Ex-kapinallinen Gustavo Petro aloitti Kolumbian presidenttinä

Kolumbia on saanut ensi kertaa vasemmistolaisen presidentin. Entinen vasemmistokapinallinen Gustavo Petro vannoi virkavalan pääkaupungissa Bogotassa sunnuntaina paikallista aikaa.

Petro, 62, peri presidentin tehtävän erittäin epäsuositulta Ivan Duquelta.

Kolumbian uusi presidentti on muun muassa arvostellut Yhdysvaltoja epäonnistuneesta huumepolitiikasta. Petron mielestä on aika tehdä huumeiden vastaiseen taisteluun uusi kansainvälinen sopimus, joka tunnustaa, että huumesodassa on tähän asti epäonnistuttu.

Petron nousu Kolumbian johtoon on tulkittu osaksi vasemmiston suosion kasvua Latinalaisessa Amerikassa. Lokakuussa brasilialaiset valitsevat maalleen presidentin. Tuolloin selviää, pystyykö entinen presidentti, vasemmistolainen Luiz Inacio Lula da Silva tekemään paluun maan ykköspaikalle.