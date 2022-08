Natalia ehti saada Suomen-viisumin, Aleksandr ei pääse edes jonoon – ”On henkisesti raskasta ajatella rajan kiinni menoa”

Suomi on ollut monille pietarilaisille henkireikä Eurooppaan. Rajan sulkeutuminen herättää pelkoa.

Venäjä, Pietari

Ensin oli koronapandemia, joka sulki rajat ja auttoi presidentti Vladimir Putinia tiukentamaan otettaan venäläisten ajatuksista valtiollisen propagandan avulla.

Nyt on Ukrainan sota – ja rajat uhkaavat sulkeutua taas venäläisten nenän edessä.

Tiistaina Suomessa tehtiin päätös rajoittaa venäläisten viisumien saamista kymmeneen prosenttiin nykyisestä. Rajoitus tulee voimaan syyskuun alusta.

Viisumeita on myönnetty päivässä noin tuhat, eli jatkossa niitä myönnetään enää vain noin 100 päivässä. Myös muissa Schengen-maissa on väläytelty laajoja viisumirajoituksia.

Ennen Suomessa tiistaina tehtyä linjausta haastatellut pietarilaiset Natalia ja Aleksandr olivat vakuuttuneita siitä, että Euroopan maiden määräämä viisumikielto tavallisille venäläisturisteille olisi virhe.

– Jos laaja viisumikielto esimerkiksi Suomeen astuu voimaan, se aiheuttaa venäläisten parissa vain länsivastaisten mielialojen lisääntymistä. Näin se pelaisi yksinomaan Kremlin pussiin, Aleksandr sanoi IS:lle Pietarissa.

Natalia on ollut töissä läntisessä yrityksessä Pietarissa ja hänellä on ulkomailla paljon ystäviä ja kollegoja, joita hän haluaisi edelleen päästä tapaamaan.

– On henkisesti erittäin raskasta ajatella, että rajat menisivät meiltä taas kiinni.

Venäjän nykyistä pelon ilmapiiriä kuvaa hyvin se, että pietarilaispariskunta ei halua esiintyä jutussa omilla nimillään. Valokuvaan he suostuvat niin, että heillä on kasvoillaan koronavirusmaski. Nimekseen he kertovat Natalia ja Aleksandr, mutta he sanovat, etteivät ne ole heidän oikeat etunimensä.

Samantyyppinen poikkeuksellinen varovaisuus näkyy Pietarissa myös muualla.

IS yritti vastikään haastatella venäläisiä viisumiasiakkaita Pietarissa Suomen viisumikeskuksessa, jota pyörittää VFS Global -niminen yritys ulkoistettuna. Viisumikeskuksessa otetaan vastaan hakemukset ja luovutetaan valmiit viisumit, mutta varsinaiset myöntämispäätökset tehdään Suomen konsulivirkailijoiden toimesta.

Viisumikeskus kielsi kaikki haastattelut tiloissaan ja ilmoitti, että he vastaisivat kysymyksiin vain kirjallisesti. Keskus myös vaati, että heidän virkailijoitaan ei saa näkyä kuvissa eikä viisumikeskuksen tiloissa saa kuvata edes sellaisia asiakkaita, jotka antaisivat itse luvan kuvaan ja haastatteluun. Kuvauskieltoa vartioi vartija.

Pietarissa toimiva Suomen viisumikeskus kielsi haastattelut tiloissaan.

Lopulta ratkaisuksi tuli yrittää haastatella Suomen-viisumin hakijoita siinä vaiheessa, kun he poistuvat ulos viisumikeskuksen tiloista. Myös tässä kohtaa eteen tuli ihmisten varovaisuus: moni ilmoitti, että he eivät halua sanoa mitään Suomen kaavailemista mahdollisista viisumirajoituksista, koska he ”eivät seuraa lainkaan politiikkaa” tai he ”haluavat olla politiikan ulkopuolella”.

Natalian ja Aleksandrin haastattelu onnistui lopulta viisumikeskuksen ulkopuolella kauppakeskuksen tiloissa. Kävi ilmi, että Natalia oli käynyt noutamassa itselleen juuri valmistuneen Suomen-viisumin, mutta Aleksandr ei ole vielä päässyt edes jonoon jättämään hakemusta.

– Käyn nykyisin viisumikeskuksen nettisivuilla kerran puolessa tunnissa kokeilemassa, josko sinne avautuisi viisumihakemuksen jättöaika, mutta mitään aikoja ei ole tarjolla, Aleksandr kertoi.

Viisumikeskukseen voi saada ajanvarauksen joko yksityishenkilönä nettisivujen kautta tai sitten voi hyödyntää venäläisten matkatoimistojen hakemuskiintiöitä, jolloin hakemuksen jättämisestä joutuu maksamaan matkatoimiston palvelumaksun.

Pietarilainen InpredServis-matkatoimisto kertoi, että tällä hetkellä esimerkiksi heidän kauttaan kaikki hakemusten jättöajat on varattu pitkälle joulukuuhun. InpredServis kertoi, että he perivät asiakkailta nykyisin 1 000 ruplan (16 e) palvelumaksun viisumihakemuksen jättämisestä, mutta he voivat tarjota ajanvarausapua vain murto-osalle halukkaista, koska heidän kiintiönsä on niin pieni.

Pietarista Suomeen matkaavat reittibussit ovat nykyisin liki viimeistä paikkaa myöten täynnä, vaikka vuoroja on lisätty. Kuvassa on Sovavton busseja lähdössä Viipurista kohti Helsinkiä ja Lappeenrantaa.

Kun Venäjä avasi koronarajoitusten jälkeen maarajansa ja Suomessa käynnistyi pian sen jälkeen keskustelu venäläisten viisumirajoituksista, Pietariin ilmestyi nopealla tahdilla myös erilaisia epävirallisia viisumihakemuksen ajanvarauspalveluita tarjoavia henkilöitä.

– Olen kuullut, että viisumihakemuksen ajanvarausjonoon pääsystä vaaditaan yleisesti jopa 10 000 ruplan palvelumaksua. Itse en uskaltaisi sellaisia apupalveluita käyttää, sillä siinä on vaarana menettää kaikki rahat, Aleksandr kertoi.

Suomen Pietarin-pääkonsulaatti vahvisti aiemmin IS:lle, että Pietarissa on havaittu ilmiö, jossa erilaiset palveluntarjoajat väittävät auttavansa ihmisiä pääsemään viisumikeskuksen ajanvarausjonoon. Konsulaatin mukaan ajanvarausjärjestelmään tehdään muutoksia, jotta erilaisten välikäsien ilmaantuminen hakuprosessiin ja ajanvarausten jälleenmyynti voidaan estää.

Natalia ja Aleksandr sanovat ymmärtävänsä ajatuksen siitä, että Eurooppaan matkaavia venäläisiä pitää muistuttaa heidän kollektiivisesta vastuustaan Venäjän sotapolitiikan mahdollistajina.

Myös ajatus Ukrainalle kerättävästä jälleenrakennusrahasta saa heiltä kannatusta.

– Esimerkiksi rajalla kerättävä ylimääräinen maahantulomaksu olisi mahdollinen ratkaisu. Eurooppaan matkustavat tällä hetkellä vain he, jotka ovat varakkaita tai ainakin hyvin toimeen tulevia, joten heillä olisi varmasti varaa maksaa ylimääräinen maksu, Natalia sanoi.