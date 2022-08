Toukokuussa Lake Mead -järvestä löytyi kolmet jäänteet. Poliisi on käynnistänyt murhatutkinnan, sillä yhdet jäänteet löytyivät tynnyristä.

Lake Mead on kutistunut huomattavasti pitkään jatkuneen kuivuuden takia.

Yhdysvalloissa lisää ihmisjäänteitä on löytynyt Lake Mead -tekojärvestä lähellä Las Vegasia, viranomaiset ovat kertoneet CNN:n mukaan. Kyse on jo neljännestä kerrasta, kun ihmisjäänteitä on löydetty tekojärvestä toukokuusta alkaen.

Tekojärveä ympäröivän virkistysalueen puistonvartijat saivat ilmoituksen uudesta löydöstä lauantaina. Vartijat eristivät alueen rannalla, jotta jäänteet saatiin otettua talteen yhteistyössä Las Vegasin metropolialueen poliisilaitoksen kanssa.

Epäselvää on, kuinka kauan lauantaina löydetyt jäänteet ovat olleet järvessä.

Tuore löytö tehtiin samalla alueella, josta löydettiin ihmisen jäänteitä jo 25. heinäkuuta. Aiemmin löydetyt jäänteet eivät muodosta kokonaista luurankoa ja niiden tutkiminen on vasta alkuvaiheessa.

Järvestä löytyi ihmisen jäänteitä myös 7. toukokuuta. Kyseessä uskotaan olleen henkilö, joka oli kuollessaan noin 23–37-vuotias. Viranomaisten mukaan epäselvää on, kuinka henkilö kuoli. Toisin kuin kahdessa muussa aiemmin tehdyssä löydössä, näissä jäänteissä ei ole enää jäljellä elinkudosta.

1. toukokuuta järvestä löytyi tynnyriin sullottu luuranko. Henkilön kuolinsyyksi on määritelty ampumamurha. Murhan uskotaan tapahtuneen 1970- tai 80-luvulla.

Henkilön uskotaan joutuneen mafian uhriksi.

– Mafialla oli taipumus sulloa ihmisiä tynnyreihin, joita upotettiin järveen tai heitettiin maastoon. Se oli ensimmäinen johtolanka. Toinen oli se, että tätä ihmistä oli ammuttu päähän, hyvin tyypilliseen mafiamurhan tapaan, Las Vegasin mafiamuseon johtaja Geoff Schumacher kertoi tuolloin uutistoimisto AFP:lle.

Lake Mead on kutistunut pitkään jatkuneen kuivuuden takia neljännekseen entisestä syvyydestään. Kuivuutta on pahentanut ilmastonmuutos.