luulisi olevan itsestään selvää, mutta katsoessa lännen epäröintiä, ei niin näytä olevan.

Raikin mukaan lännessä on vaikeuksia hyväksyä, että konfliktista Venäjän kanssa tulee pitkä.

– Meillä on taipumusta ajatella, että yhteistyö on aina parempi kuin konflikti ja että konfliktit täytyy pyrkiä ratkaisemaan mahdollisimman pikaisesti. Sellainen ei kuitenkaan ole Venäjän tapa ajatella strategisesti.

Raik muistuttaa, että pitkittyneillä konflikteilla on merkittävä rooli Venäjän ulkopolitiikan työkalupakissa. Venäjä aikoo jatkaa sotaa Ukrainassa sekä konfliktia lännen kanssa niin pitkään kuin ajattelee niiden palvelevan omia intressejään.

– Ja se voi kestää pitkään.

– Venäjän uhka on otettava vakavasti (ja lopulta länsimailla on myös laaja yhteisymmärrys siitä!), mutta emme saa antaa lamauttavan pelon ottaa valtaa. Ainakaan urheat ukrainalaiset eivät ole antaneet, Raik lopettaa ketjunsa.

Raikin Twitter-viesteistä kertoi ensimmäisenä Verkkouutiset.