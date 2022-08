Kuivuus on tuonut esille hyytäviä viestejä satojen vuosien takaa Euroopassa

Kuumuuden aiheuttama vedenpinnan lasku on paljastanut historiallisia nälkäkiviä Euroopan joista.

Vedenpinta on laskenut suurissa joissa ympäri Eurooppaa poikkeuksellisen kuumuuden vuoksi.

Muun muassa The Guardianin ja Euronewsin mukaan Länsi-, Keski- ja Etelä-Euroopassa ei ole satanut merkittävästi vettä kahteen kuukauteen. Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus varoittaa, että tämänhetkinen kuivuusjakso voi olla pahin 500 vuoteen.

– Kuluvaa vuotta ei ole vielä analysoitu, koska kuiva kausi on edelleen käynnissä, sanoo tutkimuskeskuksen vanhempi tutkija Andrea Toreti Euronewsille.

Kuivat joenuomat ovat paljastaneet niin kutsuttuja ”hunger stone” -kiviä eli nälkäkiviä. Ne ovat vuosisatoja vanhoja suuria kivenlohkareita, joihin on kaiverrettu varoitus­viestejä.

Kivet ovat olleet merkkinä epätoivoisen alhaisesta vedenpinnasta, joka on ennustanut nälänhätää.

Nälkäkiviä on upotettu jokiin 1400-luvulta lähtien 1800-luvulle saakka Saksassa ja saksalaisissa siirtokunnissa läpi Euroopan.

Elbe-joesta paljastuneessa nälkäkivessä lukee ”Jos näet minut, itke”.

Tshekkiläisen tutkijaryhmän vuonna 2013 julkaiseman tutkimuksen mukaan kivien kaiverruksissa muistellaan historiallista kuivuutta ja varoitetaan kuivuuden seurauksista.

Teksteissä lukee, että kuivuus on tuonut mukanaan huonon sadon, hintojen nousun ja nälänhädän.

Yksi nälkäkivi on tullut esiin Tshekissä, Elbejoessa.

Tshekin ja Saksan läpi virtaava Elbe on yksi Euroopan suurimmista joista ja tärkeä vesiväylä.

Elbejoesta esiin tulleesta kivestä paljastui hyytävä saksankielinen teksti ”Wenn du mich siehst, dann weine”. Suomeksi se tarkoittaa ”Jos näet minut, itke”.

On epäselvää, milloin kivi on tullut näkyviin. Uutistoimisto Reuters on kuvannut Elben nälkäkiven vuonna 2018.

Tutkija Andrea Toretin mukaan vuosi 2018 oli edellinen kerta, kun poikkeuksellinen kuumuus piinasi Eurooppaa.

Tuolloin tutkimuskeskus yritti selvittää, koska vastaavaa on tapahtunut aiemmin. Yhtä pahaa kuivuutta ei löytynyt ainakaan edellisen 500 vuoden ajalta.

– Luulen, että tämä vuosi on pahempi (kuin vuosi 2018), Toreti sanoo.

Andrea Toreti pitää mahdollisena, että kuivuus jatkuu vielä jopa kolme kuukautta Länsi- ja Keski-Euroopassa ja Britanniassa.