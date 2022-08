Kuskattiinko paikallisten suosima suomalainen ufotalo vähin äänin pois Krimiltä?

Sinikeltainen Futuro ilahdutti Mustanmeren rannalla väkeä vuosikymmenet. Suomalaisille muovitaloille povattiin maailmanvalloitusta 1960-luvulla, mutta toisin kävi.

Lentävää lautasta muistuttava suomalainen Futuro-talo on Twitter-väitteiden mukaan viety pois teloiltaan Krimin Gurzufissa.

Sputnikiksi ja ”lautaseksi” kutsuttu Futuro on sijainnut muun muassa The Futuro House -verkkosivuston mukaan Mustanmeren rannalla Gurzufissa vuodesta 1977. Kaksikerroksisessa Futurossa on toiminut baari vielä 2010-luvulla.

– Sain juuri vahvistuksen, että Venäjän miehitysviranomaiset purkivat kuuluisan retro-futuristisen mestariluomuksen, Gurzufissa, Krimillä – Tarilka-baarin, ukrainalainen suunnittelija Oleh Idolov kirjoittaa Twitterissä.

– Lempipaikkani kotikaupungissani, paikka joka on muokannut ainakin muutaman liberaalin nuorisosukupolven, hän kirjoittaa.

Twitter-käyttäjä, jonka nimimerkki on ”Hurzufin kylä”, on vastannut Idolovin päivitykseen jakamalla kuvan kuorma-autosta, jonka lavalla on Futuron osaa muistuttava suuri pala ja vihreää ruudukkoa, joka voisi olla Futuron jalustasta peräisin. Twitter-käyttäjän mukaan Futuron palaset olisivat matkalla kaatopaikalle Venäjälle.

Futuro on sosiaalisessa mediassa jaettujen kuvien perusteella maalattu viime vuosina uusilla väreillä. Aiemmin keltainen Futuro lepäsi vaaleansinisen jalustan yllä. Viime aikoina Futuro on maalattu oranssiksi ja sen alusta vihreäksi.

Idolov huomauttaa, että Futuron alkuperäiset värit sininen ja keltainen ovat Ukrainan lipun värit, mikä on saattanut olla syynä rakennuksen maalaukseen.

– Mutta se ei näyttänyt olevan heille tarpeeksi, etenkään nyt – joten he hävittivät sen, hän kirjoittaa.

Venäjä miehitti Krimin niemimaan vuonna 2014. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan viime viikkoina tilanne Krimin niemimaalla on kiristynyt, kun venäläisiin sotilaskohteisiin on tehty useita iskuja. Ukraina ei ole tunnustanut olleensa iskujen takana.

Lue lisää: Tutkija: Krimillä tapahtuu nyt jotain, mikä on Putinille ”äärimmäinen nöyryytys”

Lue lisää: Ukrainan iskut Krimille kertovat taktiikan muutoksesta – yksi asia on täysi mysteeri

Russia Beyond-julkaisun mukaan Krimin Futuro toimi 1990-luvulla korkeatasoisena ravintolana, jonka maine kuitenkin pikkuhiljaa laski, ja Futurosta tuli yökerho tai baari.

Futuron ympärillä oli laajempi ruudukkokuosisella aidalla rajattu oleskelualue. Kokonaisuus henki 1970-lukua pyöreine muotoineen.

Futuro-baarista on jaettu Youtubeen useita videoita. Yhdellä videolla Futuron piha on tanssivaa kansaa täynnä.

Gurfuz sijaitsee Jaltan kaupunkipiirin alueella Krimin niemimaan etelärannalla. Kuvankaunis alue oli suosittu matkakohde Neuvostoliiton aikana. Futuro sijaitsi vain kivenheiton päässä Mustanmeren rannalta.

Arkkitehti Matti Suuronen suunnitteli Futuron koulutoverinsa Jaakko Hiidenkarin 1965 esittämästä pyynnöstä helposti pystytettäväksi ja nopeasti lämmitettäväksi hiihtomajaksi.

Kahdeksan metrin läpimittainen, neljän metrin korkuinen Futuro koostuu toisiinsa rakennuspaikalla pultattavista moduuleista.

Vuodesta 1968 Matti Kuuslan hallussa Hirvensalmella ollut Futuro saapui Weegeen pihalle näytteille toukokuussa 2012.

1960-luvun avaruushenkinen design jatkuu Futuron sisätiloissa.

Ensimmäinen Futuro valmistui Polykem Oy:n tehtaalla maaliskuussa 1968. Muovimajojen maailmanvalloitus tyssäsi 1970-luvun alun öljykriisiin, eikä Futuroita valmistunut kuin satakunta. Muovin hinta kolminkertaistui lyhyessä ajassa.

Osa rakennuksista on tuhoutunut vuosien varrella. Monet ilahduttavat ihailijoita eri puolilla maailmaa.

Futuroihin keskittyneen Futuro House -verkkosivuston mukaan Futuroita on muun muassa Saksassa 5, Uudessa-Seelannissa 9 ja Australiassa 7 ja Yhdysvalloissa 18. Venäjällä Futuroita on sivuston mukaan kaksi, joista toinen on hotellina Kaukasuksella ja toinen ilmeisesti tyhjillään Krasnodarissa Mustanmeren läheisyydessä.

Suomessa Futuroita on tiettävästi viisi. Ensimmäinen sarjavalmisteinen Futuro-talo on yleisölle avoinna espoolaisen Weegee-museokeskuksen pihalla kesäkauden ajan.

Lue lisää: Suomalaisesta avaruustalo Futurosta tuli Airbnb-hitti Kaliforniassa: ”Kuin toisesta maailmasta”

Lue lisää: Suomalainen ”ufotalo” kerää katseet maailman toisella laidalla – muistatko tätä kananmunan muotoista retrotaloa?