Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Pekka Toveri: Venäjän hyökkäys hyytyi lähes täysin – yksi selitys ylitse muiden

Venäjän hyökkäys Ukrainassa on lähes täysin seis ja armeijan eteneminen on lähes täysin hyytynyt. Venäjän armeijan iskukykyä on nakertanut Yhdysvaltojen Ukrainalle toimittamat HIMARS-raketinheitinjärjestelmät.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Sulje