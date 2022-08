Syvällä Krimin niemimaalla nähtiin tiistaina sarja räjähdyksiä venäläisessä lentotukikohdassa. Iskun yksityiskohdat herättävät kysymyksiä.

Krimin niemimaan länsirannikolla räjähti tiistaina näyttävästi, ja Venäjän Sakin lentotukikohdasta nähtiin nousevan sankkaa savua ja kipinöitä. Krimin venäläiset viranomaiset vahvistivat yhden ihmisen kuolleen ja kertoivat, että suuri alue evakuoitiin tilapäisesti.

Ukraina ei ole virallisesti vahvistanut olevansa iskun takana. Anonyymi sotilashallinnon työntekijä on kuitenkin sanonut New York Timesille Ukrainan olevan iskun takana.

Ukrainan ilmavoimien edustaja Juriy Ignat kertoi Ukrainan televisiossa, että on ”todellinen voitto, jos tusina konetta tuhoutui”, mutta hän ei suoraan sanonut Ukrainan vastanneen iskusta.

Venäjä on väittänyt kyseessä olleen vain räjähdyksiä ammusvarastossa.

Taivas täyttyi tummasta savusta.

Asiantuntijoita ihmetyttää, miten isku on teknisesti toteutettu. Kohteesta on yli 200 kilometriä rintamalle ja Ukrainan hallussa oleville alueille. Venäjä on miehittänyt Krimin niemimaan jo vuonna 2014 ja ilmoittanut liittäneensä alueen Venäjään.

Ukraina on toistuvasti sanonut vaativansa aluetta takaisin. Hyökkäyssodan aikana tilanne Krimillä on näyttäytynyt rauhallisena ennen suurta iskua Sakyn kaupungin liepeillä sijaitsevaan lentotukikohtaan.

Huomio kiinnittyy siihen, miten syvällä Krimillä kohde on. Venäjän Mustanmeren laivaston tukikohta on Sevastopolissa, joka on vain 60 kilometriä.

Ukrainalla on käytössään muun muassa yhdysvaltalaisten toimittamia Himars (High Mobility Artillery Rocket System, M-142) -asejärjestelmiä, mutta Ukrainalla ei tiettävästi ole hallussaan sellaisia ammuksia, joilla Himarseilla voisi ampua niin kauas.

Toistaiseksi Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle julkisten tietojen mukaan vain kantavuudeltaan 80 kilometrin raketteja. Ukraina on toivonut saavansa myös 300 kilometrin ammuksia tiettävästi tuloksetta. Yli tuhanteen kilometriin yltävien rakettien toimittamisesta Yhdysvallat on myös kieltäytynyt.

Ex-tiedustelukenraali Pekka Toveri kirjoittaa Twitterissä, että yksi selitys iskun toteutukselle voisi olla Ukrainan Saudi-Arabialle kehittämä tykistöohjusjärjestelmä, jos Ukraina on onnistunut saamaan yhden yksikön valmiiksi ennen hyökkäyssodan alkua. Ukrainan kehittämän Grom-2-tykistöohjusjärjestelmän kantama olisi ainakin 280 kilometriä.

– Eräiden tietojen mukaan UKR (Ukraina) kehitti Grom-2-tykistöohjusjärjestelmää Saudeille. Kantama 280 km, ehkä jopa 500 km, muistuttaa Iskanderia. Hanke keskeytyi Venäjän hyökätessä mutta saattaa olla, että yksi yksikkö olisi ollut valmiina, Toveri kirjoittaa.

Ukrainalaiset ovat iloinneen venäläisen Moskva-aluksen upottamisesta. Käärmesaarella Moskvalle keskisormea näyttävä ukrainalaissotilas ikuistettiin myös postimerkkeihin.

Kyseessä olisi suuri tekninen yllätys sodassa. Ensimmäinen yllätys oli, että Ukraina sai upotettua Moskvan Neptun-ohjuksella. Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva upposi huhtikuussa Ukrainan iskusta.

Neptun-ohjukset ovat yhtä lailla ukrainalaista tuotantoa. Ukraina otti ohjukset käyttöön 2021. Kyseessä on neuvostoliittolaisesta Kh-35-ohjuksesta kehitetty meritorjuntaohjus, mutta muun muassa sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan Neptunen kohde voisi olla myös maalla. Neptunen kantama on noin 300 kilometriä. Asiantuntijat ovat esittäneet väitteitä siitä, että Krimin isku voisi teoriassa olla Neptun-ohjuksilla tehty.

Lue lisää: Mustanmeren-laivaston ylpeyden tuho on valtava isku Venäjälle – tällaisella aseella Ukraina kertoo iskeneensä

European Council on Foreign Relations -ajatushautomon vanhempi asiantuntija Gustav Gressel kirjoittaa Twitterissä, että lännessä unohdetaan usein, miten paljon ase- ja avaruusteknistä osaamista Ukrainassa on. Ukraina oli neuvostoaikaan tärkeä ase- ja avaruustekniikan keskus, eikä osaaminen pyyhkiytynyt pois maan hallintojärjestelmän muuttuessa.