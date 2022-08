Anna ja Mykola joutuivat näyttelemään Venäjän ystäviä päästäkseen pois leiriltä, josta salainen verkosto auttaa ukrainalaispakolaisia Suomeen. Nyt he ovat turvassa, mutta sota on jättänyt jälkensä koko perheeseen – erityisesti pieneen Mariaan.

Maria leikkii Matinlahden rannalla Espoossa reippaasti, niin kuin vain 2,5-vuotias lapsi leikkii. Tuuli pöllyttää hiekkaa vanhempien päälle, kun tyttö kaivaa sitä vauhdikkaasti lapiollaan.

Maria ei kuitenkaan hymyile eikä puhu. Joitain yksittäisiä äänteitä hän kyllä tapailee, mutta toisin kuin useimmilla ikätovereillaan, kokonaiset sanat odottavat vielä.

Anna, Maria ja Mykola pakenivat huhtikuun lopussa Ukrainan Mariupolista.

Marian äiti Anna Zelenskaya, 28, on varma siitä, että syynä on tytön kokema trauma. Perhe pakeni huhtikuun lopussa Ukrainan Mariupolista, jossa he olivat joutuneet kokemaan kaksi kuukautta Venäjän jatkuvaa pommitusta.

– Hän ei pidä kovista äänistä. Emme voi viedä häntä tapahtumiin, sillä hän pelkää ihmisten taputusta, Anna sanoo.

Anna itsekin joutuu aina katsomaan taivaalle, kun hän kuulee lentokoneen ääneen.

– Tiedän, että ne eivät pommita, mutta silti.

Nyt Maria, Anna ja hänen aviomiehensä Mykola Zelenskyi, 27, ovat turvassa Suomessa. Matka Espooseen ei kuitenkaan ollut helppo. Se kävi Venäjän leirien kautta, salaisten verkostojen avulla.

Mykola Zelenskyi ei tiedä, miksi venäläiset ampuivat huhtikuun alussa lähietäisyydeltä heidän kerrostaloonsa. Ammukset osuivat seitsemänteen kerrokseen, ja koko rappu paloi. Liikuntakyvyttömät vanhukset kannettiin ulos lakanoissa.

– Ihmiset eivät antaneet venäläisille avaimia, joilla pääsee katolle. Sen jälkeen he alkoivat ampua. Emme tiedä, oliko näillä yhteyttä, Mykola sanoo.

Mustanmeren rannikolla oleva Mariupol oli tuolloin ollut jo yli kuukauden venäläisten piirittämä. Ukrainalaissotilaat pitivät vielä yllä vastarintaa valtavalla Azovstalin tehdasalueella, jonne oli kotitalosta suora näkymä.

Mykola työskenteli Azovstalin veroisessa Iljitshin terästehtaassa, tosin senkin toiminta loppui sodan alettua.

Perhe on nyt viettäneet Suomessa kolme kuukautta.

Mykola, Anna ja Maria olivat muuttaneet jo miehityksen alussa Annan vanhempien luokse. Heidän omasta asunnostaan katkesi niin vesi kuin lämmitys.

Tuhansien muiden Mariupolin asukkaiden tavoin perhe etsi pakoreittiä kaupungista. Kyydin saaminen ei ollut helppoa. Venäläiset miehittäjät rajoittivat liikennettä ulos. Etusijalla olivat naiset ja lapset, mutta perhe ei halunnut erota toisistaan.

Mykolan äiti pääsi ulos maaliskuun alussa. Hän alkoi järjestää kyytiä poikansa perheelle. Yhteydenpito ei ollut helppoa. Puhelinyhteys oli katki, ja netti toimi joskus vain, kun puhelimen asetti yhdeksännessä kerrossa ikkunaa vasten.

Miehittäjät kohtelivat asukkaita mielivaltaisesti, ja Mykolaa epäiltiin jatkuvasti Ukrainan sotilaaksi. Sitä ei helpottanut sukunimi, jonka hän jakoi maan presidentin kanssa.

Toisinaan tarkastuspisteellä venäläiset määräsivät Mykolan riisuutumaan täysin alasti. He etsivät natsitatuointeja ja aseen hihnan jälkiä olkapäissä.

Lopulta 29. huhtikuuta perhe sai odotetun viestin: evakkokyyti järjestyi paikallisen kirkon avulla. Autoon ahtautuivat Annan, Mykolan ja Marian lisäksi Annan vanhemmat. Mukaan pakattiin yksi urheilukassi, enimmäkseen Marian vaatteita.

Matka pysähtyi kuitenkin venäläisten tarkastuspisteeseen kaupungin rajalla.

– Jonossa oli 900 autoa. Siinä kesti 11 tai 12 päivää, Anna kertoo.

Neljän päivän odotuksen jälkeen perhe päätti hylätä autokyydin. Venäläiset kuljettivat heidät linja-autolla suodatusleirille Starobeshevoon, lähelle Donetskin kaupunkia.

Miehet erotettiin naisista ja lapsista. Kaikki kuulusteltiin ja puhelinten sisältö tarkastettiin. Mykola onnistui vakuuttamaan kuulustelijat siitä, ettei hän ole palvellut armeijassa. Puhelimensa hän oli putsannut jo ennen lähtöä sisällöstä, joka voitaisiin tulkita Venäjän vastaiseksi.

