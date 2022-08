Ukrainan tiedusteluviranomaiset uskovat, että Venäjä valmistautuu lavastamaan iskun Zaporizzjan ydinvoimalaan. Aiemmin torstaina Venäjän puolustusministeriö syytti Ukrainan valmistelevan false flag -operaatiota.

Ukrainan tiedustelutietojen mukaan Venäjä on käskenyt Zaporizzjan ydinvoimalan työntekijöitä, etteivät he saisi saapua töihin perjantaina. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen NBC News, joka kertoo saaneensa tiedot Ukrainan tiedusteluviranomaisilta.

Molemmat sodan osapuolet syyttelevät toisiaan mahdollisen iskun lavastamisesta ydinvoimalan alueella.

NBC News kertoo Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston tiedottaja Andriy Jusovin sanoneen, että Venäjän viranomaisten määräyksen mukaan suurin osa henkilökunnasta ei saisi mennä perjantaina töihin.

– Näin Venäjä kertoi kansalleen - ensisijaisesti Rosatomin työntekijöille, Jusov sanoo.

Ukraina on aiemmin ilmoittanut Kansainväliselle atomienergiajärjestö IAEA:lle, että Venäjä aikoo ottaa Zaporizzjan ydinvoimalan "kokonaan ja pysyvästi" valtion omistaman Rosatomin haltuun.

Nyt Ukrainan viranomaiset uskovat, että Venäjä valmistelee operaatiota perjantaiksi.

Kansainvälinen yhteisö on toistuvasti pyytänyt molempien osapuolien sotilaita poistumaan Zaporizzjan ydinvoimalan alueelta.

– Emme sulje pois mahdollisuutta massiivisiin provokaatioihin Zaporizzjan ydinvoimala-alueella perjantaina. Tätä [tietoa] vahvistavat heidän propagandansa, lähteidemme tiedot ja venäläisten käytös laitoksella, Jusov kertoo.

Torstaina Venäjän puolustusministeriö esitti väitteen, että Ukraina suunnittelee lavastettua iskua eli false flag -operaatiota Zaporizzjan ydinvoimalaan.

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov povasi, että ydinvoimalassa tapahtuisi lavastettu ”pieni onnettomuus”. Hän kertoi, että Ukraina yhyttäisi näin kansainvälisen yhteisön syyttämään Venäjää aiheutetusta ”katastrofista”.

Syytös heitettiin ilmoille ennen Ukrainan ja Turkin valtionjohdon tapaamista YK:n pääsihteerin kanssa Lvivssä.

Venäläisjoukot valtasivat Zaporizzjan ydinvoimalan maaliskuussa heti sodan alkumetreillä. Tutkivaan journalismiin erikoistunut verkkolehti Insider uutisoi aiemmin elokuussa, että alueella olisi noin 500 venäläissotilasta ja runsaasti sotilaskalustoa.

Kyseessä on Euroopan suurin ydinvoimala, joka sijaitsee Kaakkois-Ukrainassa Dneprjoen itärannalla. Ydinvoimalaan on myös elokuussa kohdistettu raketti-iskuja. Ukrainan valtion ydinvoimayhtiö Energoatom on kertonut, että raketit olivat venäläisjoukkojen laukaisemia.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on antanut varoituksen alueella erittäin todellisesta ydinkatastrofin vaarasta. Ydinainetta voisi vapautua laitokselle ja sen lähiympäristöön, jos sotilaalliset iskut jatkuvat ja laitos vaurioituisi pahasti.

Vaikka Ukrainan ydinvoimalaitokset vaurioituisivat pahoinkin, vakavat säteilyvaikutukset eivät yltäisi Suomeen, Säteilyturvakeskus (STUK) on tiedottanut.

Ilta-Sanomien haastatteleman Säteilyturvakeskuksen ydinvoimalaitosten valvontaosaston johtaja Tapani Virolaisen mukaan vuoden 1986 Tsernobylin ydinkatastrofia laajuudeltaan vastaava tilanne ei olisi mahdollinen, sillä uudet ydinvoimalaitokset ovat painevesilaitoksia ja tyypiltään huomattavasti erilaisia kuin neuvostoajan voimala.