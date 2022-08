HIMARS-raketinheitinjärjestelmä on tulikuuma puheenaihe Ukrainan sodassa. Harvinainen video neljän lavetin yhteistulituksesta näyttää kuinka 24 rakettia jylisee kohti Venäjän asemia.

Ukrainalle on toimitettu kevään ja kesän aikana tiettävästi jo 16 HIMARS-raketinheitintä. Yhdysvallat lupasi viime maanantaina uuden asepakettinsa myötä lähettää niihin merkittävästi lisää ammuksia. Venäjä väittää Yhdysvaltojen olevan HIMARS-avun takia jo sodan osapuoli.

Artikkelin videolla kenraalimajuri evp. Pekka Toveri vierailee ISTV:n studiossa. Videon alussa nähdään neljän HIMARS-heittimen yhteistulitus.

Ukraine Weapons Trackerin julkaisemalla videolla nähdyn raketti-iskun maaleista ei ole tietoa. Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön Pekka Toverin mukaan ne voivat päätyä useiden kilometrien päähän toisistaan.

– Raketit ovat gps-ohjautuvia. Niiden taistelukärki voi olla aluevaikutteinen tai sitten räjähde, joka tuhoaa yksittäisen pistemaalin, Toveri sanoo ja arvelee näyttävän yhteistulituksen palvelleen myös propagandatarkoitusta.

HIMARS-raketinheitin toiminnassa kesäkuun lopussa jossakin päin Ukrainaa.

HIMARSin (High Mobility Artillery Rocket System, M-142) ammukset ovat arvotavaraa, miljoonapaukkuja. Raketteja ei riitä loputtomiin, vaan niitä on hyvin rajallisesti. Toverin mukaan niitä on käytettävä ”tarkan valikoivasti”.

Näin Ukraina tänä kesänä toimi. Se kykeni länsiapuna saamillaan HIMARS-heittimillä sekä M777-haupitseilla lamaannuttamaan vihollisen siihen asti ylivoimaisen tykistön, johon Venäjän hyökkäys oli perinteiseen tapaa perustunut.

– Venäjän hyökkäyksen selkärangan katkaisi Donbasissa se, että he menettivät ammustarvikevarastot ja joutuivat muuttamaan huollon toimintaa niin, että eivät kyenneet enää pitämään samaa (tykistön) tulenkäyttöä yllä.

Ukrainalle toimitettujen HIMARS-ammusten lukumäärä ei ole tiedossa. Toveri arvioi sen ”sadoiksi”.

– Yhdysvaltojen asevoimilla on tämän tyyppisiä raketteja noin 50 000, jos oikein muistan. Viime vuonna niitä tilattiin 9 000 lisää.

– Nämä Ukrainan raketit tulevat Yhdysvaltain varastoista. Kysymys on siitä, kuinka paljon Yhdysvallat uskaltaa niitä antaa. Teollisuuden kyky korvata niitä on rajallinen.

Toistaiseksi Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle vain kantavuudeltaan 80 kilometrin raketteja. Ukraina on – tuloksetta – toivonut saavansa myös 300 kilometrin ammuksia. Yli tuhanteen kilometriin yltävien rakettien toimittamisesta Yhdysvallat on kieltäytynyt.

Ex-tiedustelukenraali ei usko, että HIMARSin tärkeyttä Ukrainan sodassa on liioiteltu. Mutta hän korostaa, että se pitää nähdä osana kokonaisuutta.

– Ei yksi asejärjestelmä voita sotaa. HIMARSit ovat merkittäviä, koska niillä pystytään kiistämään Venäjän tykistöylivoima. Voidaan katkoa liikenneyhteyksiä ja vaikuttaa komentopaikkoihin, Toveri sanoo.

HIMARS-raketinheitinjärjestelmä kulkee kumipyörillä. Sen lavalla olevaan kasettiin mahtuu kuusi ammusta.

– Mutta ei HIMARS alueita valloita. Sillä voi tuhota tärkeitä kohteita. Mutta se kova työ, alueiden valtaaminen, on jalkaväki- ja panssarijoukkojen toimintaa. Se edellyttää koulutettua joukkoa, joka kykenee menemään vastustajan asemiin ja puhdistamaan ne.

Toveri muistuttaa, että millään aseella ei saa 80 kilometrin päähän kunnollista tulivaikutusta, ellei ole kykyä maalittaa, nähdä missä maalit sijaitsevat.

Hänen mukaansa venäläiset ovat käyttäneet tykistöään niin, että on ammuttu ukrainalaisen peltoon maalihehtaari täyteen reikiä, vaikka siellä ei olisi joukkoja tai linnoitteita.

– Tämmöiseen tulenkäyttöön ukrainalaisilla ei ole varaa.

Venäjä on ilmoittanut tuhonneensa kuusi Ukrainan HIMARS-järjestelmää, mutta ei ole esittänyt todisteita väitteidensä tueksi.

Kaukana linjojen takana operoivien nopealiikkeisten ohjuslavettien tuhoaminen on käytännössä vaikeaa. Venäjä on pyytänyt ja ehkä saanutkin Iranilta aseistettuja lennokkeja (Shahed-129), jotka olisivat selkeä uhka HIMARSille.