Valheellinen kuva helsinkiläisravintolan kuitista herätti närkästystä venäläismedioissa.

Ravintola kertoo yrittäneensä selvittää, mistä huijaus on peräisin, mutta ei ole saanut selvitettyä sen alkuperää.

Venäläisessä mediassa on lähtenyt kiertämään kuva tekaistusta kuitista, jonka väitetään olevan helsinkiläisen Napule Pizzeria Napoletana -ravintolan kuitti.

Kuva kuitista kiertää Venäjän mediassa siksi, että kuitissa näkyy kahdesta pizzasta tehdyn veloituksen lisäksi viiden euron veloitus nimikkeellä ”Venäläinen, mene kotiin”.

Tekaistua kuitin kuvaa on levitetty Telegramissa muun muassa Denatsifikatsija UA nimisellä kanavalla. Postaukseen on liitetty kuitin kuva ja väitetty alkuperäinen kärsijä valittaa omalla Instagram-kanavallaan ”venäläismaksusta” näin:

– Tänään minulle lisättiin pizzeriassa 5 euroa sen takia, että minä olen venäläinen.

Telegram-jaossa alkuperäisen Instagram-postaajan nimi on peitetty punaisella yliviivauksella. Tekstissä väitetty kärsijä kertoo, että hän on alusta asti ollut sotaa vastaan, kerännyt humanitaarista apua ja auttanut pakolaisia asettumaan Eurooppaan. Siitä huolimatta hän kertoo kohtaavana nyt vihaa kaikilta suunnilta: toisaalta siksi, että hän tuomitsee sodan ja toisaalta siksi, että hän on venäläinen.

– Mutta joutua maksamaan sen vuoksi, että minä olen venäläinen, se on jo liikaa. Kaikkien venäläisten lähettäminen Venäjälle, kuten Zelenskyi vaatii, on selkeintä mahdollista natsismia. Ja suomalaiset osoittavat todeksi sanat russofobiasta, Telegramiin jaetussa kuittipostauksessa lukee.

– Erittäin tyhmää, satuttavaa ja loukkaavaa, väitetty kärsijä valittaa.

Telegram-kanavan saatetekstissä väitetään lisäksi, että kuitissa näkyvän venäläismaksun kohteeksi on joutunut Suomeen paennut venäläinen liberaali. Tapauksen kerrotaankin avanneen nyt hieman poliittisen pakolaisen silmiä, kun hän on tajunnut, millaista natsismia sisältyy venäläisvastaiseen kampanjaan ulkomailla.

– Se on tekaistu kuitti, ei ole meidän ravintolasta lähtenyt, kommentoi asiaa Ilta-Sanomille ravintolapäällikkö Andrianne Grenberg.

Tekaistu kuitti voi näyttää äkkiseltään katsottuna aidolta. Eron oikeaan Napule Pizzeria Napoletanan kuittiin huomaa kuitenkin nopeasti päivityksestä, jonka pizzeria julkaisi torstaina vastaukseksi mediassa leviävään epäaitoon kuvaan.

Ravintola huomauttaa päivityksessään, että tekaistussa kuitissa on esimerkiksi eri fontti ja eri wc-koodi kuin aidossa ravintolan kuitissa. Päivityksessä vasemmalla on Telegrammista alunperin lähtenyt valheellinen kuva kuitista ja oikealla kuva ravintolan aidosta kuitista.

Ravintolan päivityksessä korostetaan, ettei ravintolassa hyväksytä minkäänlaista syrjintää.

– Napule Pizzeria Napoletana on ravintola, joka on palvellut asiakkaita kunnioittavasti ja tasapuolisesti katsomatta heidän kansalaisuuteen, rotuun, väriin tai uskontoon, ja tulee jatkossakin palvelemaan samalla tavalla, saateteksti alkaa.

Ravintola kertoo yrittäneensä selvittää, mistä huijaus on peräisin, mutta ei ole saanut selvitettyä sen alkuperää. Seuraavaksi ravintola aikoo tehdä asiasta rikosilmoituksen poliisille.

– Pyrimme vastaamaan vielä yhteydenottoihin asiaan liittyen, mutta toivomme päivityksen auttavan ymmärtämään, että kyseessä on huijaus, jolla pyritään mustamaalaamaan ravintolan mainetta, päivityksessä sanotaan.

Tapaus ehti nousta uutiseksi muutamalla pietarilaisella nettisivustolla, mutta illan aikana joihinkin oli jo ilmestynyt tarkennuksia, joissa otettiin huomioon helsinkiläispizzerian ilmoitus väärennetystä kuitista.

Eräässä venäläismediassa ravintolan toimintaa ehdittiin kuitenkin jo kutsua russofobiaksi.