Ruotsi luovuttamassa ”Erdoganin listalla” olevan petoksista tuomitun miehen Turkille

Mies on tuomittu useista petosrikoksista Turkissa.

Ruotsin hallitus on hyväksynyt Turkin pyynnön luovuttaa petoksista tuomittu mies takaisin kotimaahansa.

Mies on tuomittu useista petosrikoksista Turkissa. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan hän on Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin Ruotsille osoittamalla listalla ihmisistä, joita Turkki vaatii luovutettavaksi. Häntä ei syytetä terrorismista, vaan pyyntö perustuu vuosina 2013 ja 2016 annettuihin petostuomioihin.

Kyseessä on ensimmäinen kerta Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksen jälkeen, kun maa on luovuttamassa ihmisiä Turkille. Ruotsin oikeusministeri Morgan Johansson sanoo, että kyseessä on rutiininomainen käsittely. Mies on ollut vangittuna odottamassa luovutuspäätöstä joulukuusta 2021 lähtien eli puoli vuotta ennen kuin Ruotsi haki Naton jäsenyyttä.

Ruotsin korkeimman oikeuden mukaan miehen luovuttamiselle ei ole estettä.

Mies vannoo syyttömyyttä

Mies itse sanoo tulleensa tuomituksi syyttömänä sen jälkeen, kun hän kääntyi islamista kristinuskoon vuonna 2010. Hän sanoo kohdanneensa kääntymisensä vuoksi uhkailua turkkilaisten nationalistiryhmien taholta.

Hän sanoo tulleensa armeijan työntekijöiden pahoinpitelemäksi sen jälkeen, kun hän kieltäytyi asepalveluksesta kristinuskonsa vuoksi. Näistä syistä hän haki turvapaikkaa Italiasta. Siellä hän tapasi asianajajansa mukaan ruotsalaisen naisen, jonka kanssa meni naimisiin.

Mies on asunut Ruotsissa muutaman vuoden. Ruotsin maahanmuuttovirasto on aiemmin hylännyt miehen turvapaikka- sekä kansainvälisen suojelun statuksen hakemukset.

Mies pelkää kohtaavansa vainoa, mikäli hänet palautetaan Turkkiin.