Näin Ukraina pääsi Wagnerin päämajan jäljille

Ukraina iski sunnuntaina pahamaineisen Wagner-palkka-armeijan päämajaan Donbasissa.

Ukraina pääsi Wagner-palkka-armeijan päämajan jäljille, kun venäläinen Kremlin-mielinen bloggaaja Sergei Sreda jakoi Telegramissa kuvia viime tiistain vierailultaan, kertoo Luhanskin ukrainalainen kuvernööri Serhiy Haidai. Kuvissa sotilaat poseeraavat päämajan edessä, ja yhdessä kuvassa näkyy taustalla seinäkyltissä päämajan osoite.

Sunnuntaina Ukraina iski päämajaan. Isku väitetään tehdyn Himars-raketinheittimillä.

Muun muassa Bellingcatin tutkija Aric Toler on jakanut Twitterissä kuvakaappauksia Sredan Telegram-tilillä julkaistuista kuvista.

Sreda on poistanut kuvat Telegram-tililtään, mutta niistä otetut kuvakaappaukset kiertävät internetissä.

Päämaja sijaitsi Venäjän hallussa olevassa Popasnan kaupungissa Luhanskin alueella. Popasna sijaitsee Severodonetskin eteläpuolella lähellä Donetskin rajaa ja Ukrainan hallussa olevia alueita.

Muun muassa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War kirjoittaa iskusta, jonka kerrotaan olleen tappava. On kuitenkin epäselvää, kuinka monia ihmisiä iskussa on kuollut tai kuinka laaja päämajan tuho oli. ISW:n mukaan isku voi vaikuttaa Wagnerin johtokykyyn Bahmutin alueella.

Sosiaalisessa mediassa kiertävien väitteiden mukaan ”Putinin kokkina” tunnettu Jevgeni Prigozhin olisi kuvattu Popasnassa päämajalla tiistaina ja saattanut jopa olla paikalla iskun aikaan. Prigozhin johtaa Wagner-ryhmää, ja hänen on viime aikoina kerrottu värvänneen siihen sotilaita vankiloista.

Kremlin on kieltänyt yhteytensä yksityiseen Wagner-palkka-armeijaan, mutta länsimaisten tiedustelutiedon mukaan Putinilla on tiiviit yhteydet ryhmään. Wagner on toiminut Itä-Ukrainassa ja Krimillä vuodesta 2014. Palkka-armeijan yksikköjä on myös muun muassa Syyriassa, Libyassa, Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Wagner-palkkasotilaita syytetään lukuisista sotarikoksista.

Brittitiedustelun mukaan Itä-Ukrainaan on keväällä lähetetty ainakin yli tuhat Wagner-palkka-armeijan sotilasta.

Lue lisää: Tällainen on Putinin ”salaisen armeijan” rooli Ukrainan sodassa

Institute for the Study of Warin mukaan Wagner-ryhmä on ollut viime aikoina aktiivinen erityisesti Venäjän Popasnan-Bahmutin alueella tekemissä operaatioissa. Ajatushautomon mukaan on todennäköistä, että Venäjä on edennyt Bahmutin alueella juuri Wagnerin vuoksi ja että Wagnerin joukkojen käyttäminen kertoo Bahmutin alueen olevan Venäjälle tärkeä.