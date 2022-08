Pashtana, 24, kritisoi Talebania – joutui lopulta tekemään elämänsä vaikeimman päätöksen

Afganistanilaisen Pashtana Durranin elämä mullistui, kun Taleban nousi valtaan vuosi sitten.

Tasan vuosi sitten, 15. elokuuta 2021, islamistinen ääriliike Taleban eteni Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin. Parisen viikkoa myöhemmin Afganistanin vanha hallitus oli kaatunut, sen presidentti paennut ulkomaille ja viimeisetkin länsimaiden sotilaat olivat lähteneet maasta kaoottisen evakuointioperaation päätteeksi.

Etenkin tyttöjen ja naisten oikeuksia alettiin nopeasti rajoittaa eikä suuri osa heistä ei enää saanutkaan mennä kouluun tai tehdä töitä.

Pashtana Durrani, 24, kritisoi tuolloin kovin sanoin Talebanin toimintaa. Ilta-Sanomien haastattelussa viime syyskuussa lasten ja naisten koulutusta edistävän Learn-järjestön perustaja ja johtaja sanoi, että etenkin 7–12-luokkien tyttöjen olivat Talebanin ”panttivankeja”.

– Tytöt, jotka ovat luokilla 1–6 saavat käydä koulua, mutta tytöt luokilla 7–12 eivät saa. He ovat pääosin 13–18-vuotiaita. Lukion jälkeen naiset voivat taas mennä kouluun, Durrani kuvaili tilannetta.

– Ironia on siinä, että 1–4 vuoden kuluttua nyt yliopistossa olevat naiset valmistuvat ja sen jälkeen ei ole enää tyttöjä, jotka voisivat päästä yliopistoon. Minua turhauttaa se, että joudun vääntämään rautalangasta, että kyse ei ole vain tytöistä nyt vaan myös tulevaisuudesta.

Pashtana Durranin järjestö pyrkii edistämään lasten ja nuorten koulutusta.

Paljon on muuttunut vajaassa vuodessa.

Durrani vastaa nyt puhelimeen Yhdysvalloissa, Wellsleyn collegen kampuksella. Siellä hän on ollut vierailevana tutkijana viime marraskuusta lähtien.

– Afganistanista on tullut täysin erilainen maa verrattuna siihen, jollaisena sen tunsin tai edes siihen, kun viimeksi puhuimme. Se on eri maa. Tytöt eivät mene kouluun eivätkä naiset töihin. Naiset eivät ole poliittisesti edustettuja. Meillä pitää olla mies koko ajan läsnä. He veivät meiltä vapautemme eivätkä ole antaneet sitä takaisin, Durrani sanoo.

– Afganistanista tuli maa ainoastaan miehille. Ja minä en ole mies, joten minun oli lähdettävä.

Durrani oli ajatellut, että voisi elää kotimaassaan Talebanin valtaannoususta huolimatta. Hänen läheiset huolestuivat kuitenkin nopeasti siitä, miten Taleban kohteli aktivisteja ja toisinajattelijoita.

– Perheeni ja ystäväni tiesivät minun puhuneeni paljon julkisuudessa. Taleban pakotti monet aktivistit perumaan puheensa tv:ssä. Läheiseni pelkäsivät, että mitä jos niin käy minulle. Olen ollut hyvin suorasukainen siitä, mitä länsi on tehnyt meille ja, mitä Taleban on tehnyt meille.

Durrani toteaa, että Taleban rajoitti myös merkittävästi hänen vapauttaan tehdä töitä tai ylipäätään liikkua ilman miestä julkisilla paikoilla.

Niinpä hän päätti lähteä.

– Se oli oikea päätös, mutta se oli elämäni vaikein päätös. Muistan, kun lähdin ja itkin kaksi päivää, koska kaipasin perhettäni niin paljon.

Pashtana Durrani asuu nykyisin Yhdysvalloissa.

Durrani jatkaa järjestönsä pyörittämistä Yhdysvalloista käsin. Hän kertoo, että järjestöllä on muun muassa salaisia kouluja, joissa tytöt ja naiset voivat käydä.

Durrani sanoo olevansa päivittäin yhteydessä opettajiin ja oppilaisiin.

– Kaikilla heistä on vaikeaa tavalla tai toisella johtuen siitä, miten Taleban kohtelee heidän perheitään tai sen takia, että he joutuvat salailemaan sitä, että käyvät koulussa. Jotkut ovat toiveikkaita, että asiat muuttuvat. Toisaalta moni ei ole, koska olemme nähneet, miten Taleban toimi 1990-luvulla ja olemme nähneet, miten he nyt toimivat.

Durrani elättelee toivoa siitä, että tilanne Afganistanissa paranisi. Samalla hän kuitenkin uskoo, että afganistanilaiset joutuvat edelleen tekemään paljon uhrauksia.

Pashtana Durrani on realisti sen suhteen, että tilanne Afganistanissa tuskin muuttuu nopeasti.

Yhdysvalloissa Durrani voi elää vapaasti ja pystyy itse tekemään päätöksiä koskien elämäänsä ja tulevaisuuttaan. Vapaudella on silti ollut hintansa.

– Minä en ole nähnyt perhettäni sitten marraskuun. En voi mennä takaisin vanhaan kouluuni, koska sillä ei ole enää edes kampusta. En voi tavata oppilaitani enkä tehdä töitä kotimaassani. Lisäksi olemme menettäneet läheisiä niin Talebanin kuin lännen iskuissa vuosien aikana.

Kaikesta huolimatta Durrani toivoo, ettei maailma näkisi afganistanilaisia vain uhreina vaan tavallisina kansalaisina, jotka ovat nyt joutuneet uuteen tilanteeseen.

– Me tarvitsemme kaikkien tukea. Sen ei tarvitse olla rahallista tukea vaan kyse voi myös olla älyllisestä tuesta, teknisestä tuesta tai ihan vain siitä, että osoitetaan solidaarisuutta ja, että seistään Afganistanin tyttöjen ja naisten tukena.