Amnesty julkaisi raportin jossa se syytti Ukrainan joukkoja siviilien vaarantamisesta – pyytää nyt anteeksi

Raportin väitettiin muun muassa siirtävän vastuuta hyökkääjältä uhrille.

Amnestyn pääsihteeri Agnes Callamard on puolustanut järjestön raporttia ja pitänyt sitä ”huolellisena työnä”.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International julkaisi torstaina raportin, jossa se syyttää Ukrainan joukkoja siviilihenkien vaarantamisesta.

Raportin mukaan ukrainalaiset sotilaat ovat perustaneet sotilastukikohtia kouluihin ja sairaaloihin, mikä on voinut Amnestyn mukaan altistaa myös siviilejä Venäjän tulitukselle. Vaihtoehdoksi järjestö oli ehdottanut, että sotilaat olisivat voineet käyttää myös sotilastukikohtia tai läheisiä metsiä operaatioidensa toteuttamiseen.

Raportti herätti kiivasta kritiikkiä. Esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi moitti, että Amnesty yrittää armahtaa ”terroristivaltio” Venäjän ja siirtää vastuuta hyökkääjältä uhrille.

Perjantaina Amnesty puolusti raporttiaan pitäen sitä pääsihteerinsä Agnes Callamardin sanoin ”huolellisena työnä”. Nyt ääni järjestön kellossa on muuttunut, ja se on sunnuntaina tiedottanut pyytävänsä anteeksi raportin aiheuttamaa ”ahdistusta ja vihaa”. Asiasta kertoi uutistoimisto Reuters.

Järjestö sanoo kuitenkin seisovansa yhä havaintojensa takana.

– Amnesty Internationalin prioriteetti tässä ja kaikissa konflikteissa on varmistaa, että siviilejä suojellaan. Tämä oli todellakin ainoa tavoitteemme, kun julkaisimme tämän viimeisimmän tutkimuksen, se linjasi Reutersille lähettämässään sähköpostissa.

Sunnuntaina lähettämässään sähköpostiviestissä Amnesty kertoi, että se oli havainnut ukrainalaisjoukkojen toimivan siviiliasumusten lähettyvillä noin parissa kymmenessä ukrainalaisessa kaupungissa ja kylässä. Tällainen taktiikka on järjestön mukaan siviileille vaarallista, sillä se voi saattaa heidät Venäjän tulilinjalle.

– Tämä ei tarkoita, että Amnesty International pitää Ukrainan joukkoja vastuussa Venäjän joukkojen tekemistä rikkomuksista, eikä sitä, etteikö Ukrainan armeija toteuttaisi riittäviä varotoimia muualla maassa, järjestö kuitenkin tähdentää.

– Ilmaisemme tämän selkeästi: mikään, mitä dokumentoimme Ukrainan joukkojen tekevän, ei millään tavalla oikeuta Venäjän rikkomuksia.

Amnestyn Ukrainan osaston johtajan Oksana Pokalchukin kerrotaan jättäneen tehtävänsä raportista nousseen kohun takia. Hän kommentoi raporttia ”propagandalahjaksi Moskovalle”.

Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet pyrkivänsä evakuoimaan siviilejä rintama-alueilta. Venäjä, joka kiistää siviileihin kohdistuvat hyökkäykset, ei ole kommentoinut ihmisoikeusraporttia.

Raporttia on kommentoinut The New York Timesin mukaan muun muassa Yhdysvaltain armeijan eläkkeellä oleva majuri John Spencer. Hän pitää Amnestyn ehdottamaa vaihtoehtoista taktiikkaa, jossa sotilaat operoisivat kaupunkiympäristön sijaan läheisissä metsissä, epärealistisena.

– Siinä ei ole mitään järkeä, hän kertoo lehden mukaan.

– Venäläiset etenevät vallatakseen kaupunkeja. Ukrainalaisten on mentävä puolustukseen kaupunkeihin estääkseen sen tapahtumisen.

Myös muun muassa kenraalimajuri evp. Pekka Toveri otti raporttiin kantaa Twitterissä. Hän pitää raportin asetelmaa erikoisena ja moittii, ettei Amnesty ole käyttänyt sen tukena esimerkiksi sotilasasiantuntijoita.

– Sotilaat sairaalassa ei ole automaattisesti sodan oikeussääntöjen rikkomus. Ammattitaitoisempi tutkinta olisi selvittänyt asioiden oikean laidan, hän näpäyttää toisessa twiitissään.