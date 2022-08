Kotietsintä liittyi tutkintaan, jossa selvitetään muun muassa, onko vakoilua koskevaa lakia rikottu.

Yhdysvalloissa on julkistettu maan entisen presidentin Donald Trumpin kartanoon tehdyn kotietsinnän etsintälupa. Asiakirjasta käy ilmi, että liittovaltion poliisin eli FBI:n agentit tutkivat mahdollisia rikoksia, jotka liittyvät vakoilua koskevan lain rikkomiseen, New York Times uutisoi.

Kyseinen liittovaltiotason laki kieltää kansallista turvallisuutta koskevan tiedon, joka voisi vahingoittaa Yhdysvaltoja tai auttaa ulkomaalaista vihollista, luvattoman säilytyksen.

Agentit tutkivat myös, onko rikottu lakia, jonka mukaan on rikos tuhota tai piilotella dokumenttia hallituksen tutkinnan estämiseksi ja, onko rikottu säännöstä, joka liittyy hallituksen materiaalien laittomaan siirtämiseen.

Kotietsintäluvan liitteessä todetaan, että takavarikoinnin kohteena ovat muun muassa kaikki dokumentit, joissa on merkintä siitä, että asiakirja on salainen ja kaikki ne laatikot, joissa asiakirjoja on säilytetty, kaikki tieto koskien kansallista puolustusta koskevan tiedon tai salaiseksi merkityn tiedon säilyttämistä tai siirtämistä, kaikki todisteet koskien presidentillisten asiakirjojen tai hallituksen asiakirjojen muokkaamista, tuhoamista tai kätkemistä sekä kaikki hallituksen ja/tai presidentin tallenteet, jotka on luotu 20. tammikuuta 2017 ja 20. tammikuuta 2021 välillä.

Wall Street Journal uutisoi jo aiemmin, että kotietsinnässä oli takavarikoitu yhteensä 11 kappaletta asiakirjoja, jotka olivat salaisiksi luokiteltuja. Agentit veivät yhteensä neljä huippusalaiseksi merkittyä asiakirjaa, kolme salaiseksi merkittyä asiakirjaa ja kolme luottamuksellisiksi merkittyä asiakirjaa.