Venäjän taitavin vaikuttamisoperaatio kesti vuosia ja veti hyväuskoiset länsimaat syvään kuiluun, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Venäjän tapa tuhota siviilikohteita ja sitten kiistää iskujen tahallisuus on toistuva piirre maan brutaalissa hyökkäyssodassa Ukrainassa.

Se on Venäjän sodankäyntitapa, jolle on vaikea löytää mielekkyyttä, saati sitten oikeutusta. Tätä julmaa tapaa voidaan kuitenkin selittää niin sanotun refleksiivisen kontrollin teorian avulla.

Teorian tausta ulottuu pitkälle Neuvostoliiton aikakauteen. Neuvostoliitossa ymmärrettiin jo sata vuotta sitten, että sota on pohjimmiltaan vaikuttamista vihollisen mieleen ja kykyyn tehdä päätöksiä. Refleksiivisen kontrollin malli syntyi kybernetiikan eli systeemien toiminnan tutkimuksen pohjalta 1960-luvulla.

Paitsi taistelukentän tapahtumia, voi refleksiivisen kontrollin teoria auttaa ymmärtämään Venäjän toimintaa ja valtapeliä yleisestikin.

Tätä kokonaisuutta pohtiessa voi miltei tuntea, kuinka niskaan kaatuu saavillinen jäävettä. Silloin nimittäin huomaa, kuinka pahasti Venäjä, Kremlin strategit ja viime kädessä itse Vladimir Putin ovat vetäneet länsiyhteisöä nenästä.

Refleksiivisen kontrollin tavoitteena on saada vastapuoli tekemään päätöksiä, joiden tämä kuvittelee olevan oman parhaan etunsa mukaisia. Todellisuudessa päätökset perustuvat tietoon, joka on tarkoituksellisesti syötetty vastapuolelle. Näin vastustaja saadaan toimimaan halutulla tavalla.

Jos operaatio onnistuu hyvin, vastapuoli ei edes tajua astuneensa ansaan.

Tutkimuslaitos Institute for the Study of War analysoi raportissaan, että Venäjä käytti refleksiivisen kontrollin mallia menestyksellisesti vuonna 2014. Tuolloin Venäjä anasti Krimin niemimaan, liitti sen laittomasti itseensä ja ryhtyi sodan osapuoleksi Itä-Ukrainassa.

Syöttämällä harhauttavaa tietoa, esittämällä tietämätöntä Krimin operaatiosta ja pullistelemalla samaan aikaan sotilaallisia muskeleitaan sai Venäjä lännen toimimaan juuri haluamallaan tavalla. Yhdysvallat ja Nato jäivät avuttomiksi sivustakatsojiksi, kun Venäjä siirteli voimatoimin Euroopan rajoja.

Refleksiivisen kontrollin teoriasta kertoo valaisevasti myös muun muassa sotilasprofessori, yleisesikuntaeverstiluutnantti Janne Mäkitalo tuoreessa Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisussa Sodan usvaa – sodankäynti muutoksessa (toim. Marko Palokangas, Mpkk. 2022).

Tarkempi suomalaisanalyysi ja selvitys mallin teoreettisesta taustasta ilmestyi vuonna 2019 julkaistussa Antti Vasaran yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössä Refleksiivisen kontrollin mallit ja vastustajan päätöksentekoon vaikuttaminen Venäjän sotaharjoituksissa 2010-luvulla.

Vasaran tutkielma osoitti, että vanha neuvostoliittolainen ajattelu sodankäynnistä on elävää todellisuutta nyky-Venäjän strategiassa ja että mallia käytettiin suurissa Zapad-sotaharjoituksissa 2013 ja 2017. Tutkielma on herättänyt jo kansainvälistä huomiota.

Pelastustyöntekijät raivasivat ohjusiskun tuhoamaa hostellia Harkovassa 17. elokuuta.

Sodassa refleksiivisen kontrollin malli huomioi kaikki vaikutusmenetelmät kokonaisvaltaisesti.

”Teoria sisältää kahdentyyppisten menetelmien käytön. Konstruktiiviset eli luovat menetelmät liittyvät informaatio­ulottuvuuteen ja kognitioon. Vastustajalle lähetetään valikoitua informaatiota tarkoin suunniteltuja reittejä. Kyse on informaatio-psykologisesta kamppailusta”, Mäkitalo kirjoittaa artikkelissaan Sodan usvaa -kirjassa.

