Tutkijaryhmä kertoo aikomuksestaan yrittää sukupuuttoon kuolleen eläinlajin ylösnousemusta geenitekniikan avulla.

Australialais-yhdysvaltalainen ryhmä tutkijoita aikoo yrittää palauttaa henkiin sukupuuttoon kuolleen tasmaniantiikerin useiden miljoonien dollarien projektissa, kertovat muun muassa BBC ja The Guardian.

Viimeinen tiedetty tasmaniantiikeri, virallisilta nimiltään pussihukka ja tylakiini, kuoli 1930-luvulla.

Sukupuutosta palauttamishankkeen takana on australialainen Melbournen yliopisto yhteistyössä biotieteisiin ja geeniteknologiaan erikoistuneen yhdysvaltalaisyritys Colossalin kanssa.

Colossal tunnetaan julkisuudessa aiemmin esittelemästään suunnitelmastaan herättää eloon myös sukupuuttoon kuollut villamammutti luomalla mammutin kaltainen eläin.

Melbournen yliopisto sai aiemmin tänä vuonna viiden miljoonan dollarin lahjoituksen tasmaniantiikerin geneettiseen restaurointiin keskittyvän laboratorion avaamiseksi.

Projektin tutkijat ovat väläytelleet uskovansa, että pussihukka saatettaisiin onnistua luomaan uudelleen kantasolujen ja geenieditointitekniikan avulla jopa kymmenen vuoden sisällä.

Australialais-amerikkalaisen tutkijaryhmän aikomuksena on irrottaa kantasoluja elävästä eläinlajista, jolla on samankaltainen DNA kuin tasmaniantiikerillä. Solut muunnettaisiin geenieditointitekniikalla pussihukan soluiksi tai niin tarkasti lähelle niitä kuin mahdollista.

The Guardian kertoo, että kantasoluista pyrittäisiin valmistamaan alkio, joka siirrettäisiin joko keinotekoiseen kohtuun tai toiseen pussieläimeen kantoajaksi.

Tasmaniantiikeri 1920-luvun havainnekuvassa.

– Uskon nyt, että kymmenen vuoden kuluttua saattaisimme saada ensimmäisen elävän pussihukkavauvamme sen jälkeen, kun ne metsästettiin sukupuuttoon lähes sata vuotta sitten, tutkimusta johtava professori Andrew Pask Melbournen yliopistosta esitti arvionsa BBC:n mukaan.

Mikäli tutkijat onnistuisivat luomaan sukupuuttoon kuolleen lajin kaltaisen edustajan, suunnitelmana olisi ensin totuttaa eläintä luontoon valvotussa ympäristössä Tasmaniassa. Lopulliseksi tavoitteeksi kerrotaan eläimen vapauttaminen luontoon.

Paskin mukaan tutkijat toivovat, että työllä olisi myös laajempaa vaikutusta sukupuuttokriisin ratkaisemiseen.

Useampi ulkopuolinen asiantuntija on kertonut olevansa epäileväinen kunnianhimoisen hankkeen mahdollisuuksista, ja esitetyn arvion suhteen skeptinen.

– Lajin sukupuutosta palauttaminen on satutiedettä. Minun kaltaisilleni ihmisille on melko selvää, että tylakiinin tai mammutin sukupuutosta palauttaminen on enemmän tutkijoiden mediahuomion tavoittelua ja vähemmän vakavan tieteen tekemistä, apulaisprofessori Jeremy Austin Australian muinaisen DNA:n keskuksesta esitti näkemyksensä Sydney Morning Heraldille.

Australialaisen Flindersin yliopiston globaalin ekologian professori Corey Bradshaw puolestaan kertoi uskovansa, että hanke ei todennäköisesti tule onnistumaan äärimmäisen haastavassa tavoitteessaan lajien palauttamisesta.

– Vaikka voisitkin tehdä sen (laboratoriossa) – ja minulla on epäilykseni siitä – niin kuinka luot tuhansia yksilöitä, joilla on riittävä geneettinen vaihtelu, jota tarvitset terveen populaation luomiseen? The Guardian kirjoittaa.

Tiettävästi viimeinen pussihukka kuoli australialaisessa eläintarhassa vuonna 1936. Pussihukkia oli jäljellä vain Tasmanian saarella, kun eurooppalaiset alkoivat asuttaa Australiaa 1700-luvun lopulla. Petona pidettyä eläintä metsästettiin sen jälkeen aktiivisesti.

Australialainen metsästäjä pitelemässä sylissään kuollutta tasmaniantiikeriä vuonna 1925.

Australialainen tylakiini eli pussihukka ansaitsi tasmaniantiikeri-lempinimensä tiikerin raitoja muistuttavasta raidoituksesta selässään. Tylakiini oli kuitenkin todellisuudessa pussieläin.