– Tapasin siellä tuttuja mariupolilaisia miehiä, jotka olisivat voineet olla asepalveluksessa ikänsä takia. Heidän paperinsa oli viety. He olivat olleet siellä vankina jo kuukauden, Anna kertoo.

Suodatusleireiltä on kantautunut raportteja, joiden mukaan ukrainalaisia siviilejä kohdellaan niillä toisinaan väkivaltaisesti. Anna ja Mykola eivät todistaneet väkivaltaa, mutta hekin sanovat kuulleensa kertomuksia pahoinpitelyistä.

Seuraava bussi vei perheen Venäjälle Taganrogin kaupunkiin. Rajalla kyseltiin jälleen kysymyksiä asepalveluksesta ja siitä, miten evakot suhtautuvat Venäjään. Oli selvää, että todellista mielipidettä ei ollut syytä kertoa.

– En koskaan sanonut suoraan kannattavani Venäjää, mutta annoin heidän ymmärtää niin, Anna sanoo.

Taganrogissa odotti suureen urheilukeskukseen pystytetty pakolaisleiri. Siellä toimineet vapaaehtoiset olivat ystävällisiä, mutta ruoka oli kehnoa. Perhe joutui ostamaan omilla rahoillaan ruokaa Marialle.

Neljän päivän jälkeen perhe pantiin junaan. He saapuivat 28 tunnin matkustuksen jälkeen Kalugaan Moskovan lähistölle. Siellä pakolaiset majoitettiin lasten leirikeskukseen. Ruokalan seinällä oli Leninin kuvia.

Tässä vaiheessa Anna ja Mykola olivat saaneet tietää suomalaisesta Operation Hopesta, joka oli tuonut Suomeen satoja pakolaisia Ukrainasta. Nyt ryhmä oli kuitenkin aloittamassa vaikeampaa projektia: se pyrki auttamaan Venäjälle kuljetettuja ukrainalaisia pois hyökkääjämaasta.

Operation Hopea pyörittää espoolainen Säde Westerlund, joka kertoo auttaneensa Suomeen jo yli 2 500 ukrainalaista pakolaista. Organisaatio toimii lahjoitusvaroin, ja sillä on ollut useita keräyslupia.

Tahvanainen toimi reilu vuosikymmen sitten kristillisdemokraattien kansanedustajan Leena Rauhalan avustajana, ja hänellä on kontakteja kirkkoihin Itä-Euroopassa. Uskovien verkosto ryhtyi kuljettamaan ukrainalaisia pois Venäjältä.

Vapaaehtoiset saapuivat hakemaan Annan, Mykolan ja Marian Kalugaan. Annan kielitaidottomat vanhemmat päättivät jäädä leirille, sillä he pelkäsivät etteivät pärjää Suomessa.

Vapaaehtoiset veivät perheen erääseen Venäjän naapurimaahan ja majoittivat heidät kotiinsa ennen kuin matka jatkui kohti Suomea. Ilta-Sanomat ei kerro heidän tarkkaa reittiään vapaaehtoisten suojelemiseksi.

Ennen Venäjältä poistumista auttajat painottivat, että perheen piti valehdelle olevansa matkalla Puolaan, ei Suomeen. Syyksi sanottiin Suomen Nato-hakemuksen aiheuttamat jännitteet.

Rajalla meni 5,5 tuntia. Mykola joutui täyttämään A4-kokoisen kaavakkeen, jossa häneltä kysyttiin kirjallisesti mitä mieltä hän on Venäjän toimista. Hän valehteli.

Anna, Mykola ja Maria ovat nyt viettäneet Suomessa kolme kuukautta. He asuvat edelleen vastaanottokeskuksessa Espoossa, mutta suunnittelevat oman asunnon vuokrausta. Mykola on saanut Westerlundin kontaktien avulla rakennusalan töitä.

Operation Hopen voimasta kertoo jotain se, että Anna sai heinäkuussa syntymäpäivälahjaksi hääkuva-albuminsa, jonka verkosto toimitti heidän kotoaan Mariupolista Suomeen asti.

Elokuun 7. päivä koettiin riemukas jälleennäkeminen. Operation Hope saattoi Annan vanhemmat Suomeen. Annan mukaan vanhemmat päättivät lähteä Kalugan leiriltä, kun heitä painostettiin joko ottamaan Venäjän kansalaisuus tai palaamaan tuhottuun Mariupoliin.

Venäjä on siirtänyt arviolta 1,5 miljoonaa ukrainalaista leireille Venäjälle. Operaatio Toivo on auttanut niiltä pois noin 300. Osa on tullut Suomeen, osa mennyt muualle Eurooppaan ja osa pitkän kiertotien kautta Ukrainan miehittämättömille alueille.

Anna ja Mykola eivät osaa sanoa, koska he palaavat takaisin Ukrainaan.

– Mariupol on 90-prosenttisesti raunioina. Päiväkodit ja koulut on tuhottu. Ei siellä ole tulevaisuutta erityisesti lapselle. Luulen, että pysymme Suomessa kunnes Mariupol on taas osa Ukrainaa.