”Tuhoavilla menetelmillä pyritään häiritsemään päätöksentekoa sekä ei-kineettisillä että kineettisillä keinoilla. Menetelminä voivat olla esimerkiksi kyberiskut, elektroninen vaikuttaminen, sähkön tuotanto- ja jakelujärjestelmään vaikuttaminen, internetin toiminnan häiritseminen ja äärimmillään johtamispaikkojen tuhoaminen ja johtajien kaappaaminen tai eliminoiminen.”

Ukrainan hyökkäyssodassa Venäjä ei kuitenkaan ole onnistunut lamauttamaan vastustajan yhteiskuntaa. Hybridivaikuttaminen ja ei-kineettiset iskut ovat jääneet torsoiksi. Informaatiosodassa Ukraina on jopa selvästi niskan päällä. Taitava propaganda pitää yllä ukrainalaisten taistelutahtoa ja länsimaiden halua tukea hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata.

Kineettiset eli perinteisin ilma-, ohjus- ja tykistöasein tehtävät iskut sen sijaan iskevät Ukrainaan kipeästi. Mäkitalon mukaan refleksiivisen kontrollin malli selittää osaltaan syitä, miksi Venäjän armeija on iskenyt Ukrainassa ei-sotilaallisilta vaikuttaviin kohteisiin.

Kuvioon kuuluu, että vastuu siviilien tappamisesta kiistetään. Se on osa sumutusta. Se pitää kotimaassa yllä kuvaa ”oikeutetusta sodasta”.

Neuvostoliittolais-venäläisessä ajattelussa kaikki vastustajan yhteiskunnan toimintaa ja päätöksentekoa hankaloittavat ja lamauttavat iskut ovat oikeutettuja. Nykyaikaisessa sodassa kuvamateriaali näistä iskuista leviää salamannopeasti sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa.

Mäkitalon mukaan iskuilla pyritään osoittamaan, että vastustajan asevoimat, sotilasjohto ja poliittinen johto ovat kyvyttömiä suojelemaan kansalaisiaan.

”Tietoisuus siitä, että omaiset kärsivät ’kotirintamalla’, ei välttämättä ole asevoimien sotilaiden taistelumoraalia kohottava tekijä, kuten on aiemmin ajateltu. Se voi johtaa ajattelemaan, että ’minua tarvitaan kotona enemmän kuin täällä’, Mäkitalo pohtii.

”On jo pitkään sanottu, ettei nykyaikaisessa sodassa ole etulinjaa. Tätä on syytä muuttaa. Ukrainan sodan ensimmäinen oppi on, että me kaikki olemme etulinjassa”, hän kirjoittaa.

Tähän länsimaat eivät puuttuneet. Venäläismieliset juhlivat Krimin liittämisen hyväksyneen niin sanotun kansanäänestyksen tulosta Simferopolissa maaliskuussa 2014.

Koko yhteiskunnan joutuminen vihollisen vaikutuksen alle koskee yhtä lailla Ukrainaa kuin Suomeakin.

”Suomalaisen yhteiskunnan kaikkien viranomaisten, energiasektorin, teollisuuden ja liike-elämän tulisi tiedostaa, että tulevaisuuden sodassa kaikki he ovat sodan ensimmäisestä hetkestä alkaen etulinjassa. Ei-kineettisen vaikuttamisen osalta jopa ennen kuin yhtään laukausta on edes ammuttu”, Mäkitalo muistuttaa.

Suomessa yhteiskunnan resilienssiä, kykyä sietää poikkeusoloja, on onneksi kehitetty jo vuosia, ja työ jatkuu. Meidän varautumisemme kriiseihin on paljon paremmalla tolalla kuin useimmissa verrokkimaissa.

Refleksiivisen kontrollin malli liittyy läheisesti harhauttamisen ja disinformaation käsitteisiin. Disinformaatio on tahallista väärän tiedon levittämistä,. Näiden konstien käyttö osataan myös läntisessä sotataidossa.

Refleksiivisen kontrollin mallin voi ajatella kuuluvan myös venäläiseen maskirovkan taitoon, operaatioiden salaamiseen ja omien päämäärien peittelyyn. Venäjän operaatioissa maskirovka, disinformaatio ja refleksiivisen kontrollin käyttö liittyvät yhteen.

Hollantilainen analyytikko Mana de Goeij on tutkinut reflektiivisen kontrollin mallin soveltamista Oxfordin yliopiston Changing Character of War -tutkimusryhmässä.

De Goeijin mukaan malli on sovellettavissa sotilasoperaatioiden lisäksi myös diplomatiaan ja talouteen. Näin hän kuvaa esitelmässään mallin soveltamisen neljä porrasta hyökkääjän näkökulmasta:

1. Rakennetaan vastustajalle ymmärrys tilanteesta. Pyritään luomaan tälle käsitys, joka poikkeaa todellisesta tilanteesta.

