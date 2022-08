Igor Girkin pyrki lähteiden mukaan rintamalle väärennettyjen paperien turvin, mutta Venäjän joukot eivät päästäneet häntä.

Igor Girkin on yksi neljästä malesialaiskoneen alasampumisesta syytetyistä. Oikeutta käydään Hollannissa.

Ukrainalainen media väittää, että Venäjän joukot ovat pidättäneet venäläisen Igor Girkinin Krimillä, kun hän oli matkalla rintamalle.

Kyiv Independent ja Ukrainan Pravda pohjaavat tietonsa Girkinin liittolaiseen Oleksandr Zhutshkovskiin. Julkaisun mukaan Girkin oli käyttänyt väärennettyä passia. Asiasta on uutisoinut myös muun muassa brittilehti Telegraph.

Zhutshkovskin mukaan Girkin ”todella tahtoi” päästä rintamalle ja oli ”suuri poliittinen rikos”, ettei häntä sinne päästetty. Hänen mukaansa Girkinillä ei ollut poliittisia tavoitteita eikä hän halunnut aiheuttaa hämmennystä.

Ukrainalaisessa mediassa kiertää väitetty pidätyskuva Girkinistä. Kuvassa viiksistään tunnettu mies nähdään vailla haituvan haituvaa.

Kyiv Independentin toimittaja Illia Ponomarenko on jakanut kuvan myös Twitter-tilillään.

Tutkivan journalismin julkaisu Bellingcat kertoi heinäkuussa Girkinin käyttävän usein valenimellä Sergei Runov varustettua passia, jolla on todennäköisesti turvallisuuspalvelu FSB:n siunaus. Ukrainan Pravdan mukaan Girkin käytti myös Krimillä Sergei Runovin passia.

Girkin, joka käyttää itsestään taistelijanimeä Strelkov eli ”ampuja”, muistetaan Itä-Ukrainan sodan alkumetreiltä. Hän on kertonut olleensa Itä-Ukrainan sodan käynnistäjä huhtikuussa 2014. Sota alkoi hallintorakennusten valtauksena Donetskin, Luhanskin ja Harkovan kaupungeissa.

Hän toimi heinäkuussa 2014 Kremlin-mielisten kapinallisten muodostaman Donetskin ”kansantasavallan” puolustusministerinä. Hän myös osallistui taisteluihin, ja on yksi neljästä, joita syytetään Malaysian Airlinesin MH17-lennon pudottamisesta ja 298 ihmisen murhasta.

Ukraina on syyttänyt Girkiniä muun muassa kuolleiden vankien ampumisesta.

Lähdettyään Ukrainasta loppuvuonna 2014 Girkin kritisoi usein Venäjän sotatoimien sujumista Itä-Ukrainassa.

Malaysia Airlinesin lento MH17 ammuttiin alas heinäkuussa 2014 Donetskin sota-alueella.

Girkin, 51, on myös Bosnian, Transnistrian ja Tshetshenian sotien veteraani. Hän on kertonut työskennelleensä turvallisuuspalvelu FSB:lle vuoteen 2013 saakka ja sotineensa Ukrainassa vapaaehtoisena. Ukraina on väittänyt miehen työskennelleen sotilastiedustelu GRU:lle.

Girkin on arvostellut Kremliä sarkastisesti viestipalvelu VKontaktessa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Hän on kommentoinut sodan hidasta kulkua myös Telegram-tilillän.

– Ennemmin tai myöhemmin tulen ehdottomasti olemaan rintamalla (tämä sota, kuten etukäteen varoitin, tulee olemaan pitkä ja vaikea). Muttan en nyt, Girkin kirjoitti tilillään sunnuntaina.