ISW: Ukraina iski Wagnerin päämajaan Himarsilla

Ukrainan kerrotaan iskeneen Popasnassa sijaitsevan Wagnerin palkka-armeijan päämajaan Himars-raketinheittimillä.

Ukrainan kerrotaan iskeneen sunnuntaina Wagner-palkka-armeijan päämajaan Popasnassa Luhanskin alueella.

Muun muassa Institute of War kirjoittaa iskusta, jonka kerrotaan olleen tappava. Isku kerrotaan tehdyn Himars-raketinheittimillä. Ajatushautomon mukaan Wagnerin päämajan sijainti saattoi paljastua, kun venäläinen bloggari julkaisi tiistaina kuvan vierailultaan päämajassa. Sijainti saatiin ilmeisesti selville kuvista.

Muun muassa Bellingcatin tutkija Aric Toler on jakanut Twitterissä kuvakaappauksia Telegram-tilillä julkaistuista kuvista.

Sosiaalisessa mediassa kiertävien väitteiden mukaan Vladimir Putinin kokkina tunnettu Jevgeni Prigozhin olisi kuvattu Popasnassa päämajalla tiistaina ja saattanut jopa olla paikalla iskun aikaan. Prigozhin johtaa Wagner-ryhmää, ja hänen on viime aikoina kerrottu värvänneen siihen sotilaita vankiloista.

Institute of Warin mukaan Wagner-ryhmä on ollut aktiivinen erityisesti Venäjän Popasnan-Bakhmutin alueella tekemissä operaatioissa. Popasna sijaitsee Luhanskin puolella mutta lähellä Donetskin rajaa. Ajatushautomon mukaan on todennäköistä, että Venäjä on edennyt alueella juuri Wagnerin vuoksi.