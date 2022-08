Ukrainan iskut Krimille kertovat taktiikan muutoksesta – yksi asia on täysi mysteeri

Ukrainan arvellaan muuttaneen strategiaansa ja onnistuneen iskemään tärkeisiin venäläiskohteisiin jopa satoja kilometrejä rintamalinjan takana. Tekotapoja on arvuuteltu.

Sankat savupilvet kohosivat jo toistamiseen viikon sisällä Krimin niemimaan yllä Mustallamerellä tiistaina. Venäläismiehittäjien ammusvarikko räjähti strategisesti tärkeän rautatielinjan lähellä lisäten Moskovan kohtaamien nöyryytysten sarjaa Ukrainalta valtaamallaan alueella.

Viime viikolla useat räjähdykset aiheuttivat huomattavaa hävitystä Venäjän laivaston lentotukikohdassa Sakyssä, jossa jopa 10 sotilaskonetta ja ammusvarastoja tuhoutui. Lentotukikohta on käyttökelvoton pitkän aikaa.

Tuolloin Moskova väitti kyseessä olleen ”onnettomuus”, mutta tiistain iskun se tuomitsi jo ”sabotaasina”. Ukraina ei ole virallisesti ottanut vastuuta iskuista.

Useat asiantuntijat kuitenkin uskovat Ukrainan olleen iskujen takana.

Räjähdyksien aiheuttamaa savua kuvattuna Krimillä tiistaina 16. elokuuta.

Tiistaiaamuista tulipaloa seuranneissa räjähdyksissä Dzhankoin lähellä aiheutui vahinkoa myös voimalinjoille, voimalaitokselle, junaradalle sekä useille asuinrakennuksille, Venäjän puolustusministeriö sanoi.

Puolustusministeriön mukaan ammusvarasto vaurioitui sabotaasin takia, mutta kukaan ei loukkaantunut vakavasti.

Venäläismedioiden mukaan alueelta on varmuuden vuoksi evakuoitu 2 000 ihmistä.

Ukrainan ilmavoimat twiittasi videokuvaa räjähdyksistä ja vihjaili kyseessä olleen Ukrainan isku.

Myös Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak twiittasi räjähdysten jälkeen, että Venäjän miehittämillä alueilla ”miehittäjillä ja varkailla on iso riski kuolla”.

– Demilitarisaatio käynnissä, hän kirjoitti.

Tiistaina iltapäivällä Guardian-lehti kertoi uusista räjähdyksistä Krimillä Simferopolin kaupungissa, jossa on venäläisten sotilastukikohta, sekä Hvardijsken sotilaslentotukikohdassa. Toistaiseksi ei ole selvää, mistä räjähdykset johtuivat.

Ukrainan iskut Krimille kertovat taktiikan muutoksesta, mutta yksi asia on täysi mysteeri: Miten ja millä aseilla Ukraina on onnistunut iskemään jopa 200 kilometriä rintamalinjojen taakse?

Puolustusvoimien entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoo, että iskujen tarkoituksena on häiritä Hersonin suunnalla olevien venäläisjoukkojen huoltoa katkomalla liikenneyhteyksiä, tuhoamalla ampumatarvikkeita sekä estämällä ilmatukea.

Sotilasasiantuntijat ovat spekuloineet ainakin neljällä eri vaihtoehdolla iskutapoihin:

1. Ukrainan salainen ohjus?

Ballistinen yliääniohjus voisi teoriassa ohittaa Venäjän ilmatorjunnan, jos sen tutkia häiritään. Ukrainalla ei kuitenkaan tiedetä olevan tällaisia pitkän kantaman aseita. Jos se olisi onnistunut kehittämään sellaisen, olisi kyseessä suuri saavutus.

Toveri huomauttaa, että Sakyn lentotukikohdasta otetuissa satelliittikuvissa näkyy selvästi ohjusiskemiä.

– Edes venäläiset eivät ole niin törppöjä, että itse voisivat aiheuttaa tuon. Kyllä se oli isku.

Toveri sanoo, että yksi selitys iskun toteutukselle voisi olla Ukrainan Saudi-Arabialle kehittämä Grom-2-tykistöohjusjärjestelmä.

– Niiden kantama on 300, jopa 500 kilometriä. Hanke keskeytyi Venäjän hyökätessä mutta saattaa olla, että yksi yksikkö olisi ollut valmiina, Toveri toteaa.

Toinen spekuloitu mahdollisuus on Ukrainan kehittämä Neptune-meritorjuntaohjus, jolla heidän väitetään upottaneen venäläisten ylpeyden, ohjusristeilijä Moskvan pääsiäisenä.

– Sitä on voitu käyttää nyt myös maamaalia vastaan, mikä ei olisi ollenkaan poikkeuksellista. Venäläiset ovat tehneet samaa omilla ohjuksillaan.

