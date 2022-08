Kymmeniä ihmisiä on kuollut kolmen päivän aikana.

Israel on suostunut tulitaukoon Gazassa, kertovat neuvottelujen välittäjänä toimivan Egyptin lähteet. Palestiinalaisten vastausta tulitaukoehdotukseen odotetaan vielä.

Kolme päivää kestäneissä yhteenotoissa Gazassa on kuollut kolmisenkymmentä ihmistä. Kuolleiden joukossa on useita lapsia. Haavoittuneita on yli 250.

Israelin mukaan sen oli pakko iskeä Gazaan, koska Islamilainen jihad -äärijärjestö suunnitteli hyökkäystä Israeliin.