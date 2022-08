Langya-virus havaittiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2018. Nyt virus on tunnistettu virallisesti.

Vain alle kolme vuotta koronapandemian puhkeamisesta kansainvälinen tutkijoiden ryhmä on löytänyt uuden, todennäköisesti eläimistä ihmisiin tarttuvan viruksen. Asiasta uutisoivat muun muassa The Washington Post ja The Guardian.

Kyse on Kiinan Shandongin ja Henanin maakunnissa vuoden 2018 lopulla havaitusta Langya henipaviruksesta (LayV). Tuolloin virus löydettiin maanviljelijältä, joka oli hakeutunut hoitoon kuumeen takia. Parin vuoden sisällä 34 muun todettiin saaneen sama infektio.

Kuitenkin vasta nyt tutkijat ovat pystyneet identifioimaan viruksen virallisesti.

Lääketieteellisessä lehdessä The New England Journal of Medicinessä julkaistun, vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan ei ole todisteita siitä, että Langya-virus tarttuisi ihmisestä toiseen. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että tutkimuksen kohderyhmä on pieni, eikä ihmisten välisestä tarttuvuudesta voida olla varmoja.

Tutkijat arvelevat, että pienet nisäkkäät, kuten päästäiset, ovat voineet olla viruksen isäntiä ennen kuin se on tarttunut ihmiseen.

Langya-virus kuuluu henipavirusten perheeseen, josta tiedetään jo entuudestaan viisi muuta virusta. Kahden niistä on todettu olevan hyvin tarttuvia, ja ne on liitetty korkeaan kuolleisuuteen.

Kukaan Langya-viruksen saaneista ei ole kuollut. Oireina sairastuneilla oli muun muassa kuumetta, yskää, uupumusta ja madaltunut valkosolujen taso.

University College London -yliopiston professori Francois Ballouxin mukaan Langya-viruksesta tuskin tulee samankaltaista pandemiaa kuin minkä Covid-19-virus aiheutti. Hän uskoo, että uusi virus ei luultavasti tartu helposti ihmisten välillä.

Asiasta Suomessa ensimmäisenä uutisoi Tekniikan Maailma.