2. Pohditaan, mitkä ovat vastustajan päämäärät. Miten nämä päämäärät saadaan sellaisiksi, että ne toteuttavat hyökkääjän tarkoituksia? Pyritään muuttamaan vastustajan päämääriä mieleisiksi.

3. Avataan vastustajalle hyökkääjän toivomia vaihtoehtoja päätöksentekoa varten. Tutkitaan vastustajan päätöksenteon prosesseja, etsitään sieltä heikot kohdat ja mietitään, miten niitä voi parhaiten hyödyntää. Pohditaan, mitä tietoja vastustajalla on käytettävissä omassa informaatiokuplassaan ja millaisia ovat vastustajan ajatteluun vaikuttavat arvot ja eettiset normit.

4. Rakennetaan jatkuvan oppimisen periaatteen mukainen palautesilmukka. Yritetään ymmärtää, mitä päätöksiä vastustaja on tehnyt ja miksi niitä on tehty.

Refleksiivisen kontrollin mallin tiedostaminen auttaa de Goeijin mukaan löytämään omia haavoittuvuuksia ja miettimään, miten vastustaja voi käyttää niitä hyväksi. Erityisesti ei-kineettisten uhkien – laaja-alaisen tai hybridivaikuttamisen – havaitseminen on usein hyvin hankalaa. Keskeinen osa yhteiskunnan resilienssin kehittämistä on näiden uhkien entistä parempi tunnistaminen.

Malliin kuuluu myös pyrkimys vaikuttaa toiseen valtion taloudellisin keinoin. De Goeij nostaa tästä esille esimerkin, joka on tullut karmaisevalla tavalla näkyviin Venäjän aloitettua invaasionsa Ukrainaan viime helmikuussa. Tähän refleksiivisen kontrollin operaatioon ei edes sisältynyt minkäänlaista harhautusta.

Kyseessä on Venäjän energia-ase. Hyvin monet Saksan ja myös muiden Euroopan maiden taloudelle ja huoltovarmuudelle kriittiset tuotantoketjut kytkettiin vuosien kuluessa suoraan Kremliin.

– Näitä riippuvuuksia ei ole viime vuosina vähennetty vaan lisätty. Saksassa todella uskottiin, että tämä on maan parhaan edun mukaista, de Goeij sanoo.

– Oli loogista päätellä, että siihen sisältyi riski, mutta juuri kukaan ollut siitä huolissaan, ei ainakaan siinä määrin, että asialle olisi tehty jotakin.

Venäjältä tuodun kaasun niukkuus on nostanut energian hintoja kaikkialla Euroopassa, ja markkinat ovat sekaisin.

Toisin sanoen, länsimaissa nähtiin Venäjän päämäärät aivan erilaisina kuin ne todellisuudessa olivat. Saksassa – ja myös Suomessa – uskottiin, että Kremlin tarkoitus oli kehittää Venäjä vahvaksi taloudeksi ja luotettavaksi kauppakumppaniksi.

Väärin meni. Venäjän päämääränä oli koko ajan rakentaa länteen strateginen riippuvuussuhde, jota voi käyttää hyväksi väistämättömässä konfliktissa, tavoiteltaessa laajempaa päämäärää: Venäjän suurvalta-aseman palauttamista ja historiallisen vääryyden korjaamista, eli Neuvostoliiton hajonneen imperiumin rakentamista uudelleen.

– Meidän on pakotettava itsemme ajattelemaan päätöksentekoamme entistä pitemmälle tulevaisuuteen ja entistä strategisemmalla tavalla. Meidän pitää myös olla realistisia omien haavoittuvuuksiemme suhteen. Ovatko meidän kriittiset tuotantoketjumme haavoittuvia? Voimmeko luottaa tiettyyn valtioon kriittisen infrastruktuurin rakentamisessa? Voiko sitä käytä meitä vastaan? Voiko se vahingoittaa meitä, de Goeij kysyy.

” Samat kysymykset vihamielisestä vaikuttamisesta, valtapyrkimyksistä, salatuista päämääristä ja liian suuresta riippuvuudesta on kysyttävä, kun puhutaan Kiinasta.

Naamiot putosivat kasvoilta, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainaan. Vasta se sai lännen heräämään ja katkaisemaan siteitä Venäjään.

Samat kysymykset vihamielisestä vaikuttamisesta, valtapyrkimyksistä, salatuista päämääristä ja liian suuresta riippuvuudesta on kysyttävä, kun puhutaan Kiinasta. Tämä keskustelu on jo alkanut, ja hyvä niin.