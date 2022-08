8 kysymystä Trumpin kotietsinnästä – tähän se voi johtaa

Asiantuntijoiden mukaan Trumpin taloon tehdyn kotietsinnän taustalla on joko se, että viranomaiset haluavat varmistaa asiakirjojen lainmukaisen säilytyksen tai, että entistä presidenttiä uhkaa syyte.

Koskaan aiemmin ei Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI ole suorittanut kotietsintää maan entisen presidentin kodissa – saati sitten sellaisen, joka valmistautuu asettumaan uudelleen ehdolle, CNN kertoo.

Maanantaina liittovaltion agentit suorittivat kotietsinnän Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin Mar-a-Lagon kartanolla Floridassa. Kotietsintäluvan oli allekirjoittanut liittovaltion tuomari.

Trumpin mukaan kyse oli ”ratsiasta” ja hän väitti agenttien murtaneen hänen kassakaappinsa. Hänen mukaansa etsinnästä ei ilmoitettu etukäteen.

– Kaunista kotiani, Mar-a-Lagoa Floridassa Palm Beachilla, piiritetään, ratsataan ja miehitetään suuren FBI-agenttien joukon toimesta, Trump sanoi lausunnossa maanantai-iltana.

Tämä tiedetään etsinnästä, josta oikeusministeriö ja FBI ovat pysyneet vaiti.

Trump kuvattuna Trump Towerin edustalla New Yorkissa maanantai-iltana.

Mihin etsintä liittyy?

Kansallisarkiston mukaan Trump on vienyt mukanaan Mar-a-Lagoon asiakirjoja, jotka kuuluvat kansallisarkistolle. Tammikuussa kansallisarkiston työntekijä lensi Floridaan ja otti mukaansa 15 laatikollista.

Kansallisarkiston mukaan asiakirjojen joukossa oli useita jopa salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja. Lisäksi kävi ilmi, ettei kaikkia asiakirjoja, joiden uskottiin olevan Trumpin hallussa, vieläkään annettu arkistoitavaksi. Kansallisarkisto päätyi ottamaan yhteyttä oikeusministeriöön, ilmaisten huolen asiakirjojen käsittelystä.

Kevään aikana oikeusministeriön edustajat ovat useita kertoja olleet yhteydessä Trumpin lähipiiriin osana tutkintaa asiakirjojen käsittelyyn liittyen.

FBI:n agentit matkasivat Mar-a-Lagoon kesäkuun alussa ja tapasivat Trumpin asianajajat ja saivat nähdä, miten asiakirjoja säilytettiin. FBI vaati, että asiakirjojen säilytettäisiin turvallisemmin, minkä takia varaston oveen lisättiin lukko.

Varmuutta ei ole siitä, miksi FBI päätti tehdä nyt elokuussa vielä kotietsinnän. Washington Postin lähteen mukaan viranomaiset olisivat epäilleet, että Trumpin edustajat eivät aina olleet rehellisiä koskien kadonneita asiakirjoja.

Trump kertoi itse Mar-a-Lagoon kohdistuneesta kotietsinnästä omalla sosiaalisen median alustallaan.

Miten etsintä toteutettiin?

Siviilivaatteisiin pukeutuneiden agenttien kerrotaan levittäytyneen Mar-a-Lagon kartanon alueelle Palm Springissä, lähde kertoi The Guardianille. Trump ei ollut paikalla ja sai tietää kotietsinnästä ollessaan New Yorkissa.

Agenttien kerrotaan käyneen läpi varastotilat kiinteistön kellarikerroksessa ennen kuin siirtyivät Trumpin toimistoon päätalon toisessa kerroksessa. Agenttien kerrotaan avanneen kassakaappi, josta ei tosin löytynyt etsintäluvan mukaisia asiakirjoja.

Myöhemmin FBI:n agenttien kerrotaan vielä tutkineen Trumpin ja hänen Melania-vaimonsa asuintilat.

Muun muassa ABC News kertoo, että FBI olisi ilmoittanut salaiselle palvelulle kotietsinnästä hieman ennen kuin agentit saapuivat Mar-a-Lagoon. Salaisen palvelun agentit eivät osallistuneet etsintään, mutta päästivät agentit paikalle.

Trumpin asianajajan Lindsey Halliganin mukaan hän oli saanut aamukymmeneltä paikallista aikaa puhelun koskien kotietsintää ja käskyn, että hänen pitäisi saapua paikalle. Halliganin mukaan paikalla oli noin 30–40 käsinein varustettua agenttia ja noin 10–15 FBI:n ajoneuvoa.

Mitä FBI löysi?

FBI:n agentit veivät mukanaan noin tusinan verran laatikoita, jotka pitivät sisällään asiakirjoja, New York Times kertoo.

Varmuutta ei ole kuitenkaan siitä, mitä agentit tarkalleen ottaen etsivät eikä julkisuuteen ole kerrottu, mitä laatikot pitivät sisällään.

Nainen puhumassa poliisille Mar-a-Lagon edustalla sen jälkeen, kun FBI oli tehnyt kartanoon kotietsinnän.

Kuka hyväksyi etsinnän?

