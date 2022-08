Saksan liittokansleri tyrmää venäläisten turistiviisumien rajoittamisen – tutkija pitää perustelua uskomattomana

Hallitus käsittelee viisumien määrän lisärajoituksia ensi viikolla.

Scholz sanoi, että koska kyseessä on "Putinin sota", kaikkien venäläisten turistiviisumeja ei pitäisi kieltää.

Suhtautuminen venäläisturisteille EU:n alueelle myönnettäviin viisumeihin vaikuttaa aiheuttavan hajaannusta Euroopan unionin sisällä. Muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) on toivonut EU-maiden yhteistä linjausta viisumiasiassa, mutta Saksan liittokansleri Olaf Scholz tyrmäsi eilen lehdistötilaisuudessa ajatuksen venäläisiä koskevasta viisumikiellosta.

Scholz sanoi, että koska kyseessä on "Putinin sota", kaikkien venäläisten turistiviisumeja ei pitäisi kieltää.

Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen pitää Scholzin perustelua viisumikiellon vastustamiselle "uskomattomana".

– Kun tiedetään, miten suuri kannatus sodalla on tavallisten venäläisten keskuudessa ja miten laajamittaista yhteiskunnallista mobilisaatiota tämä on edellyttänyt, niin ikään kuin typistää se pelkästään Putinin sodaksi on tässä tilanteessa aika erikoista, Miettinen toteaa.

Miettisen mukaan vaikuttaa siltä, että liittokanslerin kanta perustuu pyrkimykselle olla eskaloimatta tilannetta yhtään enempää kuin on pakko.

– Scholzin reaktio paljastaa jotain saksalaisesta ajattelutavasta ja ehkä myös niistä jakolinjoista, joita Euroopan sisällä tässä viisumikysymyksessä on.

Liittokansleria saattaa huolestuttaa Venäjältä Saksaan Nord Stream -putken kautta tapahtuva kaasun toimitus, joka on noussut maiden välillä tulenaraksi kiistakapulaksi. Venäläinen kaasuyhtiö Gazprom leikkasi heinäkuun lopulla putkilinjan kautta toimitettavan kaasun määrää viidennekseen sen kapasiteetista. Aiemmin toimitukset keskeytyivät kokonaan kymmenen päivän ajaksi huoltotöiden vuoksi.

Jäsenmaiden kannat saattavat vielä muuttua

Tähän mennessä viisumikiellon kannalle on asetuttu vahvasti esimerkiksi Baltian maissa. Viro, Latvia ja Liettua laittoivat venäläisille myönnettävät turistiviisumit jäihin jo keväällä. Eilen Viron hallitus ilmoitti lopettavansa turistiviisumien lisäksi myös työ- ja opiskeluviisumeiden myöntämisen Venäjän kansalaisille ensi viikon torstaista alkaen. EU:n puheenjohtajamaa Tshekki pitää venäläisten täyttä viisumikieltoa mahdollisena seuraavalla pakotekierroksella.

Suomessa venäläisille myönnettävien turistiviisumien määrää puolestaan on rajattu tuhanteen päivässä.

– Se tuhannen kapasiteetti on täysin käytössä. Kysyntä ylittää tarjonnan, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner.

Tannerin mukaan tällä hetkellä keskustellaan siitä, rajoitetaanko myönnettävien viisumien määrää entisestään.

– Se on yksi vaihtoehto, että niitä rajataan, mutta en ala arvailemaan, että paljonko, Tanner sanoo.

STT:n tietojen mukaan hallitus kokoontuu alkuviikosta iltakouluun neuvottelemaan asiasta.

Timo Miettinen pitää mahdollisena, että Euroopan unionin jäsenmaiden kannat tulevat vielä viisumikeskustelun edetessä liikkumaan, mutta tällä hetkellä yksimielisyyttä ei ole. Esimerkiksi Miettinen nostaa Italian kaltaiset maat, joiden halukkuus katkaista varakkaiden venäläisturistien virta laajamittaisella viisumikiellolla ei ole suurta.

– Jotta tämä kielto on varsinaisesti tehokas, niin kyllä se vaatii koko EU:n laajuisen päätöksen, mutta ainakaan juuri tässä tilanteessa sille ei näytä olevan laajamittaista kannatusta, Miettinen sanoo.