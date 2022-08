Yksi ihminen on kuollut, 14 kateissa ja yli sata loukkaantunut tulipalossa.

Kuuban pelastusviranomaiset yrittivät tiistain ja keskiviikon välisenä yönä yhä saada hallintaan salaman sytyttämää tulipaloa polttoainevarikolla Matanzasin kaupungissa. Matanzas sijaitsee noin sadan kilometrin päässä pääkaupunki Havannasta.

Yksi ihminen on kuollut, 14 on kateissa ja yli sata ihmistä on loukkaantunut tulipalossa. Lisäksi viranomaiset ovat joutuneet evakuoimaan onnettomuusalueelta 5 000 teollisuuskaupungin asukasta.

Alueen kahdeksasta, 50 miljoonan litran polttoainetankista neljä on tuhoutunut tulipalossa. Palokunta taistelee estääkseen neljää jäljellä olevaa roihahtamasta liekkeihin.

Palon aiheuttama polttoainepula uhkaa johtaa pahoihin ongelmiin jo valmiiksi sähkökatkoksista kärsivässä maassa. Matanzasin polttoainevarikko on ruokkinut maan suurinta sähköntuotantolaitosta, joka ei nyt saa tarvitsemaansa polttoainetta.

Mukana sammutustöissä on pelastustyöntekijöitä ja teknikkoja Meksikosta ja Venezuelasta.