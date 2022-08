Suomen pääministeri ei suinkaan ole ainoa valtiojohtaja, jonka vapaa-ajan juhlinta on noussut otsikoihin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei suinkaan ole ainoa valtiotason johtaja, joka on päätynyt selittelemään juhlimistaan medialle ja kansalle.

Tuoreimpana muistetaan Britannian pääministerin Boris Johnsonin bilekohu, jota puitiin pitkään parlamentissa ja mediassa. Johnson-tutkinnasta teki poikkeuksellisen se, että vastaavat julkiset kokoontumiset oli lailla kielletty Britannian tiukan koronakurin aikaan.

Rajoituksia rikottiin pääministerin virka-asunnolla kahdeksaan otteeseen. Johnson osallistui tilaisuuksista muutamiin.

Johnson joutui asiasta rikostutkintaan ja sai sakot. Viime toukokuussa julkaistun hallinnon raportin mukaan johtajuus ja arvostelukyky olivat pettäneet ja tilaisuuksille oli ”vaikea löytää oikeutusta” aikana, jolloin ihmisiä oli vaadittu hyväksymään tiukat rajoitukset.

Boris Johnson nousi pääministeriksi vuonna 2019. Kausi päättyi ennen aikojaan.

Johnsonin erovaateet olivat pitkään esillä muun muassa bilekohun vuoksi, mutta lopulta Johnson ilmoitti heinäkuun alussa eroavansa. Hän nimitti konservatiivien varapääpiiskuriksi Chris Pincherin, jota on syytetty kahden miehen kourimisesta yksityisklubilla.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n Newscast-podcastissa todetaan, että pääministeriksi kyselyiden mukaan todennäköisesti nouseva Liz Truss pitää illan viettämisestä ainakin karaoken parissa.

– Meidän mahdollinen tuleva naispääministerimme pitää karaokesta ja illasta vapaalla, joten ehkä Sanna Marinilla on hengenheimolainen kansainvälisessä pääministerien tanssipiireissä, podcastilla vitsaillaan.

Guardianin mukaan Truss on nähty laulamassa karaokessa Dirty Dancingin tunnuskappaletta (I’ve Had) The Time Of My Life. Truss onkin kertonut haastatteluissa rakastavansa 1980-luvun musiikkia ja että hänen lempikappaleensa on Whitney Houstonin I Wanna Dance with Somebody.

Itävaltalainen varakansleri Heinz-Christian Strache oli Ibizan-matkallaan valmis tarjoamaan julkisia hankintoja vastineeksi kampanjatuesta.

Lahjuksia Ibizalla

Joukko itävaltalaisia poliitikkoja joutui kesällä 2019 eroamaan, kun kaksi vuotta aiemman Ibizan-loman yksityiskohdat vuosivat julkisuuteen. Hallitus hajosi, ja maassa järjestettiin uudet parlamenttivaalit lomamatkan tapahtumien takia.

Itävallan varakansleri, äärioikeistolaisen FPÖ-puolueen puheenjohtaja Heinz-Christian Strache tapasi luksuskohteessa naisen, joka väitti olevansa venäläisen oligarkin veljentytär. Hän sanoi tavoittelevansa vaikutusvaltaa itävaltalaiseen iltapäivälehteen Kronen Zeitungiin. Strache vastasi, että hän voisi tarjota tuottoisia julkisia hankintoja kampanjatukea vastaan.

Video tapahtuneesta tuli julki, ja Strache joutui eroamaan. Myös tapaamista ehdottanut kansanedustaja Johann Gudenus erosi. Liittokanslerina tuolloin toiminut Sebastian Kurz erotti myös FPÖ:n sisäministerin Herbert Kicklin, koska Kurzin mukaan Kickl ei kykenisi valvomaan mahdollisia tutkimuksia oman puolueensa rikkomuksista. Tämän jälkeen loput FPÖ:n ministerit lähtivät hallituksesta.

Kurz valittiin vuonna 2021 uudemman kerran Itävallan liittokansleriksi.

Silvio Berlusconin pääministerikausillaan huvilassaan järjestämistä juhlista nousi aikanaan kohu.

Berlusconin bunga bunga -juhlat

Äskeishistorian tunnetuimpia railakkaasti juhlivia valtiopäämiehiä on Italian pääministerinä kolmeen otteeseen vuosina 1994–2011 toiminut milanolainen liikemies, ja kyltymätön naistenmies, Silvio Berlusconi.

Bunga bunga -juhliksi alettiin kutsua tilaisuuksia, jotka Berlusconi oli järjestänyt ylellisellä huvilallaan. Juhlissa oli mukana runsaasti nuoria naisia, joilta edellytetty pukukoodi liikkui akselilla vähäpukeinen-yläosaton-alaston. Alaikäisiäkin väitettiin olleen mukana.

Yleisesti puhutaan seksijuhlista, joissa harjoitettua elostelua vauhdittivat tanssi, laulu ja strip tease. On kerrottu, että Berlusconi olisi kopioinut bunga bungan alkuperäisidean Libyan johtajalta Muammar Gaddafilta, joka piti Välimeren vastarannalla haaremia. Italialla ja Libyalla on läheiset historialliset suhteet.

Katolisessa ja perhearvoja vaalivassa Italiassa Berlusconin seksipitoiset juhlat herättivät paheksuntaa, kun niistä alkoi tihkua tietoa julkisuuteen.

Mukana olleiden missikategorian naisten mukaan Berlusconi puhui ”minun tytöistäni” ja häntä kutsuttiin vastavuoroiset ”daddyksi” ja laulettiin ”Jumalalle kiitos Silviosta”, mikä toi mieleen uskonnollisen juhlan.

Kun oli syöty, Berlusconi kysyi riehakkaasti, ollaanko valmiita bunga bungaan, ja naiset vastasivat kuorossa ”si” (=kyllä). Bunga bungassa hypeltiin ja vääntelehdittiin alasti, ja alasti oli myös 70-kymppinen isäntä itse.

Vieraiden kerrotaan tyydyttäneen Berlusconin fyysisesti. Toisaalta Berlusconin asianajajat ovat väittäneet juhlissa salaa otettujen erilaisia seksiakteja esittävien kuvien olevan epäaitoja.

Hollannin prinsessa Amalia on saanut liikaniemen cocktail-prinsessa, koska hän työskenteli rantabaarissa.

Prinsessan juhlat

Valtionjohtajien ohella myös kuninkaallisten juhliminen on puhuttanut vuosien saatossa. Viimeisimmäksi kohuksi päätyivät Hollannin prinsessan Amalian 18-vuotisjuhlat viime joulukuussa. Kruununprinsessan täysi-ikäisyyttä juhlittiin 21 vieraan voimin palatsin puutarhassa vaikean korona-aallon aikaan.

Kuningas myönsi myöhemmin pääministerille, etteivät juhlat olleet soveliaat.

– Kuningas ilmoitti minulle, että harkittuaan asiaa, hän on tullut siihen tulokseen, ettei ollut hyvä ajatus järjestää tapahtumaa, pääministeri Mark Rutte kirjoitti parlamentille lähettämässään kirjeessä.

– Perhe pyrki suhtautumaan koronavirussääntöihin vastuullisesti tällä ulkoilmakokouksella ja varotoimilla, Rutte lisäsi.

BBC:n mukaan pihalle pystytettiin kaksi katosta, jotka suojasivat juhlavieraita sateelta.

Mediassa kiersi vääriä väitteitä, joiden mukaan vieraita olisi ollut sata.