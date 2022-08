Yhdysvalloissa pidätettiin mies muslimimiesten surmista epäiltynä

Epäilty on Afganistanista maahan muuttanut mies.

Yhdysvalloissa poliisi pidätti tiistaina 51-vuotiaan miehen liittyen neljän muslimimiehen surmaan. Poliisi löysi miehen asunnosta aseen, jonka uskotaan liittyvän tapauksiin.

New Mexicon osavaltiossa Albuquerquen kaupungissa on surmattu neljä muslimimiestä alle vuoden sisään. Kolme surmista tapahtui viime viikkojen aikana.

New York Timesin mukaan epäilty on saanut syytteet kahdesta surmasta ja häntä epäillään syylliseksi kahden muun ihmisen kuolemaan.

Poliisin mukaan yleisövihje johti heidät pidättämään epäillyn. Epäilty on Afganistanista maahan muuttanut mies.

New York Timesin mukaan epäilty on sunnimuslimi, jonka epäilty motiivi on viha hänen tyttärensä mentyä naimisiin shiialaisen kanssa.

Poliisin tiedotustilaisuudessa poliisi kertoi yhä tutkivansa motiivia.

Shiialaisuus ja sunnalaisuus ovat kaksi islamin suurinta haaraa.