Tämä tiedetään Iranin tappolistalla olleen Salman Rushdien puukotuksesta – kirjailija hengityskoneessa

Puukottaja on tunnistettu, mutta puukotuksen motiivi ei ole vielä selvillä.

Perjantaina kaulaan ja vatsaan puukotettu kirjailija Salman Rushdie on hengityskoneessa, eikä hän pysty puhumaan, kertoo Rushdien agentti Andrew Wylie lausunnossaan New York Timesille.

Wylien mukaan Rushdie on vaarassa menettää toisen silmänsä, kädestä on katkennut hermot ja maksa on vaurioitunut.

Rushdien kimppuun hyökättiin Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa, kun hän oli aloittamassa esitelmää.

Rushdien ja tämän haastattelijan kimppuun hyökännyt mies on otettu kiinni, mutta poliisi ei ole kertonut tietoja hyökkääjän mahdollisesta motiivista. Poliisi on tunnistanut hyökkääjän, ja kyseessä on 24-vuotias mies, joka on kotoisin Fairfieldistä New Jerseyn osavaltiosta.

Salman Rushdie evakuoitiin helikopterilla sairaalaan, jossa hän on hengityskoneessa.

New Yorkin osavaltion poliisin edustaja Eugene Staniszewski kertoi toimittajille, että puukotuksen jälkeen tilaisuudessa paikalla olleet ihmiset olivat rynnänneet hyökkääjän päälle ja taltuttaneet tämän. Sen jälkeen paikalla ollut poliisi pidätti hyökkääjän.

Eturivissä ollut Linda Abrams kertoi näkemästään New York Timesille.

– Tarvittiin suunnilleen viisi miestä kiskomaan hänet pois, ja hän jatkoi yhä puukottamista, Abrams kertoi.

– Hän oli aivan raivoissaan. Äärimmäisen vahva ja nopea.

75-vuotias Salman Rushdie on tällä hetkellä hengityskoneessa sairaalassa.

Yleisössä ollut lääkäri antoi sen jälkeen ensiapua Rushdielle ja tätä haastatelleelle Ralph Henry Reeselle, kunnes paikalle hälytetyt ensihoitajat saapuivat.

Poliisin mukaan Reese sai hyökkäyksessä vammoja kasvoihin, mutta hän on päässyt jo pois sairaalasta.

USEAT tahot ovat tuominneet hyökkäyksen.

– On sydäntä särkevää saada tietää, että merkittävän henkilön kimppuun hyökättiin lavalla New Yorkin länsipuolella juuri ennen kuin hänen oli määrä pitää puhe, New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul sanoi.

Britannian pääministeri Boris Johnson piti ”vastenmielisenä” sitä, että Rushdieta puukotettiin, kun hän ”harjoitti oikeuttaan, jota meidän ei koskaan pidä lakata puolustamasta”.

– Toivomme kaikki, että hän on kunnossa.

Rushdieta hoidetaan Pennsylvanian osavaltiossa sijaitsevassa UPMC Hamot -sairaalassa.

Myös Britannian muslimeita edustava järjestö Muslim Council tuomitsi hyökkäyksen.

– Sellainen väkivalta on aina väärin, ja tekijä pitää tuoda oikeuden eteen.

– Tämä väkivalta on järkyttävää ja vastenmielistä. Se on hyökkäys sanan- ja ajatuksenvapautta kohtaan, jotka ovat kaksi maamme ja Chautauqua Institutionin ydinarvoa, senaattori Chuck Schumer New Yorkin osavaltiosta puolestaan sanoi.

Ajatollah Khomeini langetti kuolemantuomion Rushdielle

75-vuotias Rushdie teki kirjailijana kansainvälisen läpimurtonsa vuonna 1981 kirjallaan Keskiyön lapset, joka voitti arvostetun Booker-palkinnon ilmestymisvuonnaan. Rushdie tunnetaan kuitenkin parhaiten vuonna 1988 ilmestyneestä kirjastaan Saatanalliset säkeet.

Sen jälkeen kun Rushdielta ilmestyi kirja Saatanalliset säkeet, Iranin edesmennyt uskonnollinen johtaja ajatollah Ruhollah Khomeini antoi Rushdiesta 1980-luvun lopussa uskonnollisen lausunnon eli fatwan, jossa hän langetti Rushdielle kuolemantuomion.

Iranin entinen uskonnollinen johtaja ajatollah Ruhollah Khomeini langetti fatwassa kirjailija Salman Rushdielle kuolemantuomion.

Kirja on edelleen kielletty useissa maissa Aasiassa ja Lähi-idän maissa, sillä jotkut muslimit ovat tulkinneet kirjan olevan epäkunnioittava profeetta Muhammedia kohtaan.

Fatwan vuoksi intialais-brittiläinen Rushdie joutui piileskelemään lähes vuosikymmenen ajan ja joutui muuttamaan jatkuvasti paikasta toiseen Britanniassa. Tuolloin Britannian hallitus oli luvannut Rushdielle poliisisuojelua. Kirjailija ei voinut paljastaa olinpaikkaansa edes omalle perheelleen.

BBC:n mukaan Rushdie piileskeli yhdeksän vuotta saatuaan tappouhkauksia kirjansa takia. Kirjan kääntämiseen osallistuneet joutuivat hyökkäysten kohteeksi, ja osa jopa tapettiin.

Fatwaa ei ole edelleenkään peruttu, mutta Rushdie palasi normaalimpaan elämään 1990-luvun lopulla. Tuolloin Iran totesi, ettei se tue enää aikeita Rushdien salamurhaamiseksi.

IRANIN hallitus on kuitenkin ottanut etäisyyttä Khomeinin fatwaan ja Rushdie on voinut elää suhteellisen avoimesti viime vuosina, Reuters kertoo.

Rushdie on myös jatkanut kirjojen kirjoittamista. Vuonna 2012 julkaistussa teoksessaan Joseph Anton: A Memoir hän kertoo oman näkemyksensä Saatanalliset säkeet -kirjan aiheuttamasta kohusta.

Vuonna 2007 Britannian kuningatar Elisabet II löi Rushdien ritariksi. Nykyisin Rushdie asuu Yhdysvalloissa.

Rushdie oli aiemminkin puhunut Chautauqua Institutionissa, joka tunnetaan kesäluentosarjastaan. Paikka sijaitsee New Yorkin osavaltiossa maaseudulla, vajaan 90 kilometrin päässä Buffalosta.