Kotietsintäluvan hyväksyi liittovaltion tuomari. Etsintäluvan perusteena yleisesti ottaen on, että viranomaisilla on todisteita käynnissä olevasta rikollisesta toiminnasta kohteessa, jonne kotietsintälupaa on haettu, NPR sanoo. Kotietsintälupiin turvaudutaan tilanteissa, joissa haastetta ei pidetä riittävänä.

Ennen kotietsintäluvan hakemista tuomarilta, tutkijoiden on asiantuntijoiden mukaan täytynyt kuitenkin saada hyväksyntä oikeusministeriön korkeimmilta tasoilta.

Ainakin varaoikeusministeri Lisa Monacon olisi pitänyt näyttää kotietsinnälle vihreää valoa, mutta on myös hyvin mahdollista, että oikeusministeri Merrick Garlandia tai FBI:n johtajaa Christopher Wraytä konsultoitiin asiassa.

Monaco ja Garland ovat Yhdysvaltojen nykyisen presidentin Joe Bidenin nimittämiä. Wray on Trumpin nimittämä.

Valkoinen talo ei ollut etukäteen tietoinen kotietsinnästä.

Kuinka monen rikostutkinnan kohteena Trump on?

Oikeusministeriössä tiedetään olevan käynnissä kaksi aktiivista tutkintaa, jotka liittyvät Trumpiin. Toinen käsittelee pyrkimyksiä kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos ja Capitolin valtausta 6. tammikuuta 2021 ja toinen salaisten asiakirjojen käsittelyä.

New Yorkin osavaltiossa on rikostutkinta siitä, vääristelikö Trumpin perheyritys kiinteistöjensä arvoja saadakseen parempia pankkilainoja, The Guardian on kertonut.

Georgiassa nimitettiin toukokuussa erityinen suuri valamiehistö, jonka tarkoituksena on arvioida syyttäjien tutkintaa koskien Trumpin väitettyjä pyrkimyksiä vaikuttaa osavaltion vuoden 2020 vaalien tulokseen.

Mitä seurauksia kotietsinnällä on Trumpille?

Epäselvää on, tehtiinkö kotietsintä yksinkertaisesti sen varmistamiseksi, että asiakirjat ja muu materiaali luovutettaisiin arkistoitavaksi vai liittyikö etsintä Trumpia mahdollisesti uhkaaviin syytteisiin. Jos kyse on jälkimmäisestä, kestäisi silti todennäköisesti kauan, ennen kuin julkisuuteen edes kerrottaisiin syytteestä.

Trumpilla on edelleen paljon vaikutusvaltaa republikaanien keskuudessa ja on epätodennäköistä, että kotietsintä vaikuttaisi Trumpin suosioon. Voi jopa olla mahdollista, että Trump onnistuu käyttämään kotietsintää poliittisesti hyödykseen.

– Toivon, että tämä ulottuu syvemmälle kuin, että kyse on vain joidenkin arkistointilakien noudattamatta jättämisestä tai oikeusministeriö antoi juuri Donald Trumpille republikaanien ehdokkuuden ja mahdollisesti presidenttiyden, sanoi Trumpin aikana Valkoisen talon viestintäjohtajana toiminut Alyssa Farah Griffin, joka on sittemmin kritisoinut entistä pomoaan.

– Trump käyttää tätä saavuttaakseen jälleen marttyyriasemansa, Palm Beachin syyttäjä Dave Aronberg sanoi BBC:lle.

Trumpin kannattajia Mar-a-Lagon edustalla maanantai-ilatna.

Miten republikaanit ovat reagoineet?

Useat republikaanit ovat jo asettuneet Trumpin tueksi. Esimerkiksi Missourin senaattori Josh Hawley sanoi, että Garlandin pitäisi erota tai hänet pitäisi asettaa virkasyytteeseen ja, että FBI olisi uudistettava ”ylhäältä alas”.

Floridan senaattori Marco Rubio kritisoi myös Twitterissä Mar-a-Lagoon suoritettua kotietsintää.

– FBI:n ratsia oli ennennäkemätön Amerikassa, mutta tuttu Floridassa niille, jotka ovat paenneet maista, joissa poliittinen oppositio on kriminalisoitu.

Senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnell puolestaan vaati oikeusministeriötä tarjoamaan vastauksia välittömästi.

Jos Trump on rikkonut lakia, voiko hän pyrkiä presidentiksi?

FBI:n etsintään liittyen on nostettu esille laki, jossa kielletään hallituksen asiakirjojen tahallinen kätkeminen, poistaminen tai vahingoittaminen. Lain mukaan rangaistuksensa tästä voi olla se, ettei henkilö saa toimia missään virassa.

BBC:n mukaan useiden asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että laki pätisi tässä tapauksessa. Yhdysvaltojen perustuslain mukaan presidentiksi pyrkimistä rajoittavat ainoastaan ehdokkaan kansalaisuus, asuinpaikka ja ikä.

– Ainoa tapa, millä tavalla häntä voitaisiin estää asettumasta ehdolle olisi, jos kongressi kieltäisi (tuomitsemalla virkasyytteestä), mutta se olisi erittäin poikkeuksellista, oikeusministeriön entinen syyttäjä Joseph Moreno arvioi.