Tutkija on kolmas, joka on pidätetty tänä kesänä Venäjällä maanpetoksesta epäiltynä.

Venäläinen Aleksandr Shipljuk, joka on johtava tutkija koskien hypersoonisia ohjuksia, pidätettiin perjantaina epäiltynä maanpetoksesta, CNN uutisoi.

Shipljuk johti Venäjän tiedeakatemian Siperian-haaran teoreettisen ja teknillisen mekaniikan instituuttia. Hänen vastuullaan oli muun muassa laboratorio, jossa on ainutlaatuisia tuulitunneleita, jotka on rakennettu hypersoonisten olosuhteiden simuloimiseksi.

Hypersoonisella tarkoitetaan tilannetta, jossa edetään vähintään viisinkertaisella äänennopeudella. Venäjä väitti maaliskuussa käyttäneensä Ukrainassa ensimmäistä kertaa hypersoonisia ohjuksia.

Siberian Timesin mukaan Shipljukin johtamaan instituuttiin suoritettiin kotietsintä perjantaina.

Shipljuk on kolmas venäläistutkija, joka on tänä kesänä pidätetty maanpetoksesta epäiltynä.

Kesäkuun lopussa pidätettiin professori Anatoli Maslov, 75, joka oli myös johtava tutkija samassa instituutissa kuin Shipljuk. Maslovin epäillään luovuttaneen valtionsalaisuuksia Kiinalle. Siberian Timesin mukaan Maslov on yhä vangittuna.

Shipljukin instituutin tieteellinen johtaja Vasili Fomin sanoi Venäjän valtiolliselle uutistoimistolle Tassille, että sekä Shipljukia että Maslovia syytetään maanpetoksesta.

Tassin mukaan Maslovin epäillään vuotaneen tietoja hypersooniseen tutkimukseen liittyen.

Kesäkuun lopussa pidätettiin myös toinen tutkija, fyysikko Dmitri Kolker epäiltynä maanpetoksesta. Syytteiden mukaan Kolker olisi tehnyt yhteistyötä Kiinan turvallisuuspalvelujen kanssa. Kolker, jolla oli laajalle levinnyt syöpä, lennätettiin Moskovaan. Hän kuoli pian siirron jälkeen sairaalassa.

Kolkerin serkku kiisti syytteen BBC:n haastattelussa ja sanoi, että Kolker oli opettanut kiinalaisille opiskelijoille, mutta läsnä oli ollut myös Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n agentti.

– He tiesivät, että hän on kuolinvuoteellaan ja he valitsivat hänen pidättämisen.