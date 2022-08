Venäläismedia riemastui: Maailman rauha -patsaan tilalle on suunniteltu Z-muotoista hotellia

Maailman rauha -patsas siirrettiin keskiviikkona Hakaniemenrannasta varastoon.

Moskovan vuonna 1990 lahjoittama Maailman rauha -patsas siirrettiin varhain keskiviikkoaamuna Hakaniemenrannasta varastoon.

Patsas siirrettiin pois, koska sen kohdalle rakennetaan jalkakäytävä Hakaniemenrannan uudistustöiden yhteydessä.

Rantaan rakennetaan asuinkortteleita, hotelli, toimitiloja ja julkista rantaa. Helsingin kaupungin mukaan esirakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2024.

Patsaan siirrosta uutisoi suomalaismedioiden lisäksi keskiviikkona myös venäläinen Komsomolskaja pravda -lehti.

Venäläislehden artikkelissa huomiota kiinnitetään erityisesti uudistuksen myötä alueelle mahdollisesti rakennettavaan hotelliin. Jos suunnitelmat toteutuvat, Hakaniemenrantaan rakennetaan vuoden 2017 arkkitehtuurikilpailun voittaneen kansainvälisen arkkitehtitoimisto Snøhettan ideoima hotelli.

Arkkitehtitoimisto Snøhettan suunnittelema hotelli muistuttaa malliltaan Z-kirjanta.

Venäläismedia on artikkelissaan mielissään siitä, että kyseinen hotelli sattuu muistuttamaan Z-kirjainta. Hyökättyään Ukrainaan helmikuussa Venäjä alkoi käyttää kyseistä kirjainta symbolinaan. Näin ollen Z-kirjaimen käyttö voidaan katsoa tuen osoitukseksi Venäjälle.

Asiasta uutisoinut venäläismedia ei huomioi artikkelissaan sitä, että Helsingin kaupungin suunnitelmat Hakaniemenrannan uudistuksista alkoivat jo paljon ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa.

Lehden artikkelissa kerrotaan myös lyhyesti Maailman rauhan -patsaan saamasta vastaanotosta Suomessa. Artikkelissa mainitaan, että patsas on kertaalleen peitetty höyhenillä. Maininta viitannee tapaukseen, jossa kolmen opiskelijan joukkio töhri patsaan tervalla ja höyhenillä vuonna 1991. Asiasta uutisoi tuolloin muun muassa Helsingin Sanomat.

Sen jälkeen uutisartikkelissa todetaan, että patsas selviytyi kaikista siihen kohdistuneista tuhoamisyrityksistä, mutta joutui lopulta urbanisaation uhriksi.

Helsingin kaupungin visualisointi Hakaniemenrannan uusista kortteleista.

Patsas kuuluu Helsingin kaupungin taidemuseon eli HAMin kokoelmiin. Veistos on pronssia, ja jalustan kanssa se on 6,5 metriä korkea. Sen on veistänyt taiteilija Oleg Kirjuhin.

Taidemuseon verkkosivuilla kerrotaan, että Helsingin vastaanottama veistoslahja on vain yksi kopioista, joita on levitetty lukuisiin Neuvostoliiton kaupunkeihin. Helsinki jäi tiettäväksi viimeiseksi ja ainoaksi Neuvostoliiton ulkopuoliseksi patsaan pystytyspaikaksi.

Venäläismedian uutisoinnista Suomessa kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Maailman rauha -patsasta siirretään Hakaniemessä Helsingissä 8. elokuuta 2022. Patsas siirrettiin varastoon vesiteitse.