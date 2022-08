Sheikh Rahimullah Haqqani oli aiemmin selvinnyt kahdesta salamurhayrityksestä.

Talebanin korkea-arvoinen uskonoppinut Sheikh Rahimullah Haqqani on kuollut räjähdyksessä Kabulissa, Reuters uutisoi. Haqqani osallistui seminaariin, jossa hyökkääjä räjäytti proteesijalkaan kätketyt räjähteet, viranomaiset ovat sanoneet.

Talebanin sisäministeriön edustaja sanoi, että tapausta tutkitaan ja kutsui Haqqanin kuolemaa ”erittäin suureksi menetykseksi”.

Terrorijärjestö Isis on sanonut olleensa iskun takana.

Haqqani selvisi kahdesta aiemmasta salamurhayrityksestä hengissä. Yksi tällainen tapahtui Pakistanin Peshwarissa vuonna 2020 ja kyseisessä iskussa kuoli seitsemän ihmistä. Isis sanoi olleensa iskun takana.

BBC:n mukaan Haqqani oli Afganistanin Talebanin tukija ja terrorijärjestö Isisin alahaaran Isis-K:n kriitikko. Sukunimestään huolimatta Haqqani ei liity Haqqanin-verkostoon.

Haqqani oli ilmaissut tukensa tyttöjen kouluttautumiselle.

– Sharia-laissa ei ole mitään perustetta sille, että sanotaan, että naisten koulutus ei ole sallittua. Ei mitään perustetta, Haqqani sanoi BBC:n haastattelussa alkuvuonna.

– Kaikissa uskonnollisissa kirjoissa on sanottu, että naisten koulutus on sallittua ja pakollista, koska, jos nainen sairastuu ja tarvitsee hoitoa, Afganistanin ja Pakistanin islamistisessa ympäristössä on parempi, jos häntä hoitaa naislääkäri.

Vain muutamaa maakuntaa lukuun ottamatta Taleban on määrännyt tyttöjen yläkoulut pysymään suljettuina.

Lue lisää: Tällainen on Kabulin kentän itsemurhaiskusta epäilty Isis-K – pitää Talebania ”uskonpetturina”

Taleban on väittänyt palauttaneensa turvallisuuden Afganistaniin sen jälkeen, kun ääriliike kaappasi vallan maassa lähes vuosi sitten. Säännölliset iskut, joiden kohteena on ollut usein uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä sekä Taleban-johtajia, ovat kuitenkin jatkuneet viime kuukausina. Isis on väittänyt olleensa useiden iskujen takana.