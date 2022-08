Pink Floyd -legenda CNN:n haastattelussa: Ukrainan sota on Naton laajentumisen syytä

Lauluntekijä-aktivisti Roger Waters laukoi kiistanalaisia mielipiteitä amerikkalaiskanavan haastattelussa.

Legendaarisen rock-yhtyeen Pink Floydin perustajajäsen Roger Waters ei ole peitellyt kiertueidensa poliittisia sisältöjä viime vuosina.

Vuonna 1985 yhtyeestään soolouralle lähtenyt Waters, 78, omisti Suomessakin vuonna 2018 piipahtaneen Us + Them -kiertueensa Yhdysvaltain silloisen presidentin Donald Trumpin vastustamiselle.

Nyt käynnissä olevan This Is Not a Drill -kiertueen konsertit alkavat yksiselitteisellä viestillä:

– Jos et kestä Rogerin politiikkaa, voit suksia v***uun baarin puolelle, brittiaksentilla puhuva miesääni ilmoittaa illan aluksi.

Tälläkään kiertueella Waters ei ole säästellyt Yhdysvaltain hallintoa. Konsertin taustavideoissa muun muassa Yhdysvaltain istuva presidentti Joe Biden julistetaan sotarikolliseksi.

CNN:n toimittaja Michael Smerconish kysyi rocklegendalta televisiokanavan haastattelussa, mitä hän mahtaa tällä tarkoittaa.

– Hän lietsoo sotaa Ukrainassa, Waters vastasi.

– Se on valtava rikos. Miksi Yhdysvallat ei rohkaise [Ukrainan presidenttiä Volodymyr] Zelenskiyä neuvottelemaan ja kyseenalaistamaan tämän hirvittävän sodan tarpeellisuutta?

Haastattelija ihmetteli, eikö Waters vieritä syytä tässä nyt hyökkäyksen kohteena olevan osapuolen syyksi.

– Tässä sodassa on pohjimmiltaan kyse Venäjän reaktiosta siihen, että Nato laajentui sen rajoille asti, mitä se lupasi, ettei se tekisi, kun [Neuvostoliiton viimeinen presidentti Mihail] Gorbatshov neuvotteli Neuvostoliiton vetäytymisestä koko Itä-Euroopasta.

Waters vertasi Venäjän sotaisaa reaktiota siihen, miten Yhdysvallat toimisi, jos Kiina lähtisi pystyttelemään ydinkärkiä Pohjois-Amerikan rajoille, kuten Kanadaan ja Meksikoon.

Tähän haastattelija Smerconish tokaisi, että Kiina on tällä hetkellä tarpeeksi kiireinen saartamaan Taiwania.

– Eivät he saarra Taiwania, Taiwan on osa Kiinaa, Waters jyrähti.

– Koko kansainvälinen yhteisö on hyväksynyt tämän asian jo vuonna 1948, hän jatkoi.

Waters syytti CNN:n toimittajaa useasti siitä, että hän ”uskoo” vain ”oman puolensa propagandaa”, ja ettei hän ole ”lukenut tarpeeksi” asioista. Silloin myös keskustelu Taiwanista ja ihmisoikeuksista onnistuisi Watersin mukaan paremmin.

– Kiinahan on ihmisoikeuksien polkijoiden kärjessä, Smerconish paukautti vastapalloon.

– Minne kiinalaiset ovat muka tunkeutuneet ja keitä he ovat lahdanneet, Waters penäsi.

– Omiaan, Smerconish vastasi viitaten arvatenkin esimerkiksi maan uiguurivähemmistön kohteluun.

– Täyttä paskapuhetta, Waters kuittasi toimittajan vihjailut.

Watersin esittämä väite siitä, että Naton laajentuminen olisi provosoinut Ukrainan sodan, on kuultu myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin suusta. Hän esimerkiksi väitti jo ennen sodan alkua Naton ”huijanneen” Venäjää. Tämän väitteen turvin Putin on oikeuttanut myös omia sotatoimiaan.

On tulkinnanvaraista, esittikö Yhdysvallat aikoinaan Neuvostoliitolle tällaista lupausta. Ilta-Sanomien tammikuisessa artikkelissa esitetään, että kyseinen ”lupaus” olisi koskenut etupäässä yhdistyviä Itä- ja Länsi-Saksaa, eikä siis koko Itä-Eurooppaa.

Kiinan hallinnon tavasta kohdella maan uiguurivähemmistöä IS kirjoitti viimeksi helmikuussa. Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat kutsuneet uiguurien tilannetta Kiinassa jopa kansanmurhaksi.