Ihmisen paluu Kuuhun voi olla totta jo kolmen vuoden kuluttua – tästä syystä se on tärkeää

Artemis-ohjelman ensimmäisen miehittämättömän lennon on määrä lähteä kohti Maan kiertolaista reilun viikon kuluttua.

Ihmisen viimeisestä vierailusta Kuun pinnalle tulee kuluneeksi ensi joulukuussa tasan 50 vuotta. Tuolloin Apollo 17 -lennon astronautit jättivät hyvästit Maan uskolliselle kiertolaiselle.

Paluuta Kuuhun valmistellaan kuitenkin jo täysillä. 29. elokuuta Kuuta kiertävälle radalle on määrä laukaista miehittämätön Artemis I -lento. Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan ja sen kumppaneiden Artemis-ohjelman tavoitteena on saada ihminen Kuuta kiertävälle radalle ja lopulta Kuun pinnalle. Viimeksi mainittu tapahtuu aikaisintaan vuonna 2025.

Miksi ihmisen ylipäänsä pitää palata Kuuhun? Apulaisprofessori Jaan Praksin mukaan kysymys on perusteltu. Hän viittaa teknologian huikeaan kehitykseen viiden vuosikymmenen aikana.

– Melkein sanoisin sillä tavalla, että sinne osittain mennään, koska sinne nykyään mahdollista mennä ilman sellaista aivan mieletöntä ponnistusta, mikä Apollo-ohjelma oli, Praks Aalto-yliopistosta sanoo.

Artemis I Kennedy Space Centerin edustalla Floridassa elokuussa.

Luotaimet riittäisivät Kuun tutkimiseen

Apollo-ohjelman aikaan ja pitkään sen jälkeen vain Yhdysvalloilla oli kyky miehitettyihin lentoihin Kuuhun. Pian samaan kykenevät myös useat muut valtiot ja ehkä jopa yksityiset kaupalliset toimijat, Praks taustoittaa.

Praksin mukaan Kuuta voitaisiin jatkossakin tutkia aivan tarpeeksi luotaimien ja erityisesti laskeutujien avulla.

– Robotiikka on nykyään niin hyvää, että on vaikea nähdä objektiivisia perusteita sille, miksi ihmisen pitäisi siellä olla.

Parempi peruste kuulentojen aloittamiselle uudestaan löytyy kauempaa aurinkokunnastamme.

– Ihmisen lähtö Kuun pinnalle olisi paljon vähemmän mielenkiintoista, ellei meillä olisi mielessä matkoja Marsiin, Praks sanoo.

Hänen mukaansa pitkä oleskelu Kuussa olisi hyvää ja helpommin toteutettavaa harjoitusta oleskelulle Marsissa, vaikka olosuhteissa paljon eroja onkin. Kuussa voidaan kehittää Marsin pinnalla asumiseen tarvittavaa tekniikkaa suhteellisen lähellä maapalloa.

Harjoittelukenttä ja ”bensa-asema”

Toinen merkittävä tekijä voi olla polttoainehuolto. Marsiin ei voi ottaa mukaan maapallolta niin paljoa polttoainetta, että sillä päästäisiin irtautumaan paluumatkalle planeetan painovoimakentästä. Polttoaine paluulentoa varten täytyisi tehdä Marsin pinnalla.

– Jos rakettipolttoainetta tehtäisiin Kuun vedestä, esimerkiksi hajottamalla vesi hapeksi ja vedyksi, voitaisiin sitä viedä Kuun heikosta painovoimakentästä muualle aurinkokuntaan paljon helpommin. Niin meillä olisi taivaalla tavallaan bensa-asema, Praks kuvailee.

Vesi on edellytys myös sille, että astronautit pystyvät oleskelemaan pidempiä aikoja Kuussa, hän lisää.

Kuun napa-alueiden kraattereista löytyvä vesijää on yksi syy sille, miksi Artemis-lentojen kohteena on aiemmista kuulennoista poiketen alue lähellä Kuun etelänapaa. Toinen peruste on se, että Kuun päivä ja yö kestävät Maan ajanlaskun mukaan noin kuukauden. Todella kylmän yön aikana aurinko ei paista, joten energian saanti aurinkopaneeleista loppuu neljäksi viikoksi.

– Helpompaa on mennä navalle, missä vuorten huipulla aurinko paistaa melkein koko ajan. Myös lämpötilan vaihtelut ovat pienemmät, Praks kertoo.

Artemis-ohjelmassa ei ole kyse sarjasta yksittäisiä lentoja. Nasan mukaan Kuun kiertoradalle on tarkoitus perustaa Gateway-avaruusasema, joka toimii väliasemana laskeutumisille Kuuhun. Kuun kamaralle on puolestaan määrä rakentaa pysyvä tukikohta.

ISS-avaruusaseman jälkeen astronauteille jää vain Kuu

Kuuhun paluuta tavoitteleva Artemis-ohjelma ei ole pelkkä Yhdysvaltain hanke, tärkeänä kumppanina on myös Euroopan avaruusjärjestö Esa. Aalto-yliopiston apulaisprofessorin Jaan Praksin mukaan asetelma on mielenkiintoinen astronautin urasta haaveileville eurooppalaisille, koska miehitettyjen avaruuslentojen nykyisen pääkohteen, Kansainvälisen avaruusaseman eli ISS:n, päivät ovat pian luetut.

– Astronauteilla ei ole pian paikkaa mihin mennä. Voidaan tietysti tehdä yksittäisiä lentoja Maan kiertoradalle, mutta niitä on jo niin paljon tehty, ettei niihin ole tieteellistä mielenkiintoa. Astronauttiohjelmatkin odottavat uusia horisontteja ja haasteita, ja Kuun kiertorata olisi uusi haaste, Praks kuvailee.

Ennen Ukrainan sotaa Yhdysvallat ehti jo lupautua tukemaan ISS:n toimintaa vuoteen 2030, mutta Venäjä on hiljattain ilmoittanut jättävänsä ohjelman vuoteen 2025 mennessä. Aseman eri moduulit on Praksin mukaan rakennettu kansallisen ylläpidon varaan siten, ettei yhden osapuolen irtiotto enää oikein mahdollista koko aseman toiminnan jatkamista – ei ainakaan helposti.

– Siksi on jopa mietitty, pitäisikö koko ohjelma lopettaa, Praks kertoo.