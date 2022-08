Pietarilainen matka­toimisto­yrittäjä: Suomen kiltteyttä viisumeiden antajana on käytetty hyväksi

Omaa matkatoimistoaan Pietarissa pyörittävä Masha Bantysheva sanoo, että Suomen olisi syytäkin kiristää viisumisääntöjään, mutta täysi viisumikielto venäläisturisteille olisi silti virhe.

Venäjä, Pietari

Suomessa käymään tottuneet pietarilaiset ovat seuranneet viime päivinä yhä kasvavan huolestumisen vallassa tietoja, joiden mukaan Suomi saattaa rajoittaa tuntuvasti viisumeiden myöntämistä venäläisille.

Omaa InpredServis-matkatoimistoaan Pietarissa pyörittävä Masha Bantysheva on tosin sitä mieltä, että Suomella olisi syytäkin tiukentaa sääntöjään. Bantyshevalla on parin vuosikymmenen kokemus pietarilaisten Suomen-matkojen järjestäjänä ja viisumihakemusten sisäänjättäjänä, joten hän on törmännyt myös erilaisiin lieveilmiöihin.

” He puhuvat meillekin karkeaa kieltä ja suhtautuvat Suomeen jollain tapaa ylimielisesti.

Bantyshevan mukaan pietarilaiset ovat tottuneet siihen, että Suomi antaa viisumeita kaikkein joustavimmin. Suomen viisumia on ollut mahdollista käyttää helposti myös kauttakulkuun muihin Schengen-maihin ilman aikomustakaan viettää aikaa Suomessa.

– Virallinen sääntö on, että Schengen-viisumia pitäisi käyttää ensisijaisesti siinä maassa, joka on sen myöntänyt. Tätä sääntöä Suomikin edellyttää periaatteessa noudatettavaksi, mutta käytännössä sitä ei ole valvottu kovinkaan tarkkaan, Bantysheva sanoo.

Bantyshevan mukaan monet pietarilaiset ovatkin oppineet kiertämään viisumisääntöjä siten, että he hankkivat Suomeen pitkän monikertaviisumin ja käyttävät sitä sen jälkeen pelkkään etelänlomailuun Euroopassa.

Kun asiakas tulee jossain vaiheessa jättämään uutta viisumihakemusta ja Bantysheva huomauttaa, että Suomen-viisumia pitäisi käyttää ensi sijassa Suomessa, seurauksena on hänen mukaansa usein aggressiivinen reaktio.

– Asiakkaat sanovat, että näin me olemme aina tehneet ja eikä Suomi ole siihen mitenkään puuttunut. He puhuvat meillekin karkeaa kieltä ja suhtautuvat Suomeen jollain tapaa ylimielisesti, sillä he ovat tottuneet siihen, että suomalaiset antavat aina joka tapauksessa viisumin.

– Suomi on ollut liiankin ystävällismielinen viisumeiden antajana, sillä moni heistä on todellakin saanut taas uuden viisumin. Se on huono asia.

Bantyshevan mukaan monet muut Schengen-maat ovat olleet Suomea tiukempia myös siinä, millaisia todistuksia he vaativat viisumianomuksen oheen.

– Monet maat vaativat esimerkiksi todistuksen työpaikasta ja pankin saldosta, mutta suomalaiset eivät ole vaatineet. Tätäkin vaatimusta olisi helppo kiristää.

InpredServis-matkatoimisto harrastaa asiakkaiden bongailua venäläiseen tapaan suoraan kadulta Suomen viisumikeskuksen rakennuksen ulkopuolelta. Yksi matkatoimiston viime aikojen hiteistä on ollut Bulgarian viisumi, sillä sen on saanut nopeasti – mutta Bulgaria ei kuulu Schengen-alueeseen.

Bantyshevan mukaan Suomi voisi myös määrätä jonkin lisämaksun viisumeille Ukrainan sodan vuoksi, mutta täydellinen turistiviisumeiden myöntämiskielto olisi suuri virhe.

– Ihmiset ovat tottuneet meillä siihen, että he eivät saa puuttua ylätason politiikkaan. Moni ei edes seuraa uutisia eivätkä he ole syyllisiä valtion politiikkaan – ei heillä ole ollut mahdollisuutta valita, Bantysheva kuvailee.

– He eivät kannata Ukrainan sotaa syvällä sydämessään, vaan he yrittävät vain elää omaa elämäänsä, kasvattaa lapsiaan ja päästä joskus matkoille Suomeen.

Bantyshevan mukaan turistiviisumeiden lopettaminen johtaisi entistä enemmän siihen, että venäläisten maailmankuva supistuisi Venäjän valtiollisten uutisten muokkaamaan muottiin. Euroopan mahdollisesti toivomaa reaktiota presidentti Vladimir Putinin politiikkaa vastaan se ei tuottaisi.

– Meillä ihmiset eivät ikimaailmassa lähde kaduille suurin joukoin. Niin ei yksinkertaisesti tapahdu.