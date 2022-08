Ajatushautomon mukaan Venäjän painopiste vaikuttaa olevan Bahmutin alueella.

Yhdysvaltainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) paljastaa sunnuntaisessa tilannekatsauksessaan, miten venäläisjoukot ovat ryhmittyneet Ukrainassa.

ISW:n mukaan venäläisjoukot toimivat Ukrainassa kuudessa ryhmittymässä: Harkovan kaupungin ja Harkovan alueen lähettyvillä, Izjumin-Slavjanskin-linjalla, Siverskin-Lysytshanskin-linjalla, Bahmutissa, Avdiikan ja Donetskin kaupungin akselilla sekä Etelä-Ukrainassa.

ISW:n mukaan joukkojen ryhmittely antaa ymmärtää, että Venäjä painottaa etenemistä Bahmutin alueella sekä mahdollisesti Siverskiä kohti etenemistä.

Bahmutin alueella sotatoimia johtaa ISW:n mukaan Wagner-palkka-armeija. Avdiikan-Doneskin alueella taas on eniten Donetskin separatistien joukkoja. Bahmut sijaitsee Donetskissa separatistialueen pohjoispuolella.

Izjumin ja Slavjanskin alueilla on paljon vapaaehtoispataljoonia, mikä ISW:n mukaan kertoo siitä, ettei alueella etenemistä painoteta erityisen tärkeäksi ja että Ukraina saattaa hyvin tehdä vastahyökkäyksiä alueella.

Eteläisen sotilaspiirin (SMD) joukot muodostivat todennäköisesti joukkojen alkuperäisen ytimen Hersonin ja Zaporizzjan alueilla, mutta niitä on vahvistettu itäisen sotilaspiirin, ilmavoimien ja Rosgvardian joukoilla.

ISW:n mukaan Hersonin alueella ja sen ympäristössä olevat eri joukot voivat aiheuttaa suuria haasteita Venäjälle, jos Ukrainan joukot aloittavat siellä vastahyökkäyksen.