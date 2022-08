Paljastuskirja: Trump halusi kenraaliensa olevan kuin natsi-Saksan päällystö

Tuoreessa The Divider -kirjassa kuvaillaan entisen presidentin ja hänen hallinnossaan työskennelleiden kenraalien vaikeita välejä.

Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump halusi johtavien kenraalien olevan enemmän kuin natsi-Saksan kenraalit, tuoreessa paljastuskirjassa väitetään New Yorkerin mukaan. Lehti on julkaissut otteen kirjasta The Divider: Trump in the White House, 2017–2021.

Kirjassa kuvaillaan, kuinka Trumpin ja puolustusministeriössä sekä asevoimissa korkea-arvoisessa asemassa olleiden kenraalien välit heikkenivät nelivuotisen virkakauden aikana. Kirjan mukaan Trumpin aikana presidentin ja kenraalien välisen kuilun syynä oli erilaiset arvot ja se, kuinka he näkivät itse Yhdysvallat.

Kävi ilmi, että kenraaleilla oli sääntöjä, standardeja ja asiantuntemusta, mutta ei sokeaa uskollisuutta, kirjassa sanotaan. Yksi esimerkki oli tästä Trumpin valitus kansliapäällikölleen John Kellylle.

– Te helvetin kenraalit, miksi ette voi olla enemmän kuin saksalaiset kenraalit? Trumpin väitetään kysyneen.

– Mitkä kenraalit? Kellyn sanotaan kysyneen.

– Saksalaiset kenraalit toisessa maailmansodassa.

– Tiedäthän, että he yrittivät tappaa (natsi-Saksan johtajan Adolf) Hitlerin kolme kertaa ja melkein onnistuivat siinä? Kellyn sanotaan vastanneen.

Kirjan mukaan Trump ei ollut tästä tietoinen.

– Ei, ei, ei, he olivat täysin lojaaleja hänelle.

Kelly toimi ensin kotimaan turvallisuudesta vastanneena ministerinä ja sitten puolitoista vuotta Trumpin kansliapäällikkönä ennen kuin lopetti tehtävässään tammikuussa 2019. Kelly on merijalkaväen kenraali, jonka poika kuoli Afganistanissa taistelussa vuonna 2010.

Muita artikkelissa paljon esillä olevia kenraaleja ovat vajaan vuoden Trumpin hallinnossa puolustusministerinä toiminut James Mattis, joka on myös palvellut merijalkaväen kenraalina ja toiminut Yhdysvaltojen asevoimien Lähi-idän sotatoimialueen päämajan komentajana sekä Yhdysvaltojen puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley.

Neljän tähden kenraali James Mattis vieraili Yhdysvaltojen puolustusministerinä myös Suomessa vuonna 2017.

Kirjassa kerrotaan myös aiemmin julkisuudessa olleen väitteen, jonka mukaan Milley olisi harkinnut eroa sen jälkeen, kun hän taltioitui kuviin kävelemässä Trumpin kanssa kirkkoon hieman sen jälkeen, kun poliisi ja kansalliskaarti olivat hajottaneet rauhanomaisten mielenosoittajien joukon Valkoisen talon lähistöllä.

– Minun ei olisi pitänyt olla siellä. Läsnäoloni tuolla hetkellä ja tuossa ympäristössä loi mielikuvan puolustusvoimien sekaantumisesta kotimaan politiikkaan, Milley sanoi myöhemmin.

Kirjan mukaan Milley oli kirjoittanut jo erokirjeen valmiiksi, mutta päätyi lopulta siihen, ettei pyytäisi eroa vaan ”taistelisi sisältä päin”.

Tämä kuva aiheutti aikoinaan valtavan myrskyn. Asevoimien komentaja Mark Milley sotilaspuvussa vetäytyi vähin äänin paikalta ja pahoitteli myöhemmin osallistumistaan Trumpin marssiin.

Kirjassa kuvataan myös Milleyn, silloisen ulkoministerin Mike Pompeon ja Trumpin kansliapäällikön Mark Meadowsin ponnisteluja varmistaa rauhanomainen vallansiirto sen jälkeen, kun Trump hävisi vuoden 2020 presidentinvaalit.

Jo aikaisemmissa kirjoissa ja artikkeleissa on kuvattu presidentinvaalien jälkeistä kaaosta. Esimerkiksi viime vuona julkaistussa Peril-kirjassa kirjoitettiin, että Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n silloinen johtaja Gina Haspel varoitti Milleyä siitä, että Yhdysvallat oli ”matkalla oikeistolaiseen vallankaappaukseen”.

Milleyn on myös väitetty pelänneen, että Trump aloittaisi sodan Kiinan kanssa. Milleyn on sanottu määränneen avustajiaan olemaan toimimatta ja ilmoittamaan hänelle, jos Trump haluaisi käyttää ydinaseita.

Tuoreessa kirjassa on myös nostettu esille se, että Capitolin valtauksen aikaan varapresidentti Mike Pence lopulta käski kansalliskaartia hajottamaan kongressirakennuksessa riehuneen väkijoukon.

Asia tuli ilmi Capitolin valtausta tutkivan komitean kuulemisissa. Milley todisti tuolloin, että Meadows oli käskenyt armeijan ylintä johtoa esittämään Trumpin olevan johdossa.

– Meidän pitää saada lopetettua se narratiivi, että varapresidentti olisi tekemässä kaikki päätökset. Meidän pitää luoda narratiivi, jossa presidentti on yhä johdossa, Meadowsin väitetään sanoneen tuoreessa kirjassa.

Trump kommentoi New Yorkerille artikkelia vahvistaen, että välit kenraaleihin olivat huonontuneet ajan myötä.

– He olivat hyvin lahjattomia ihmisiä ja, kun tajusin sen, en oikeastaan nojannut heihin vaan oikeisiin kenraaleihin ja amiraaleihin järjestelmässä, Trump sanoi.