Imatralla ja Lappeenrannassa kajahtaa päivittäin Ukrainan kansallislaulu. Kaupungeissa käy paljon venäläisiä turisteja.

Vuolas Imatrankoski on houkutellut ihailijoita ulkomailta asti jo vuosisatojen ajan. Yksi kuuluisista vierailijoista oli keisarinna Katariina Suuri, joka kävi paikalla 1772.

Ukrainan kansallislaulu raikaa Imatralla ja Lappeenrannassa joka ilta, ja tieto eteläkarjalaisten kaupunkien tuenosoituksesta kiertää maailmalla.

Uutistoimisto AFP julkaisi uutisen sunnuntaiaamuna, ja uutisen ovat julkaisseet muun muassa ranskalainen uutismedia France24 ja brittilehti Guardian. Ranskalainen Agence France-Presse on yksi maailman suurimmista uutistoimistoista.

Venäläisten turistien suosiossa olevat kaupungit ovat päättäneet ilmaista tukeaan Ukrainalle musiikin avulla.

Ukrainan kansallislaulu Štše ne vmerla Ukrajiny i slava, i voljan sanat kertovat Ukrainan vapauden ja itsenäisyyden tavoittelusta. Kappale on julistettu kansallislauluksi ensimmäisen kerran itsenäistymisen aikaan 1917 ja toiseen otteeseen Neuvostoliiton kaaduttua ja uuden itsenäistymisen alettua.

Imatralla kansallislaulu soitetaan ennen jokailtaista koskinäytöstä. Imatrankosken kuohua voi ihailla elokuun loppuun saakka joka ilta, kun vesi päästetään vanhaan uomaan.

– Meillä oli keväällä koskipato valaistu sinikeltaisella värillä, ja ajattelimme, että tässä voisi olla uusi myötätunnon osoitus, Imatran viestintäjohtaja Liisa Hupli-Oinonen kertoi heinäkuussa Ilta-Sanomille.

Yllä olevalta Imatran kaupungin videolta voi ihailla Vuoksen kuohuja ja kuunnella kansallislaulua, joka on videolla muokattu soimaan koskinäytöksen aikaan.

Imatrankoski on Suomen vanhin matkailunähtävyys, ja sitä on tultu ihastelemaan Venäjältä jo 1700-luvulla keisarinna Katariina Suurta myöten. Itärajan läheisyydessä sijaitseva koski on yhä venäläisten turistien suosiossa.

Imatrankoskeen rakennettiin voimala 1920-luvulla, eikä uomassa nykyisin virtaa vesi kuin koskinäytöksissä ja muissa poikkeustilanteissa. Koskinäytökset kestävät 16 minuuttia, ja tavallisesti niiden taustalla kuullaan kesäkaudella Sibeliuksen Karelia-sarjan musiikkia. Elokuun jälkeen koskinäytöksiä on harvemmin.

Ukrainan kansallislaulu kajahtaa kauppakeskus IsoKristiinassa sijaitsevan Lappeenrannan kaupunginteatterin katolta.

Lappeenrannan kaupunki on päättänyt soittaa kansallislaulun kaupungin keskustassa joka ilta kello 19.30.

– Tarkoituksena on osoittaa vahvaa tukea Ukrainalle ja tuomita hyökkäyssota, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kertoi AFP:lle.

Kimmo Jarva.

Ukrainan kansallislaulun soittaminen aloitettiin Lappeenrannassa elokuun 5. päivänä, ja kaupungin tiedotteen mukaan sitä on tarkoitus jatkaa elokuun loppuun.

Ukrainan kansallislaulu kuullaan ennen iltakahdeksalta soivaa Karjalan kunnailla -kansansävelmää. Kansallislaulu ja iltasoitto soitetaan kauppakeskus IsoKristiinassa sijaitsevan Lappeenrannan kaupunginteatterin katolta.

Iltojen pimetessä suunnitteilla on valaista kaupungintalo sinikeltaisin valoin.

Uutisessa käsitellään myös Suomessa käytyä keskustelua venäläisten turistiviisumien rajoittamisesta ja muun muassa kerrotaan, että Ylen kyselyn mukaan 58 prosenttia suomalaisista tahtoisi rajoittaa venäläisten turistiviisumeita. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on esitellyt suunnitelman, jonka avulla venäläisten turistiviisumien määriin aiotaan puuttua.

Venäläisten turistien määrä Suomessa on kasvanut heinä–elokuussa voimakkaasti, kun Venäjä luopui tietyistä koronamatkustusrajoituksistaan. Heinäkuussa itäraja ylitettiin 230 000 kertaa.