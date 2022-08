Eurooppaa piinaava kuivuus voi olla pahin 500 vuoteen – eikä se ole välttämättä läheskään ohi

Kuivuus kuivattaa jokia, aiheuttaa maastopaloja ja voi tuhota satoja.

Kuluvana kesänä Länsi-Eurooppaa on vaivannut poikkeuksellinen kuumuus, jota seuraa poikkeuksellinen kuivuus. The Guardianin ja Euronewsin mukaan Länsi-, Keski- ja Etelä-Euroopassa ei ole satanut merkittävästi vettä kahteen kuukauteen. Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus varoittaa, että tämänhetkinen kuivuusjakso voi olla pahin 500 vuoteen.

– Kuluvaa vuotta ei ole vielä analysoitu, koska kuiva kausi on edelleen käynnissä, sanoo tutkimuskeskuksen vanhempi tutkija Andrea Toreti Euronewsille.

Hän kertoo, että edellisen kerran poikkeuksellinen kuivuus piinasi Eurooppaa vuonna 2018. Tuolloin tutkimuskeskus yritti selvittää, koska vastaavaa on tapahtunut aiemmin. Yhtä pahaa kuivuutta ei löytynyt ainakaan edellisen 500 vuoden ajalta.

– Luulen, että tämä vuosi on pahempi (kuin vuosi 2018), Toreti sanoo.

Ranskassa Loire-joen vesi on poikkeuksellisen matalalla.

Toreti pitää mahdollisena, että on hyvin suuri riski, että kuivuus jatkuu vielä jopa kolme kuukautta.

Kuivuuden vuoksi muun muassa joet kuivuvat, sadot kärsivät ja Euroopassa on huomattavan paljon maastopaloja.

Yksi kuivuuden riivaamista joista on Länsi-Eurooppaa halkova Rein, joka on paikoin kuivunut niin pahoin, että se uhkaa vesiliikennettä.

– Se ei ole vitsi. Täällä on 1,5 metriä vettä ja veneemme on 1,2 metrin syvyydessä. Eli allamme on 30 senttiä vettä, sanoo BBC:lle kapteeni Andre Kimpel, joka kuljettaa lautalla ihmisiä pitkin Reiniä.

Reinin lisäksi myös Italian pisin joki Po kuivui. Ranskassa Loire-joen vedenkorkeus on paikoin niin matala, että sen voi ylittää kävellen. Britanniassa Thames lyhentyi kilometreillä kuivuuden takia.

Italian pisin joki Po kuivui kesällä.

Englannissa pelätään, että kuivuus jatkuu vuodenvaihteeseen. Jos kuivuus jatkuu, se johtaa luultavasti vedenkäytön entistä ankarampaan sääntelyyn. Esimerkiksi Lontoossa veden käyttöä säännellään jo nyt.

Erityisen huono tilanne on maanviljelijöille. The Guardianin mukaan maanviljelijöille riittää vettä enää kuukaudeksi. He ovat vaarassa menettää merkittävän osan sadostaan.

Readingin yliopiston meteorologian professori Liz Stephens sanoo The Guardianille, että seuraavat kuukaudet ovat Britanniassa erittäin tärkeitä. Jos tulevina kuukausina sataa keskimääräisesti vettä, keväällä maa on erittäin pahoissa vaikeuksissa.

– Jos tällainen sää jatkuu, tarvitsemme huomattavasti märemmän talven.