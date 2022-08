Edellisen kerran poliotartunta todettiin Yhdysvalloissa vuonna 1993. Tuolloin kyse oli matkailijalla todetusta tartunnasta.

New Yorkissa, Yhdysvalloissa, on löydetty poliovirusta viemärivedestä, mikä viittaa viruksen paikalliseen leviämiseen, kaupungin terveysvirasto tiedottaa Twitterissä. Rokottamattomia ihmisiä kehotetaan hankkimaan rokote.

Jo heinäkuun lopulla Yhdysvaltain tautikeskus CDC vahvisti, että Rocklandin piirikunnassa New Yorkissa oli löydetty poliotartunta henkilöltä, jota ei ollut rokotettu poliota vastaan.

CDC:n asiantuntija José Romero kertoi CNN:lle torstaina, että tartunta oli ”vain aivan jäävuoren huippu” ja viittasi siihen, että ”useita satoja tartuntoja kiertää yhteisössä”.

Rocklandin piirikunnassa rokotekattavuus poliota vastaan on huono. Kun Yhdysvalloissa rokotekattavuus on keskimäärin 93 prosenttia, Rocklandin piirikunnassa ja sen naapurissa Orangen piirikunnassa rokotekattavuus on vain noin 60 prosenttia. Romero huomautti, että enemmistö poliotartunnan saaneista ei saa oireita, joten he voivat tietämättään levittää virusta.

– Leviäminen on aina mahdollista, sillä se tapahtuu hiljaa.

Polioinfektion oireet voivat muistuttaa flunssan oireita, mutta pahimmillaan infektio voi johtaa halvaantumiseen tai jopa kuolemaan.

Polioon ei ole parannuskeinoa, mutta sitä voi ennaltaehkäistä tehokkailla rokotteilla. Rokoteohjelmia onkin kiittäminen siitä, että luonnollisesti esiintyvän viruksen aiheuttama tauti on pitkälti hävinnyt maailmasta.

1940-luvulla polio vammautti keskimäärin yli 35 000 ihmistä vuosittain Yhdysvalloissa. Määrä romahti, kun rokotekampanja alkoi vuonna 1955.

CDC:n mukaan vuoden 1979 jälkeen ei ole todettu poliotapauksia, joissa tartunta olisi saatu Yhdysvalloissa. Matkailijoilla polion villivirusta on todettu tämän jälkeen, mutta viimeisin kerta oli vuonna 1993.

Aiemmin kesällä uutisoitiin, että poliovirusta löytyi myös Lontoon jätevesistä. BBC kertoi tällä viikolla, että helmikuun jälkeen virusta oli löydetty 116 kertaa jätevesistä. Lontoossa onkin käynnistetty laaja rokotekampanja, jossa poliorokotetta tarjotaan noin miljoonalle lapselle – mukaan lukien myös niille, joilla on rokoteohjelman mukainen suoja.

Lontoossa tehdyt havainnot on suurimmaksi osaksi yhdistetty suun kautta otettavaan joissain muissa maissa käytettävään poliorokotteeseen, jossa käytetään elävää, heikennettyä poliovirusta. Kyseinen rokote on turvallinen sen ottajalle ja tarjoaa suojan tautia vastaan, mutta viruksen on mahdollista levitä henkilöstä toiseen paikoissa, joissa monella ei ole suojaa poliota vastaan.

Ongelmana on, jos rokotteessa käytetty virus pääsee leviämään ja muuntumaan sellaiseksi, joka jälleen pystyy aiheuttamaan halvaantumisen.

Lontoossa viranomaisten mukaan muutamassa tapauksessa viruksen on havaittu muuntuneen riittävästi, jotta se on vaarallinen.

Suomessa poliosuojaa tarjotaan THL:n mukaan kaikille osana kansallista rokotusohjelmaa.

Suomessa käytettävä rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia vaan vaikuttavana aineena on tapettuja polioviruksia. Se suojaa halvausoireiselta taudilta, mutta rokotettu voi yhä levittää poliovirusta.

Suomessa poliota on havaittu viimeksi vuonna 1985.