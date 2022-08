Uudet tiedot: arkeologi varasti itselleen osan Tutankhamonin aarteesta

Brittiarkeologi Howard Carter löysi faarao Tutankhamonin haudan Kuninkaiden laaksosta marraskuussa 1922. Kammiot olivat aarteita täynnä, mutta osan kohtalo on kummastuttanut.

Faarao Tutankhamonin haudan sata vuotta sitten löytäneen arkeologi Howard Carterin on pitkään huhuttu kähmineen haudasta arvoesineitä ennen kuin hauta virallisesti löydettiin, ja väitteet vaikuttavat vihdoin saaneen vahvistuksen.

Aiemmin julkaisemattomasta kirjeestä käy ilmi, että Carterilla oli esineitä, jotka ”epäilemättä on varastettu haudasta”. Kirjeen on lähettänyt Carterille samassa tutkimusryhmässä ollut brittitutkija Alan Gardiner vuonna 1934.

Gardiner oli kielitieteilijä, jonka Carter oli tahtonut ryhmäänsä kääntämään haudasta löytyneitä hieroglyfejä. Carter antoi Gardinerille whm-amuletin ja vakuutti, ettei se ollut haudasta peräisin.

Gardiner kuitenkin näytti amulettia Kairon Egyptiläisen museon johtajalle Rex Engelbachille, joka kertoi amuletin vastaavan täysin haudasta löytyneitä esineitä. Ne oli tehty samaan muottiin.

”Amuletti, jonka näytit minulle, on epäilemättä varastettu Tutankhamonin haudasta”, Gardinier kirjoitti Carterille.

"Kadun syvästi, että olen päätynyt näin kiusalliseen tilanteeseen”, hän kirjoitti.

"En luonnollisesti kertonut Engelbachille, että sain amuletin sinulta.”

Yksityisessä kokoelmassa olleet kirjeet julkaistaan syyskuussa egyptologi Bob Brierin kirjassa Tutankhamun and the Tomb that Changed the World.

Kirjeen todistusarvoa lisää se, että kirjeen on kirjoittanut samassa tutkimusryhmässä ollut tutkija ja amuletin ominaisuuksista todistanut tunnettu arkeologi Rex Engelbach.

Howard Carter ja lordi Carnarvon Tutankhamonin haudan suulla vuonna 1922.

Tutankhamon oli uudistajana tunnetun faarao Akhenatenin poika, joka nousi hallitsijaksi vuonna 1333 ennen ajanlaskun alkua, vain 10-vuotiaana. Hän oli kuollessaan vain 19-vuotias.

Hänen hautansa löytyminen Kuninkaiden laaksosta vuonna 1922 oli sensaatio. Kun Howard Carter ja rahoittajana toiminut lordi Carnarvon löysivät haudan, se oli säilynyt 3 000 vuotta lähes koskemattomana. Kammioista löytyi tuhansittain esineitä: hauta-arkkuja ja sarkofageja, kuolinnaamio, valtaistuin, faaraon balsamoidut sisälmykset, koruja, veistoksia...

Maailma villiintyi haudan löytymisestä, ja löytö inspiroi taiteilijoita ja suunnittelijoita eri aloilla. Legenda faaraon kirouksesta alkoi myös kiertää, sillä monet haudan kanssa tekemisissä olleet kuolivat lyhyen ajan sisällä. Arveltiin, että kuolleen faaraon henki oli langettanut kirouksen hautansa häpäisijöille.

Lue lisää: Egyptin kuolemattomat

Kun Tutankhamonin hauta löydettiin, Fazer alkoi valmistaa faaraon mukaan nimettyjä karkkeja. Yksityiskohta Hakasalmen huvilan näyttelystä 1920-luvun Helsingistä.

Jo 1920-luvulla kiersi väitteitä siitä, että Carter olisi ottanut haudasta esineitä itselleen. Hän löysi haudan marraskuun 4. päivänä, mutta mursi virallisten tietojen mukaan oven vasta marraskuun 26. päivänä, kun hankkeen rahoittaja lordi Carnarvon ehti paikalle.

Egyptologi Brierin mukaan Carteria epäiltiin jo aiemmin oven murtamisesta ja muun muassa korujen viemisestä ennen haudan virallista avaamista. Egyptin hallitus kielsi välillä Carteria menemästä hautakammioon, koska he epäilivät häntä varkauksista. He olivat muun muassa löytäneet nuoresta Tutankhamonista suuren puupatsaan, jota ei ollut luetteloitu.

Myöhemmin egyptiläisiltä antiikkimarkkinoilta löytyi tavaroita, jotka olivat selvästi Tutankhamonin haudasta peräisin, Brier kertoo Guardianille. Newyorkilainen Metropolitan Museum of Art palautti vuonna 2010 Egyptiin 19 esinettä, joiden katsottiin olleen Tutankhamonin haudasta peräisin.