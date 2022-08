Venäläisen Ria Novosti -uutistoimiston Kremlin-pooli twiittasi maanantaina kuvasarjan ex-presidentti Dmitri Medvedevistä vierailemassa Orenburgin alueella. Viestiketju täyttyi pian ihmettelyllä siitä, mitä Medvedev näkee kiikareillaan linssinsuojusten takaa.

Venäjän turvallisuusneuvoston nykyinen varapuheenjohtaja, ex-presidentti Dmitri Medvedev vieraili vastikään Orenburgin alueella tutustumassa venäläisten sotilaiden koulutukseen armeijan harjoituskentällä.

Venäjän median uutisten mukaan vierailu Totskin harjoituskentälle tapahtui jo perjantaina 5. elokuuta. Jostain syystä uutistoimisto Ria Novostin Kremlin-poolin journalistit julkaisivat kuitenkin vasta maanantaina 8. elokuuta Twitter-tilillään kuvasarjan, jonka selitteeksi he olivat kirjoittaneet tekstin:

– Medvedev, tarkkuuskivääri ja ”Grad”. Orenburgin alue.

Twiittiketjuun ilmestyi nopeasti koko joukko ihmetteleviä venäjänkielisiä viestejä, joissa pohdittiin Medvedevin kiikarointikuvan syvintä olemusta. Osa käyttäjistä twiittasi kuvaa eteenpäin niin, että siihen oli ympyröity punaisella viivalla kiikareiden linssinsuojusten kohta. Kuvan perusteella näyttää nimittäin siltä, että Medvedevin kiikareissa linssinsuojukset roikkuvat yhä osittain näkökentän päällä.

– Kiinnostavaa, mitä hän siellä mahtaa nähdä, valpas Medvedev? kyseli esimerkiksi nimimerkki TotalOrwell venäjäksi.

– Natseja tietenkin, mitä muuta hän voi siellä nähdä, vastasi nimimerkki Rioja tyylitellyn hymiön kera venäjäksi.

– Vai onko hänellä siellä omat piirretyt menossa? jatkoi puolestaan ihmettelyä nimimerkki Tjotja Ira.

Venäjän uutismediassa Medvdevin kiikarikuvaan ei ole kiinnitetty huomiota eikä kyseistä kuvaa löydy tuoreiden uutisten pääkuvien joukosta. Sen sijaan uutisissa on käytetty esimerkiksi samalta vierailulta otettua kuvaa, jossa Medvedev näkyy Grad-raketinheittimen luona ja tarkkuuskiväärin luona.

Twitterissä keskustelua on herättänyt myös se, miksi Ria Novostin Kremliin akkreditoidut toimittajat julkaisivat kiikarointikuvan omassa twiitissään. Näin kuvan julkaisua tulkitsi venäjänkielisessä twiitissään Liettuaan päivätty nimimerkki JoksToks:

– Kun jopa heidän omat propagandistinsa tekevät pilkkaa verenhimoisesta mitättömyydestä.

Medvedevin tuore kiikarointikuva löytyy myös venäläiseltä Tass-uutistoimistolta. Tassin omasta uutisesta kiikarikuva ei avaudu lukijalle automaattisesti, vaan se löytyy uutisen oheen liitetystä neljän kuvan kuvagalleriasta viimeisenä.

Ei ole tietoa, mitä kuvaushetkellä tapahtui – eli onko kuvaan tallentunut esimerkiksi vain pieni hetki, jolloin linssinsuojukset ovat olleet erehdyksessä vielä osittain näkökentän edessä. On myös mahdollista, että kuvakulma antaa vääränlaisen vaikutelman, jos linssinsuojukset roikkuvatkin linssien välissä eikä niiden edessä.

Uutistoimisto Tassin kuva Dmitri Medvedevistä 5. elokuuta 2022.

Medvedev ei ole suinkaan ainoa maailman johtava poliitikko, jonka kiikarointikuville on naureskeltu vuosien varrella.

Vuonna 2007 maailmalle levisi valokuvia, joissa tuolloinen Israelin puolustusministeri Amir Peretz näyttää yrittävän seurata sotaharjoituksia linssinsuojusten läpi. Paikalla ollut valokuvaaja oli kertonut BBC:n mukaan, että Peretz oli nostanut linssinsuojuksilla päällystetyt kiikarit silmilleen kolme eri kertaa ja nyökkäillyt, kun kenraali Gabi Ashkenazi oli selostanut hänelle tapahtumia.

Yhdysvalloista löytyy myös ainakin kaksi kuvasarjaa, jossa maan ex-presidenteille näyttää käyneen köpelösti linssinsuojusten kanssa.

Helmikuulta 2002 on olemassa kuvia, jossa presidentti George W. Bush on vierailulla Etelä-Koreassa ja hän tarkastelee kiikareilla Pohjois-Korean suuntaan. Samasta tilaisuudesta on olemassa useita eri ruutuja, ja joissakin kuvissa Bushilla näyttää olevan yhä linssinsuojukset päällä kiikarissa ja toisissa kuvissa suojukset ovat alhaalla pois näkökentästä.

(Medvedevin kuvasarjaan liittyvässä keskustelussa Twitterissä muistutettiin myös Bushin kiikarointikuvasta.)

Myös presidentti Bill Clintonista on olemassa kuvasarja samalta Etelä-Korean ja Pohjois-Korean väliseltä demilitarisoidulta vyöhykkeeltä vuodelta 1993.

Joissakin kuvissa Clintonin kiikareissa näyttää olevan linssinsuojukset yhä päällä ja toisissa kuvissa ne ovat alhaalla eli pois näkökentästä. Valkoisen talon virallisella videolla näkyy noin kohdassa 3.30, kun Clinton ottaa linssinsuojukset pois kiikareiden päältä.

(Alla on video Clintonista hänen Etelä-Korean-vierailullaan 1993.)

Bushin ja Clintonin kiikarointikuville on naureskeltu vuosien varrella internetissä, mutta heille on esitetty myös ymmärrystä. Kukapa tavis ei olisi joskus tehnyt epähuomiossa samaa virhettä ja korjannut sitten tilanteen, mutta taviksilla ei ole koko aikaa ympärillään valokuvaajia tallentamassa jokaista sekuntia ja liikettä?

Sotilaskiikareissa linssinsuojuksia pidetään suojaamassa linssiä naarmuttumiselta mutta myös estämässä esimerkiksi satunnaiset paljastavat auringonsäteiden heijastukset oletetun vihollisen suuntaan. Lisäksi on mahdollista, että jotkut suojukset on valmistettu erikoismateriaalista eivätkä ne siten estä kiikareiden tai pimeänäkölaitteiden käyttöä joissakin tilanteissa.