– Ukrainalaiset ovat aika vahvoja tai taitavia tekniikkansa viilaamisessa, kehuu Toveri.

Satelliittikuvista näkyy, että räjähdykset aiheuttivat huomattavaa vahinkoa ja ainakin kahdeksan lentokonetta näkyy vahingoittuneen tai tuhoutuneen.

2. Erikoisjoukot rintaman takana?

New York Timesin lähteiden mukaan tiistaisen ammusvaraston räjähdyksen takana olisi vihollislinjojen takana toimiva ukrainalainen eliittiyksikkö. Toisaalta on kyseenalaistettu, miten erikoisjoukot kykenisivät kuljettamaan iskuissa vaadittavia räjähdemääriä ja miksi ukrainalaislähteet edes vihjaisivat joukoista, joiden perään venäläiset varmuudella lähtisivät.

– Kyllähän erikoisjoukkojen käyttö on mahdollista. Ukrainalaiset ovat siellä omalla alueellaan ja he ovat ainakin omien sanojensa mukaan jo useamman vuoden varautuneet ja valmistelleet sitä, että alueella taistellaan. On luotu organisaatiota tukemaan erikoisjoukkojen soluttautumista ja operaatiota, Toveri huomauttaa.

Hän ei kuitenkaan usko, että Sakyn isku olisi yksin erikoisjoukkojen käsialaa.

– Siellä saattoi olla erikoisjoukkoja maalittamassa, mutta kranaattikuopat, mitä iskusta syntyi, vaativat satojen kilojen räjähdelastin eikä sellaisia mitkään erikoisjoukot tietenkään selässään kanna.

Mutta tiistain varikkoiskussa ei tarvittu kuin pari kiloa räjähteitä sijoitettuina leväperäisesti varastoituihin ammuslaatikkokasoihin, ja räjähdysten ketjureaktio leviää.

– Eikä sähkölinjojen tuhoamiseen tarvita kauhean paljon räjähteitä. Siihen erikoisjoukot kyllä pystyvät.

Toveri muistuttaa, että ukrainalaiset ovat jo aiemmin sodan aikana pyrkineet hämäämään vihollista. Kuten kiistämällä helikopteri-iskun polttoainevarastoihin Belgorodissa Länsi-Venäjällä.

– Ihan samaa oli lentotukikohtaiskussa. Annetaan erilaisia väitteitä ja luodaan epävarmuutta venäläisille, millä tavoin heitä vastaan on isketty. Halutaan pitää venäläiset varpaillaan etteivät tiedä, oliko se erikoisjoukko-, ohjus- vai droneisku.

3. Lennokki-iskuja?

Ukraina on tehokkaasti käyttänyt kauko-ohjattavia lennokkeja, joilla on tuhottu muun muassa tankkeja. Ukrainalaiset ovat onnistuneet modifioimaan kaupallisessa myynnissä olevia halvahkoja lennokkeja kantamaan jopa isoa sarjaa erilaisia räjähteitä.

– Sehän helpottaisi erikoisjoukkojen toimintaa, kun ei tarvitse päästä kohteelle vaan parin tai kymmenen kilometrin päähän ja ohjata sieltä drooneja.

Katso video: Venäläiset pakenivat Krimiltä lentotukikohdassa tapahtuneiden räjähdysten jälkeen.

4. Venäläisten omaa huolimattomuutta?

Venäläiset ovat laittaneet räjähdykset myös onnettomuuksien piikkiin. Tätä tukisi se, että Venäjä on joutunut turvautumaan vanhoihin ammuksiin, jotka ovat epävakaita. Myös niiden käsittely on huolimatonta.

Toveri huomauttaa, että vaikka venäläisten turvallisuuskulttuuri on lepsumpaa, on kyse periaatteessa samasta kuin Moskvan upottamisessa.

– Venäläisille on niin nöyryyttävää, että ukrainalaiset kyykyttävät heitä, että he mieluummin väittävät olevansa täysin kykenemättömiä ja törppöjä, että onnistuvat upottamaan oman risteilijänsä tai tuhoamaan lentotukikohtansa kuin myöntäisivät ukrainalaisten tehneen sen.

– Mutta ammusvarastoja heiltä on Donbasin alueella mennyt eri arvioiden mukaan jo yli 50, joten ilmeisesti ei tunnu niin pahalta myöntää, että se oli nyt ukrainalaisten tekosia, Toveri sanoo tiistain iskusta.

– Nythän paikka on oleellisempaa. Kun iskettiin Krimille, jota venäläiset pitävät omana alueenaan, mutta eivät onnistuneet sitä turvaamaan, on se heille nöyryytys.