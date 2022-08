Kuumuus, kuivuus ja tulipalot ovat piinanneet Eurooppaa.

Sää on ollut tänä kesänä hurja Euroopassa. Pakahduttava helle on koetellut etenkin etelää, jossa esimerkiksi Espanjassa lämpötilat ovat nousseet jopa yli 45 asteeseen.

Kuumaa on ollut myös läntisessä Euroopassa. Britanniassa rikottiin heinäkuussa maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kun mittarit näyttivät yli 40 lämpöastetta. Britannian hallitus julisti helleaallon kansalliseksi hätätilaksi heinäkuussa.

Espanjassa on ollut poikkeuksellisia helleaaltoja. Iberian niemimaan suuri Guadianajoki on osin kuivunut ja Extremaduran Villarta de los Montesin kunnassa paljastuu keskiaikainen silta.

Torstaina Euroopan sääkartta hehkui jälleen punaisena. AccuWeather-sääsivuston mukaan esimerkiksi Kreikan Ateenassa kärvisteltiin torstaina 37 asteen helteessä, Unkarin Budapestissa 36 asteessa ja Itävallan Wienissä 35 asteessa.

Kaikissa kolmessa kaupungissa annettiin torstaina varoitus äärimmäisen korkean lämpötilan vuoksi.

Weatheronline-sivuston ja Ilmatieteen laitoksen mukaan Italian Sisiliassa mitattiin torstaina yli 40 astetta.

Milanossa koiranomistaja helpottaa koiran tuskaa hakemalla vilvoitusta suihkulähteestä.

Pohjoisemmassakin Euroopassa lämpötilat joko hätyyttelivät hellerajoja tai ylittivät ne.

Lontoossa lämpöä oli AccuWeatherin mukaan 27, Kööpenhaminassa 26 ja Tukholmassa 24 astetta.

AccuWeatherin vanhempi meteorologi Tyler Roys ennustaa sääpalvelun verkkosivuilla julkaistussa ennusteessa Euroopan syksyn sääolosuhteita.

Roys odottaa normaalia lämpimämpien kelien olevan edelleen trendi eri puolilla Länsi- ja Keski-Eurooppaa suuren osan syksykuukausista.

Puolalaiset hakivat Varsovaa piinaavan helteen aikana vilvoitusta uima-altaalta.

– Kaiken kaikkiaan kausi on lämmin, ja siirtyminen kohti normaaleja lämpötiloja tulee olemaan hidas, Roys sanoi.

Kuluvan kesän kuumuutta on seurannut poikkeuksellinen kuivuus. Kuivuus on kuivattanut jokia, sytyttänyt metsäpaloja, pilannut satoja ja haitannut liikkumista.

Esimerkiksi Saksan Rein-joessa vettä on niin vähän, että vesiliikenne on ollut uhattuna. Ranskan Loirejoessa kuivuneen joenuoman voi paikoin ylittää kävellen.

BBC kertoi elokuun ensimmäisellä viikolla, että Ranskassa sadalla alueella on ollut pulaa juomavedestä ja sitä on jouduttu kuljettamaan alueille kuorma-autojen avulla. Veden käyttöä kerrottiin säännösteltävän 93 alueella, ja myös kastelu kiellettiin osassa maata.

Kuivuus on heijastunut myös ydinvoimaloihin ja niiden jäähdytysjärjestelmiin. Ranskan valtion energiayhtiö EDF on joutunut kesällä rajoittamaan osittain ydinvoimalaitosten sähköntuotantoa.

Tuli teki tuhoja heinäkuussa Kreikan Lesboksen saaressa ja Vateran kylässä paloi rannalle rakennettu puukäytävä.

Kuivuus on johtanut muuallakin veden säännöstelyyn. Esimerkiksi Britannian eteläosissa määrättiin pahimpien kesähelteiden aikana letkukielto. Vettä ei saanut käyttää katujen pesemiseen, uima-altaiden täyttöön eikä puutarhan kasteluun.

Hellejaksojen vuoksi Thames-joen alku on kuivunut ja se on siirtynyt noin kahdeksalla kilometrillä, uutisoi CNN aiemmin elokuussa. Thamesin kuivahtaminen kesäaikaan ei ole epätyypillistä, mutta sen nykyinen mittakaava on ennennäkemätön.

Britannian eteläosassa heinäkuu oli kuivin sitten vuoden 1836.

Maa on kuivaa eikä ruoho kasva. Britanniassa lehmät joutuvat syömään kesällä säilörehua.

Erityisen huono tilanne on ollut maanviljelijöillä. Sato ei kypsy eikä karjalle kasva syötävää.

Italian Pojoen laakson riisinviljelijät ovat varoittaneet, että 60 prosenttia tämän vuoden sadosta saattaa olla menetetty.

Kuivuus koettelee vedensaannin sekä maanviljelijöiden elinkeinon ohella myös vesivoiman tuotantoa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Italian vesivoiman alkuvuoden tuotanto on ollut puolet normaalista. Italian sähköntuotannosta noin kuudennes tapahtuu vesivoimalla.

Heinäkuussa uutisoitiin, että kovat helteet olivat vaatineet Espanjassa ja Portugalissa tuohon mennessä yli tuhannen ihmisen hengen.

Ranskassa metsäpalot riehuivat lounaisessa Gironden alueella, jossa yli 12 000 ihmistä joutui lähtemään kodeistaan. Palo tuhosi metsistä puut ja kasvillisuuden.

Myös kymmenet metsäpalot ovat piinanneet useita Euroopan maita.

Maastopalot tekivät tuhojaan myös Espanjan Vera de Moncayossa.

Tuhansia hehtaareja metsää on palanut Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa. Ihmisiä on pitänyt evakuoida heidän kodeistaan ja maateitä on suljettu palojen takia.

Kesällä uutisoitiin, että Sveitsin Alpeilla jäätiköt sulavat nyt ennätysvauhtia.

Tänä kesänä Alpeilla on ollut kaksi suurta helleaaltoa. Vuoristokylässä Zermattissa mitattiin lähes 30 astetta heinäkuussa.

Tutkijat ovat tarkastelleet, kuinka paljon lunta sataa talvella ja kuinka paljon kesällä sulaa jäätä. Näin he ovat saaneet selville, kuinka paljon jäätikkö pienenee vuoden aikana. Tutkijoiden mukaan Morteratsch-jäätikkö pienenee noin viiden sentin verran päivittäin.

Sulavien jäätiköiden alta vuoristosta retkeilijät löysivät hiljattain kahden ihmisen jäänteet ja vuosikymmeniä kateissa olleen lentokoneen hylyn.