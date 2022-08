17-vuotias ”prinsessa Doe” surmattiin julmasti ja hylättiin hautausmaan laidalle – tapaus ratkesi 40 vuoden jälkeen

Viranomaiset ovat vihdoin saaneet selville, kuka tyttö oli. Tytön murhasta syytetään jo vankilassa istuvaa miestä, joka on tunnustanut teon.

Hautausmaan läheltä löytyneen tytön henkilöllisyys on vihdoin selvillä.

Heinäkuussa 1982 hautausmaan työntekijä löysi tytön pahoin runnellun ruumiin Blairstownissa, Yhdysvaltojen New Jerseyssä. Tyttö oli teini-ikäinen, 157 senttimetriä pitkä ja painoi noin 50 kiloa. Kaulassaan hänellä oli kultainen risti ja yllään punavalkoinen hame ja paita.

Tyttö oli kuollut päähän kohdistuneesta voimakkaasta väkivallasta. Väkivallan takia hänet oli vaikea tunnistaa. Vuoden kuluttua tytön tiedot siirrettiin Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n kansalliseen kadonneiden ihmisten tietokantaan, mutta silti tytön henkilöllisyys pysyi mysteerinä.

Nyt heinäkuussa poliisi vihdoin kertoi, että tapaus oli ratkennut, New York Times kertoo. Tyttö oli Dawn Olanick, joka oli ollut 17-vuotias lukiolainen kuollessaan. Vankilassa murhasta istuva Arthur Kinlaw, joka on tunnustanut murhan, on saanut syytteet rikoksesta.

Kuva Dawn Olanickista vasemmalla ja muokattu kuva siitä, miltä hänen arvioitiin näyttäneen.

Vaikka tyttö pysyi pitkään tunnistamattomana, kosketti hänen kohtalonsa etenkin Blairstownin asukkaita syvästi.

Hautausmaan työntekijä, joka tytön löysi, kaivoi hänelle haudan puoli vuotta myöhemmin. Blairstownin asukkaat maksoivat tytön hautajaiset ja ovat ylläpitäneet tytön hautaa vuosikymmenten ajan.

– Prinsessa Doe. Kadonnut kotoa. Kuollut tuntemattomien joukossa. Kaikkien muistama, lukee tytön hautakivessä.

Tutkintaa johtanut poliisi Eric Kranz oli myös liikuttunut tytön julmasta kohtalosta ja päätti tehdä kaikkensa, ettei tyttö unohtuisi. Sen sijaan, että häntä olisi kutsuttu Jane Doeksi, kuten tapana on kutsua tunnistamattomia kuolleita naista, hän päätyi kutsumaan tyttöä ”prinsessa Doeksi”.

– Joskus, jossain, hänhän on ollut jonkun pikkutyttö, Kranz perusteli Aftonbladetin mukaan.

Viranomaiset julkaisivat myöhemmin kuvia siitä, mitä tytöllä oli ollut päällään. Kuvat eivät kuitenkaan johtaneet tytön tunnistamiseen.

Syyttäjien mukaan tyttö oli asunut vanhempiensa avioeron jälkeen äitinsä ja siskonsa kanssa Bohemiassa, New Yorkissa. Noin 16–17-vuotiaana tyttö oli lähtenyt äitinsä kodista.

Poliisin mukaan Olanick päätyi tapaamaan Arthur Kinlawin. Syyttäjien mies yritti pakottaa tyttöä prostituutioon.

– Kun hän kieltäytyi, hän ajoi tytön New Jerseyhin, jossa hän lopulta tappoi hänet.

Kinlaw kirjoitti vuonna 2005 kirjeen, jossa tunnusti surmanneensa tytön. Hänkään ei tiennyt tytön henkilöllisyyttä, minkä takia viranomaisilla oli vaikeuksia todentaa miehen kertomaa eikä syytteitä voitu nostaa.

Olanickin ruumis löytyi hautausmaan läheltä.

Kinlaw’n tunnustuksen myötä tytön jäänteet tutkittiin uudelleen DNA-näytteen saamiseksi. Toukokuussa 2021 kadonneiden lasten kansallinen keskus NCMEC otti yhteyttä Warrenin piirikunnan syyttäjänvirastoon ja tarjosi taloudellista apua, jotta DNA voitaisiin testata uudestaan ja sen pohjalta tehdä sukututkimusta. Lopulta helmikuussa 2022 DNA-profiili oli valmis ja sen avulla tutkijat tunnistivat Dawn Olanickin.

Tapauksen tutkijat tapasivat Olanickin veljen, joka vahvisti, että Olanick oli ollut kateissa vuodesta 1982. Olanickin sisko antoi DNA-näytteen, jonka perusteella voitiin vahvistaa, että Prinsessa Doe oli todella Dawn Olanick.

Olanickin sukulaiset ovat kiittäneet viranomaisia siitä, etteivät he luovuttaneet. Kranz, joka puhui sukulaisten kanssa, sanoi sukulaisten olevan kiitollisia siitä, että tapaus oli ratkennut.

– Vaikka kävikin ilmi, että kyse oli pahasta, ainakin he tietävät, miten kävi.