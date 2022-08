Mammuttimainen USS Kearsarge ihastutti Helsingissä – tällainen on jättiläisen nimen alkuperä

Yhdysvaltain jättimäisen USS Kearsarge -sotalaivan nimellä on pitkä historia.

Yhdysvaltain merivoimien maihinnousutukialus USS Kearsarge lähti Helsingin Hernesaaren satamasta maanantaina. 257-metrisen järkäle suuntasi sotaharjoituksiin Hankoon.

Alus keräsi viikonlopun aikana poikkeuksellisen runsaslukuisen yleisön ihailemaan jättiläistä laiturista käsin. Yleisökierroksia ei laivalla järjestetty.

USS Kearsarge kuuluu niin kutsuttuun Wasp-luokkaan. Samaisen luokan maihinnousutukialuksia on Yhdysvaltain laivaston käytössä yhteessä seitsemän. Luokka on saanut nimensä sen ensimmäisestä aluksestaan nimeltä Wasp. Muilla laivoilla on muun muassa sellaisia nimiä kuin Boxer, Bataan ja Iwo Jima.

Kaksi jälkimmäistä nimeä viittaavat Yhdysvaltain armeijan käymiin toisen maailmansodan taisteluihin, mutta Boxer-nimi on kunnianosoitus 1800-luvun alussa operoineeseen samannimiseen sotalaivaan, jonka Yhdysvaltain armeija kaappasi vuoden 1812 sodassa Britannian sotavoimilta.

Alkuperäinen USS Kearsarge taisteli voitokkaasti Yhdysvaltain sisällissodassa vuosina 1862–66. Laiva ajoi kuitenkin karille Karibianmerellä vuonna 1894 ja sittemmin purettiin.

Myös USS Kearsarge viittaa historialliseen sotalaivaan. Samannimisiä paatteja on Yhdysvaltain merivoimilla ollut yhteensä viisi.

Alkuperäinen USS Kearsarge oli Yhdysvaltain sisällissodassa pohjoisvaltioiden alla palvellut sluuppi eli alle 20-tykkinen sotalaiva. Alus sai maineensa erityisesti ranskalaisen Cherbourgin rannikkokaupungin edustalla vuonna 1864 käydystä taistelusta, jossa se upotti etelävaltioiden sotalaivan CSS Alabaman.

Historiasta tunnetaan myös kolme muuta samannimistä sotalaivaa. Niistä järjestyksessään toinen, luokitukseltaan BB-5, otettiin käyttöön vuonna 1898, ja se päätyi palvelemaan molemmissa maailmansodissa. Molemmissa sodissa se etupäässä toimitti joukkoja ja tarvikkeita muille sotalaivoille.

Kaksi seuraavaa USS Kearsargen kaimaa ovat Helsingissä vierailleen laivan tavoin lentotukialuksia.

Niistä ensimmäinen tosi muutti nimensä heti käyttöönoton jälkeen syksyllä 1942 USS Hornetiksi. Se osallistui toisessa maailmansodassa Filippiinienmeren taisteluun vuonna 1944, jossa Yhdysvallat otti merkittävän voiton Japanin laivastosta.

Jälkimmäinen USS Kearsarge, luokitukseltaan CV-33 (myöh. CVA-33), valmistui heti toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1945. Se osallistui 1950-luvun alussa Korean sotaan, minkä lisäksi se valvoi esimerkiksi Kiinan ja Formosan (nyk. Taiwan) kiristyneitä välejä. Vietnamin sodassa se suojeli maan edustalla operoineita merivoimia.

Nimi ”Kearsarge” puolestaan viittaa Yhdysvaltojen koillisosassa olevan New Hampshiren osavaltiossa sijaitsevaan vuoreen.

Ensimmäisen sotalaivan rakentamisen olennaisena raaka-aineena nimittäin käytettiin vajaan 900 metrin korkeuteen kohoavan vuoren rinteillä ja läheisissä metsissä kasvavia puita. Vuorella sijaitsi myös alkuperäisen Kearsargen amiraalin John Winslow’n mukaan nimetty hotelli, joskin se todettiin kannattamattomaksi ja lopulta hylättiin.

Itse vuoren nimi on puolestaan peräisin alueella asuneelta Pennacook-heimolta. Sen omassa kielessä vuorta on kutsuttu nimellä Carasarga, jonka on sanottu kääntyvän suunnilleen muotoon "mäntyinen teräväkärkinen vuori".

Ensimmäiset eurooppalaiset kävivät vuorella tiettävästi vuonna 1652, jolloin se merkittiin karttaan alkuperäisellä nimellään. 1700-luvulla sen nimi merkittiin erilaisiin asiakirjoihin monenlaisissa kirjoitusasuissa, kuten muodoissa Kyasarge, Chi a Sarge, ja Kyar Sarga. Kirjoitusasu Kearsarge vakiintui lopulta vasta vuonna 1816.