Meksikolaisten kaivosmiesten pelastusoperaatio seisoo – sukeltajien hyödyntäminen yhä liian vaarallista

Pelastusviranomaiset ovat yrittäneet pumpata vettä pois kaivoskuilusta, jossa kymmenen kaivosmiestä on ollut loukussa keskiviikosta lähtien.

Pelastusviranomaiset taistelevat aikaa vastaan kymmenen kaivosmiehen pelastamiseksi Meksikossa.

Kymmenen kaivosmiestä jäi tulvivaan kaivoskuiluun loukkuun ja viisi onnistui pääsemään pois, kun kaivoskuilu sortui ja täyttyi vedellä Aguitassa Coahuilan osavaltiossa keskiviikkona.

Vettä on pumpattu pois kaivoksesta viikonlopun aikana. Viranomaisten tavoitteena on lähettää kaivoskuiluun sukeltajia etsimään kaivosmiehiä. Toistaiseksi sukeltajien hyödyntämisen on katsottu olevan liian vaarallista, sillä vettä on yhä liikaa kuilussa.

Vesi ei ole pelastusoperaation ainoa haaste. Mudan täyttämien tunneleiden ja maanalaisten romahdusten mahdollisuus kaivoskuilussa voi tehdä kaivosmiesten etsimisestä lähes mahdotonta.

Kaivosmiesten omaiset seuraamassa pelastusoperaatiota paikan päällä.

Kaivosmiesten pelastusoperaatioon osallistuu sukeltajien lisäksi suuri joukko viranomaisia, sotilaita ja esimerkiksi pelastuskoiria. Pelastusoperaatiota paikan päällä ovat seuranneet jo useiden päivien ajan loukussa olevien kaivosmiesten omaiset.

Coahuilan kaivosten historia on synkkien onnettomuuksien mustaama. Viime vuonna seitsemän kaivosmiestä kuoli jäätyään loukkuun. Pahin onnettomuus sattui vuonna 2006, kun 65 ihmistä kuoli räjähdyksessä Pasta de Conchosin kaivoksessa.

Meksikon työministeriön mukaan keskiviikkona sattuneen onnettomuuden kaivos on avattu tammikuussa, eikä kaivoksesta ole tehty poikkeuksellisia ilmoituksia tai valituksia.